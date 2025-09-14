Opel Meriva B появилась в ту благословенную эпоху, когда мир еще не заболел кроссоверами и увлекался компактвэнами. Этот сегмент тогда был очень насыщен, и чтобы в нем выделиться, нужно было придумать какую-нибудь совершенно умопомрачительную фишку. И ребята из Рюссельсхайма ее придумали – они дали своему новому компактвэну задние двери, открывающиеся против хода движения. «Такие только у Роллс-Ройса и моей Меривы!», – радостно скандировали толпы покупателей нового автомобиля. А за что еще полюбили этот Opel его владельцы? И за что возненавидели? Разберемся в нашем обзоре.

История техники

Opel Meriva B, выпускавшийся с 2010 по 2017 годы, представляет собой развитие Opel Meriva А. Версия B получила новую платформу SCCS (Small Common Components and Systems platform), также называемую малой платформой или платформой 199, а потому стала значительно длиннее и шире компактвэнов первого поколения. Линейка двигателей сократилась, но при этом смогла закрыть весь требующийся диапазон по мощности. Впрочем, в сегменте компактвэнов моторы играют пусть и не второстепенную, но далеко не ведущую роль. Потенциальному владельцу семейного автомобиля гораздо интереснее его утилитарные возможности. А с этим у Meriva B все оказалось в полном порядке.

Opel Meriva A 1 / 3 Opel Meriva B 2 / 3 Opel Meriva B 3 / 3

Инженеры предложили покупателям новой машины несколько весьма любопытных фишек. Во-первых, это уже упомянутые так называемые «суицидальные» задние двери FlexDoors. Причем на скорости от четырех километров в час эти двери автоматически запирались на специальный замок для предотвращения их случайного открытия под воздействием ветра.

Во-вторых, компактвэн отличался широкой вариативностью трансформации салона, включающей систему FlexRail. Последняя позволяла устанавливать разнообразные модули на расположенные между передними сиденьями рельсы.

Официальные продажи Opel Meriva B в нашей стране стартовали после начала сборки модели на калининградском «Автоторе» в 2011 году. Россиянам были доступны модификации с рядными 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. В число первых входили моторы объемом 1,4 литра: B14XER и A14XER мощностью 101 л.с., A14NEL мощностью 120 л. с. и 140-сильный A14NET.

Дизельные гамму представлял 1,7-литровый A17DT в двух вариантах форсировки, на 100 и 110 л. с. Первому двигателю в пару полагалась 6-ступенчатая АКП AF40, второму – 6-ступенчатая МКП М32. Эти же коробки использовались и с бензиновыми моторами, и только 101-сильному движку полагалась 5-ступенчатая МКП F13+.

В 2014 году состоялся рестайлинг модели. Opel Meriva B получил незначительные корректировки в дизайне, а для российского рынка принципиальным изменением стало устранение из линейки версий компактвэна с дизельными моторами. А через год, после того как компания GM частично покинула нашу страну, продажи автомобиля прекратились. Ну а еще через пару лет, в 2017 году, производство Opel Meriva B завершилось – ему на смену пришел кроссовер Opel Crossland X.

История семейных компактвэнов прервалась, но они сохранились на вторичном рынке. При желании приобрести такой автомобиль можно будет ещё долго, но нужно ли идти на поводу своих желаний относительно Meriva B? Спросим у тех, кто уже имел дело с этими машинами.

НЕНАВИСТЬ №5: УСТАРЕВШАЯ МУЛЬТИМЕДИА

Opel Meriva B появился на свет в 2010 году, когда требования к штатной мультимедийной системе предъявлялись невысокие. По сравнению с сегодняшним днем, конечно. Даже и понятие-то такое – мультимедийная система – еще почти не употреблялось. Обычно говорили про автомагнитолу, которая должна была поддерживать радио, проигрывать компакт-диски, подключаться через AUX и, возможно, крутить с флешки МР3.

Все это у Opel Meriva B есть. Но на привычные в наше время примочки рассчитывать не стоит. «Пожалуй, самый главный минус для меня – это штатная музыка. Хочется мультимедиа современное с камерой, инетом и т.д.», – сетует один из владельцев компактвэна. «Магнитола – у меня стоят 7 динамиков, CD-MP3, AUX. USB, увы нет, как и Bluetooth – вот тут сэкономили. При том что на мультируле есть кнопки под управление телефоном по “синему зубу”», – продолжает второй обладатель автомобиля.

