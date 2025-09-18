Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию пространства салона и уверены в том, что Element – идеальный автомобиль для путешественников.

Владелец: Сергей Комельков, 39 лет, работает в сфере производства корпоративного мерча, москвич.

Автомобиль: Honda Element 2003 года выпуска первого и единственного поколения, до рестайлинга, с левым рулём для североамериканского рынка.

– Машину эту я приобрел в 2021 году взамен купе Toyota Solara, – рассказывает Сергей.

– Поменял потому, что почувствовал потребность в выездах за город, заинтересовавшись форматом путешествий «вэн-лайф». Но какой-то отдельный микроавтобус или «караван» под это дело покупать не хотелось, так что искал что-то универсальное, и для города, и для туризма. По всем показателям Element показался идеальным. Машина небольшая в целом, с не слишком длинной базой, короткими свесами – для города она достаточно маневренная, не имеет проблем с парковкой. Но при этом внутри Honda, как часто говорят, больше, чем снаружи, обладает чрезвычайно гибко трансформируемым салоном, пригодным и для ночевки, и для любых хозяйственных задач.

Машина была найдена в Москве после трех месяцев поиска и просмотра шести вариантов. Много откровенно заезженных, которых многочисленные владельцы убивают на стройках. Цена за этот экземпляр была гуманной – 670 тысяч рублей, и это цена по верху рынка. Элементов в целом мало, и единственный регион, где они почему-то часто встречаются – Самара и Самарская область. Но на тот момент в тех краях мне ничего интересным не показалось.

История этого экземпляра была известна: в Россию машину привезли из США, и она все время была в одной семье – сперва у пожилого мужчины, а затем, последние года три, у его зятя. Обслуживалась достойно, почему и сохранилась неплохо.

Тщательно продуманная концепция Honda Element завоевала большое количество поклонников автомобиля по всему миру, которые до сих пор удовлетворены моделью и не хотят ее ни на что менять. В сообществе «элементоводов» России таких любителей человек 50-60 минимум, и ежегодно они проводят встречи, куда съезжается до сорока машин. В 2023 году встречу посвятили юбилею – 20-летию с начала выпуска Element, и поэтому мероприятие провели аж на Эльбрусе, куда приехало около 25 машин из Москвы, Самары, Ставрополья и Новосибирска.

Снаружи

Honda Element формально относится к кроссоверам, но по факту представляет собой своеобразный гибрид кроссовера и микровэна, да еще и с весьма своеобразным, броским и ни с чем не пересекающимся брутальным дизайном. Что, видимо, и привлекло к ней внимание многих покупателей в свое время и сформировало существующее по сей день комьюнити поклонников. Хотя самому молодому Элементу уже 14 лет, а самому старому – 22 года.

Стоковые 16-дюймовые колесные диски отпескоструены и покрашены. Зубастые АТ-шные шины поставлены чуть большего размера, чем с завода, но в допуске – 270/65.

Сохранились оригинальные заводские подножки, что для Элементов сегодня уже редкость.

Еще одна редкая деталька, за которой гоняются многие ценители модели, – оригинальный спойлер на крышке багажника. Она настолько дефицитная, что их даже печатают на 3D-принтере, и спрос на такие детали есть.

Внутри

Если подойти к Элементу с привычными критериями оценки опций комфорта и безопасности, то машина окажется весьма незатейливой: простой кондиционер, руль регулируется только по высоте, сиденья с механическими регулировками, без электроприводов, спартанская приборка... Нет даже весьма нужного в наших условиях подогрева зеркал – его Сергей делал самостоятельно, заказав в специализированной компании зеркальные элементы.

Но главное, за что модель до сих пор ценят в сообществе поклонников, это потрясающие возможности трансформации салона, простор и высокий потолок. В Element можно пройти с переднего пассажирского кресла на задний ряд, можно возить в салоне, не снимая колес, велосипеды с 29-дюймовой рамой, достаточно комфортно спать в путешествиях, ездить на дальние расстояния с семьей – спинки сидений заднего ряда регулируются по углу наклона.

