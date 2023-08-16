Гибридные авто ×

Новый угловатый Hyundai Santa Fe выходит на рынок

16.08.2023 148 2 0

Первой страной, где появился превратившийся в «брутала» кроссовер, стала родная Корея, там модель предложена с бензиновой турбочетверкой и в виде «простого» гибрида.

Мировую премьеру Hyundai Santa Fe пятого поколения справил на прошлой неделе, тогда одновременно показали версии для Европы и Южной Кореи, и тогда же был озвучен срок выхода модели на глобальный рынок – первый квартал 2024 года. А вот корейцам повезло больше: на родине марки продажи новинки стартовали сегодня, 16 августа.

Базовый Hyundai Santa Fe
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Базовый Hyundai Santa Fe
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Базовый Hyundai Santa Fe
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В новом поколении Santa Fe радикально преобразился внешне, у него теперь угловатый кузов, массивные бамперы и буквы H в фарах и фонарях, а в стойках кузова за задними дверями имеются вдавливаемые рукоятки – для облегчения доступа к крыше (за них можно держаться). Кроме того, SUV подрос: длина увеличена на 45 мм до 4830 мм, а колесную базу растянули на 50 мм до 2815 мм. В салоне – уже привычное табло, сенсорный блок климата, который, тем не менее, сохранил физические кнопки и шайбы, и подрулевой рычажок, отвечающий за управление трансмиссией.

Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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Топовый Hyundai Santa Fe Calligraphy
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В Корее новый Hyundai Santa Fe предложен с бензиновой турбочетверкой 2.5 T-GDI серии Smartstream, которая выдает 281 л.с. и 422 Нм, двигатель сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также доступен «простой» гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с турбомотором 1.6 T-GDI (180 л.с.), электродвигателем и шестиступенчатым автоматом, суммарная отдача такого Санты – 235 л.с. Дизелей больше нет. Бензиновый же кросс в обеих модификациях бывает как с передним, так и с полным приводом.

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На выбор доступны три комплектации (вне зависимости от силовой установки) – Exclusive, Prestige и Calligraphy. Самый дешевый кроссовер имеет диодную оптику, 18-дюймовые колеса, то самое табло, обивку из искусственной кожи, обогрев руля, подогрев всех сидений, вентиляцию передних кресел, двухзонный климат-контроль, одну беспроводную зарядку для смартфона, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

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В следующей по старшинству версии появляются светодиодные фары проекционного типа, рейлинги на крыше и две площадки для беспроводной зарядки. А топовый Santa Fe Calligraphy – это оригинальная решетка радиатора, 21-дюймовые колеса, кожа наппа, переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног, проекционный дисплей, площадка для дезинфекции личных вещей ультрафиолетовыми лучами (спрятана в верхнем перчаточном ящике), система предотвращения столкновений при парковке задним ходом. Также для «роскошного» кросса предусмотрен дизайн-пакет Black Ink: как несложно догадаться, это расширенный черный декор.

Santa Fe по умолчанию пятиместный, за доплату можно заказать семи- или шестиместный салон. Среди других опций – два люка в крыше, 20-дюймовые колеса и множество «допов» для активного отдыха (например, палатка на крышу).

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«Традиционный» новый Hyundai Santa Fe Exclusive стоит от 26 600 долларов, за версию Prestige просят минимум 28 500 долларов, а цена топ-версии Calligraphy начинается с 32 800 долларов. Гибрид стоит от 30 300 долларов.

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2 комментария
16.08.2023 16:39
Валерий

Каждое новое поколение Санта Фе непохоже на предыдущее.

16.08.2023 18:19
Петя Иванов

Десижн превосходный, на мой взгляд.

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