Управление штатной автомагнитолой для современного человека, привыкшего к быстродействию сенсорных экранов, кажется довольно сложным: «Мультимедийная система сыровата. У нее слишком много кнопок на центральной панели, которые зачастую дублируют управление на руле. На что и для чего нажимать – ясно далеко не всегда. Приходится привыкать и штудировать матчасть. Кроме того, бывает, что подвисает и подтормаживает. Особенно если поехать через несколько секунд после запуска двигателя».

В такой ситуации некоторые владельцы компактвэна пытаются хоть отчасти исправить ситуацию внедрением более современных устройств. Однако это совсем не просто. Один из экспериментаторов сообщает следующее: «Имейте в виду, что из-за высокой степени интеграции с машиной поставить сюда кастомную “голову” будет не так просто. Для себя решил, что мне дешевле и проще купить отдельный планшет».



Согласны: это действительно и дешевле, и проще, чем обращаться в сервис и пытаться подобрать что-то подходящее по размеру и функционалу.



ЛЮБОВЬ №5: ЗАДНИЕ ДВЕРИ

Необычные задние двери Meriva B – не просто экстравагантный выпад, а довольно полезное решение, пришедшееся по душе фактически всем покупателям автомобиля. Да, к таким дверям, конечно, надо привыкать, но, привыкнув, люди не перестают ими восхищаться. «Раскрытие дверей, как у Роллс-Ройса, позволяет усаживать малышей на задний ряд максимально без напряжения спины. Родители годовалых детей, которые еще ездят в люльке или только пересели в детские кресла, меня поймут», – делится впечатлениями молодая мать. Молодой отец полностью согласен: «Дети маленькие, нужно усаживать в кресла и пристегивать. Купил интуитивно, понимая, что система открывания дверей Меривы Б позволит это делать более свободно. Так оно и вышло. Кроме того, когда дети садились на второй ряд, перестали задевать ногами обшивку дверей. Нервы стали крепче, настроение улучшилось».

Вот так: не только практичность, но и улучшение здоровья! Психологического, разумеется.

Но такие двери удобны для усаживания не только детей: «Задние двери открываются под 90 градусов, и там сверху есть ручка, старикам и больным выходить с заднего сиденья из машины проще». То есть, пожилым пассажирам такой формат тоже по нраву. Что сказать… Действительно семейный во всех смыслах автомобиль – для всех поколений.

Впрочем, открывающиеся против движения двери оценили не только семейные или многодетные владельцы: «Отдельно отмечу отличные "неправильные" задние двери – это очень удобно, когда ездишь вдвоем спереди. Обычно я кладу сзади рюкзак, потом сажусь в машину. Раньше нужно было сначала подойти к задней двери, потом ее закрыть, пройти к передней. Сейчас все делается с одного места в районе центральной стойки. Это реально удобно».

Получается, что двери-самоубийцы практичны во многих смыслах и представляют собой не очередную сумасбродную бессмыслицу, а вполне прикладное решение. Странно, что они до сих пор распространены так мало.

НЕНАВИСТЬ №4: РАСХОД ТОПЛИВА

Реальный расход топлива компактвэна оказался для многих его покупателей неприятным сюрпризом. Нет, он не заоблачный, но, прочитав в рекламных брошюрах о расходе дизельной версии от 4,5 литров на 100 километров и до 8,8 л – 140-сильного бензинового варианта, автомобилисты совершенно не были готовы получить средний расход в 11-12 литров. Причем и традиционно скромные в аппетитах дизельные агрегаты тоже грешат прожорливостью.

«Расход совсем не радует. Трасса – 8 л. Город – 11-12 л. Хотя езжу спокойно. Не газую, в шашки не играю, со светофора первым не стартую. На холостых вообще никогда мотор не гоняю попусту. Соответственно, активные наездники будут получать большие цифры. Но это ж минивэн, он не для гонок предназначен», – рассуждает один из владельцев Opel Meriva B. Ему вторит другой: «Реальный расход топлива в городе около 11 литров, на трассе – порядка 8 литров. Я совершенно не был готов к таким цифрам».