Задние двери распахиваются на 90 градусов против хода движения, и в открытом виде вместе с передними за счет отсутствия средних стоек образуют гигантские проемы шириной 140 сантиметров. Это невероятно удобно! На безопасность такая конструкция не влияет, поскольку двери внутри особым образом усилены, и в закрытом виде формируют «виртуальную» среднюю стойку как элемент силового каркаса кузова.

Задние сиденья, как в минивэнах, могут откидываться к боковым стенкам. Или сниматься полностью за две минуты так, что получается огромный объем, где можно возить диваны и холодильники.

Обшивка сидений тканевая, но особая, очень легко очищаемая. Пол под ковриками – суперпрактичный, покрытый не ковролином, а полиуретаном, который можно от любой грязи отмыть влажной тряпкой. Это, кстати, важно для владельцев автомобиля, держащих собак. Для них Honda машину не только позиционировала, но даже выпускала ряд «собачьих» аксессуаров.

Багажник не слишком объемный – приоритет отдан пространству в салоне. Но он все равно весьма приличный. В нем есть шторка-рулетка и механизм сдвоенного открывания: стекло поднимается вверх, а мощная крышка на тросах, как в крупных внедорожниках и пикапах, – вниз.

В Элементе высокий потолок, которому удивляются даже владельцы крупных современных кроссоверов. Неэлектрифицированный люк расположен над головами заднего ряда, а не переднего, и это неспроста. Вручную, сдвиганием рычага, он открывается для проветривания, но еще его можно полностью снять. Для этого нужно на рычажке нажать дополнительную кнопку, вытолкнуть стекло наружу и затем втащить его внутрь, положив в специально предназначенный для него чехольчик. Такой формат предназначался изначально для перевозки досок для сёрфинга, которые могли торчать из крыши через люк почти вертикально, не занимая место в салоне. В нашей стране с серфингом не очень, но так можно возить и вполне популярные сапборды. Ну и ночевки в путешествиях: засыпать, глядя через люк на звезды, – бесценно!

Пространство салона в путешествии можно увеличить за счет опциональной палатки, крепящейся к проему в задней части кузова.

Железо

Honda Element оснащались двигателями K24A – рядными четырехцилиндровыми 2,4-литровыми бензиновыми атмосферниками на 160 сил. Поперечное расположение, 16 клапанов, цепной ГРМ, i-VTEC. Этот же двигатель использовался на CR-V, Accord, Odyssey. Коробка передач – 4-ступенчатый гидротрансформатор MZKA. С 2007 года пошли 5-ступенчатые автоматы, а вообще существовали варианты и с ручной 5-ступенчатой коробкой. Машина полноприводная – основной ведущий мост передний, а при проскальзывании колес через вискомуфту подключается задний. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – независимая многорычажка. Рулевое управление – рейка с ГУР, тормоза – с ABS, но больше никаких систем помощи водителю в этом модельном году не предлагалось.

В плане ремонта машина не слишком сложна. Много запчастей подходят от куда более массового и распространенного CR-V. И, несмотря на возраст и большие пробеги, нельзя сказать, что этот Элемент беспрестанно мучает хозяина поломками.

Однако спустя год после покупки пришлось поменять АКП. Когда коробка умерла, выяснилось, что стояла уже не родная, а, скорее всего, от CRV. Сергей приобрел и поставил соответствующий автомобилю агрегат.

На задней оси Element установлены нерегулируемые развальные рычаги, и когда подвеска с годами проседает, задние колеса становятся домиком. Эту проблему удалось решить с помощью энтузиастов-«элементоводов» из Новосибирска, выпускающих тюнинговые регулируемые рычаги.