Третий поклонник Опелей делится своим обширным опытом: «У меня до этого более десяти лет Астра была, так она на механике больше 6,2 л в смешанном цикле никогда не потребляла. А тут – от 9 до 11 л. Да я этого автомата маму…». Далее следует не вполне печатное описание незамысловатых действий. Но, кстати, автор этого комментария, по всей видимости, довольно близок к истине: на особенно высокий расход топлива главным образом жалуются владельцы машин с АКП. Подозревая, что настолько неэкономичным делает автомобиль именно автомат, мнение разделяют и некоторые другие владельцы: «Расход топлива – засада: 10,5 литров в смешанном цикле АИ-95. Хотя тут, может, из-за автомата, 80% города и не тошнящего стиля вождения».

С одной стороны, автоматическая коробка и правда способствует увеличению потребления топлива, но, с другой, Меривы на «палке» не намного экономичнее. Лаконичный комментарий по этому поводу: «МКПП, расход бензина 11,5».

ЛЮБОВЬ №4: КОМФОРТ, ПРОСТОР И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ САЛОНА

Еще одна особенность Opel Meriva B – возможность трансформации салона и его оснащение. Разумеется, владельцы автомобиля это ценят, но больше их радует неожиданный простор внутри при скромных внешних габаритах: «При совсем небольших габаритах машина внутри очень просторная и высокая – при росте 190 см я имею приличный запас над головой. Плюс солидных размеров багажник с двойным полом».

1 / 2 2 / 2

Возможности трансформации салона действительно поражают воображение: «Заднее сиденье двигается раздельно вдоль и поперек, превращается из трех- в двухместное, спинки складываются в пропорции 40/20/40 в абсолютно ровный пол. Очень удобно для перевозки различных грузов. В салоне много ниш и карманов для хранения. На мой взгляд, не все из них расположены оптимально, но лучше, когда они есть, чем когда их нет. Качество материалов салона и качество сборки на хорошем уровне»; «За счет сдвигающихся взад-вперед и складывающихся в пропорции 40/20/40 сидений второго ряда можно трансформировать салон как хочется. Например, однажды с дачи перевозили детский диванчик, и еще поместился сзади пассажир. А высокий потолок позволил погрузить даже двухтумбовый письменный стол».

Перечислить все припасенные создателями опции сложно, но владельцы автомобиля стараются изо всех сил: «Куча карманцев, отсеков, ниш, отделений и удобных фишек типа тайного места под инструкции по эксплуатации в бардачке и держателя для ручки там же». А вот хвастается другой владелец Opel Meriva B: «У меня стоит FlexRail – такая алюминиевая рельса от бороды до задних кресел, по которой двигается подлокотник и еще полочка под ним. Все снимается при необходимости, в общем, этакий конструктор. И да, средний пассажир сзади нормально усаживается, рельсы сильно не мешают. При желании их легко снять, тогда вообще можно лазить с переда на зад – ручник-то электронный, да еще и с системой автоснятия при трогании. Задние сиденья ездят каждое вперед-назад».

В общем, места в компактвэне много. Откуда? Непонятно. Не такой уж этот вэн внутри и «компакт», и с практической точки зрения он почти ничем не уступает кроссоверу. Разве что клиренсом, который тут довольно маленький – всего 150 мм.

НЕНАВИСТЬ №3: ОБЗОРНОСТЬ

Обзорность у Opel Meriva B подвела. Точнее, не обзорность в целом, а боковые стойки крыши: «Обзор хорош. Впечатление портит только передняя стойка, периодически за ней прячутся пешеходы». Страдают от этой стойки и высокие водители, и низкие, как бы они ни настраивали свое положение за рулем.

Поделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Нужно быть максимально внимательным и… вертлявым: «Замучился с очень широкой “мертвой зоной” левой передней стойки кузова, за которой можно не заметить большой легковой автомобиль. Поэтому при повороте налево нужно очень внимательно вертеть головой для безопасного маневра»; «Из минусов – небольшие боковые зеркала, “мертвая зона”, как мне показалось, больше, чем у остальных, но это на вкус и цвет. А вот что точно косяк – широкая стойка. При выезде на основную дорогу из двора приходится очень сильно либо выгибаться назад, либо вперед, чтобы проверить, не едет ли кто».

Впрочем, человек так устроен, что привыкает практически ко всему. Привыкает он и к таким стойкам, соответствующим образом настраивая алгоритм своего поведения: «Есть проблема с обзорностью из-за стоек – боковые стойки очень массивные. При выезде из двора сложно смотреть по сторонам – приходится выглядывать вперед из-за водительской стойки. Но к этому в конечном итоге привыкаешь».

ЛЮБОВЬ №3: УДОБСТВО ВОДИТЕЛЬСКОГО КРЕСЛА

Удобство кресла водителя мы решили вынести в отдельный пункт, потому что и владельцы автомобиля его обязательно выделяют особо: «Какая же удобная машина! Пробег 1000 км за раз, и я хожу не как робот Вертер, а вполне себе живенько передвигаюсь. Кресла в меру жесткие, удобные. Спина сказала спасибо. По сравнению с моим бывшим азиатским авто – небо и земля. Подушка сидения такая как надо. Боковая поддержка хорошая».



Другой водитель поставил еще больший рекорд: «1800 км отмахал за сутки с небольшим отдыхом, а вышел из нее – как будто сотку проехал. Сиденье очень хорошо сконструировано. Машину обожаю». За такое и правда не грех обожать.

А вот этот владелец Opel Meriva B, похоже, знает что-то, неведомое большинству: «Опелевцам огромное спасибо... а особенно тому немцу (чемпиону мира по ралли), который разрабатывал сидения».

Впрочем, не одни лишь сиденья радуют комфортом. Эргономика этого Opel оказалась удачной, и владельцы радостно сообщают: «Посадка за рулем удобная, хватает всех регулировок – и кресла, и рулевой колонки для комфортного вождения. Удобный подлокотник с возможностью его двигать. Места спереди хватает, и не чувствуешь себя зажато».

НЕНАВИСТЬ №2: ДИНАМИКА БЕНЗИНОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ

Так же единодушно, как хвалят водительские сиденья, владельцы компактвэна ворчат по поводу слабой динамики бензиновых модификаций автомобиля. Почему именно бензиновых и даже турбированных – сложно понять. У дизельных машин, по официальным данным, разгон до 100 км/ч занимает примерно то же время, однако они воспринимаются людьми как более шустрые. Возможно, дело в настройках бензиновых версий: «Медленная реакция автоматической коробки на газ – примерно 1-1,5 секунды. На трассе этого времени часто не хватает, чтобы пойти на обгон. Поэтому по ходовым качествам высшую оценку не поставлю»; «Меня очень смущает совсем "тугой" газ. Его долгая реакция просто бесит, нажал и ждешь, когда же машина поедет... Если тебя кто пропускает, то лучше даже не суйся, все равно не успеешь».

Именно на трассах недостаток динамики ощущается особенно сильно. А в городе ее обычно всем хватает: «Двигателя объемом 1,4 литра в городе вполне достаточно, но на трассе обгон только заблаговременно, с точным расчетом и железобетонной гарантией, что успеешь»; «Мотор для трассы слабоват, но для города пойдет. Хотя, конечно же, хотелось бы поживее»; «У меня был 101-сильный атмосферник. Ждать чудес от него не надо. Везет, и хватит. Гонять на нем не выйдет».

Как и в случае с обзорностью, многие в итоге смиряются с нерасторопностью автомобиля: «Подхват будет идти далеко не сразу. С одной стороны, это минус, с другой – дело привычки. Приспособившись, в городе легко держишься в потоке и даже быстрее. Но динамичные старты и обгоны – не про эту машину»; «А потом, когда немного поездишь и приноровишься, начинаешь более-менее успевать. В конце концов ты понимаешь, что эта машина не для гонок».

Тут не поспоришь: семейный компактвэн был разработан точно не для гонок. Однако если бы динамика была чуть поживее, обгоны на Мериве стали бы точно безопаснее. Но как есть – так есть.

ЛЮБОВЬ №2: ПОДВЕСКА

Про подвеску Opel Meriva B часто пишут кратко, но весьма красноречиво. Вот один из примеров: «По трассе едет, как влитая». Хотя, конечно, встречаются и более развернутые комментарии вроде такого: «Подвеска упругая, такая, как надо. Это еще одно свойство авто, за которое оно мне очень нравится».

При этом владельцы отчасти признают, что определенные нюансы все-таки есть: «В целом подвеску считаю комфортной и сбалансированной по совокупности качеств. Это, конечно, не мягкость Мерседеса и не идеальный баланс Ауди, но весьма неплохо, особенно для трассы»; «Подвеска неплохо справляется с неровностями, но машина может немного "козлить" на кочках – высокая, короткая. Однако все вполне предсказуемо, и аварийных ситуаций у меня не возникало».