Резиновое покрытие пола салона очень практично, но с годами способно сыграть злую шутку: через какие-то трещины или повреждения влага может попасть под резину, где начнет свое черное дело. Многие владельцы, подняв полиуретановое покрытие, с ужасом обнаруживали дыры в металле пола. В этом же экземпляре первый хозяин своевременно сделал полный антикор везде, и Сергей эти процедуры регулярно повторяет.

Передняя оптика изначально слабая, так что все владельцы таких машин уже давно и неоднократно отполировали поликарбонатные стекла и заменили обычный галоген на линзы. Ветровое стекло на Element и вовсе расходник: угол его по отношению к плоскости капота практически прямой, и оно сильно пескоструится при езде по магистралям. Нынешний владелец поменял его сразу после покупки машины, но сейчас уже, похоже, пора менять снова.

К счастью, найти стекло – не проблема и по сей день. Сложности существуют разве что с кузовщиной, но пока еще выручают разборки: все же в свое время машина была достаточно популярной и массовой. Есть разборки в Москве, а кроме того, все российские элементоводы знают «Казанского Потрошителя» – тематическую разборку в Татарстане.

В движении

Полный привод на Honda Element не стоит воспринимать всерьез. Максимум, на что он способен, это помочь выбраться из заснеженного двора. На мало-мальском бездорожье на нем делать нечего, да и в активном трассовом драйве он не сказать чтобы сильно помогает, поскольку машина сама по себе не шибко скоростная, с высоким центром тяжести. Ее конек – практичность, а не динамика, скорость и отточенная управляемость.

Впрочем, 160-сильного «втекового» мотора вполне хватает для уверенной и безопасной городской езды. Дроссель – честный тросиковый, двигатель отзывчив на педаль и не издевается над водителем электронными задержками реакции. Передачи в спокойном режиме переключаются примерно на трех тысячах оборотов, а если хочется увеличенной динамики, например, на обгонах, используем кнопку «овердрайва» на селекторе АКП, которая отключает четвертую передачу и заметно придает бодрости. Но в целом, повторимся, эта машина – не для быстрой езды. На трассе уже сильно ощущается нехватка пятой передачи: тут либо едем неспешно, либо ревем мотором на завышенных оборотах, что вкупе с аэродинамикой кирпича дает весьма неприятный расход топлива. Крейсерская комфортная скорость – 110-120 км/ч.

Руль в плане передаточного числа – самый заурядный. Остроты тут нет, хотя обратная связь очень адекватная. От упора до упора – три оборота, типичная цифра для многих машин. Спортивной езде на Элементе не способствуют и совершенно ватные штатные тормоза, но тут, как и на 99% остальных этих автомобилей, они уже переделаны и нареканий не вызывают. Передние суппорты и диски поставлены от крупного минивэна Honda Odyssey с 3,5-литровым мотором, откуда они подходят «болт-он» без малейших доработок.

История модели

Хотя Honda Element продавалась и в Японии, ключевая идея создания этого автомобиля заключалась в попытке предложить североамериканской аудитории аналог японских наноавтобусов из категории «кей-каров». Со столь же впечатляющими возможностями трансформации салона, но с левым рулем, в среднеразмерном формате и в модном кузове «а-ля кроссовер», также сочетавшим в себе свойства минивэна и отчасти пикапа.

Машины собирали на заводе Honda в штате Огайо, и ориентированы они были в первую очередь на молодежную и спортивную аудиторию. Однако Element приглянулся и прекрасному полу, и публике за 40. В первый год выпуска продажи в США и Канаде превзошли запланированные цифры на 35-40%. Также успешными можно считать последующие 5-6 лет продаж, в течение которых модель постоянно прирастала различными опциями для комфорта и безопасности. Впрочем, к 2009 году спрос на Element упал в несколько раз, и в последующие пару лет Honda постепенно упрощала комплектации и уменьшала их число. В 2011 Element с производства сняли, даже не предложив модели прямого преемника.