В общем, классический «европеец» чистой воды. Причем радует владельцев не только настройка ходовой части, но и ее надежность: «При этом подвеска здесь унифицирована со многими другими Опелями, поэтому все просто и надежно». Впрочем, о надежности мы поговорим чуть ниже.

НЕНАВИСТЬ №1: СТОИМОСТЬ И ДЕФИЦИТ ЗАПЧАСТЕЙ

Головная боль владельцев Opel Meriva B – стоимость и дефицит запчастей. И еще – некоторые проблемы с ремонтом. Чаще голова болит у жителей регионов – в городах-миллионниках с этим проще, существуют даже специализированные сервисы. Но стоит только забраться поглубже в матушку-Русь, как слабая распространенность компактвэна тотчас дает о себе знать.

В принципе, с регламентным обслуживанием вопросов минимум: фильтры, свечи и прочие расходники есть почти везде. А вот если выходить за рамки ТО, то кое-что придется поискать и подождать: «Самый главный минус Меривы Б – редкость модели. Это нужно учитывать перед ее покупкой для оценки возможностей обслуживания и ремонта в сервисе или самостоятельно. С этим связано наличие в доступе в разумные сроки необходимых запчастей. Мерива Б по некоторым деталям унифицирована с моделями Astra В, Zafira B, но не все подходит от этих моделей».

Еще хуже – высокая стоимость деталей и многих расходников. Жалоб на это очень много, хотя разнообразием они не отличаются: «Слабым местом Opel Meriva B являются цены на запчасти. Запчасти дорогие и труднодоступны в небольших городах. Двигатель требует хорошее масло конкретной спецификации. Брал в основном на заказ после долгих поисков, где бы подешевле»; «Меня Opel Meriva B регулярно озадачивала поиском запчастей, адекватного сервиса и т.д. Стоимость обслуживания и временные затраты на устранение неисправностей составляли большую сумму и занимали больший срок по сравнению с обслуживанием и ремонтом подавляющего большинства аналогичных машин. За все 5 лет эксплуатации Меривы Б за ремонт и обслуживания я отдал около 520 тысяч рублей, затраты на топливо и прочие расходы – отдельно».

Несмотря на компактность, Meriva B получается очень недешевым во владении. Как правильно сказал один из авторов в своем комментарии, это надо непременно учитывать при выборе машины и соизмерять свои финансовые возможности с ее эксплуатационными аппетитами.

ЛЮБОВЬ №1: НАДЕЖНОСТЬ

Несмотря на то, что у Opel Meriva B есть несколько хорошо известных врожденных болячек, владельцы автомобиля все равно ценят его в первую очередь за надежность. Как они признаются в своих комментариях, машина не подводит. Даже если и возникает какая-либо неисправность, компактвэн всегда позволяет доехать до сервиса и в спокойной обстановке в ней разобраться: «Отличная надежность. За 8 лет сломалась один раз. При этом своим ходом добралась до места ремонта».

Если внимательно следить за автомобилем и вовремя проводить регламентные и профилактические работы, то и внезапных поломок, скорее всего, удастся избежать. Во всяком случае, многие владельцы в этом уверены: «Я постоянно следил за машиной, поэтому каких-либо бед или неожиданностей не было. Своевременное обслуживание и ТО дает уверенность, что проблем в дороге не будет»; «Машина ни разу не подводила. Регулярное обслуживание и хороший 95-й бензин сделали свое дело».

Или вот: «За все годы меняли только расходники, передние тормозные диски, модуль зажигания, передний сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, аккумулятор (умер от старости). О большинстве выходящих из строя компонентов есть информация в Сети. Поэтому подготовиться к их замене, заранее заказав детали, нетрудно».

Отрадно, что автомобиль не боится и довольно суровых погодных условий: «За два года эксплуатации машина ни разу не подвела, ни летом, ни зимой. Зимой заводилась сразу даже после ночных -30 градусов. Так как машина дизельная, я очень тщательно выбирала заправки, кроме того, при -10 начинала использовать специальную присадку».

Если за машиной следить и тщательно выбирать АЗС, автосервисы, запчасти и все остальное, то она действительно способна радовать. И когда придет время с ней расставаться, останется только сожалеть, как один из владельцев компактвэна: «В целом машиной доволен и взял бы себе такую же, но посвежее, помоложе. К сожалению, их больше нет».