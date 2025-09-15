Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеством

Забавные новости приходят к нам из Европы: электромобили, оказывается, нужны не всем. Ну или всем, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие машины, которые, как выяснилось, совсем не похожи на то, что пытаются продвигать подгоняемые кнутом «зелёных» производители в последнее время. Всё, покатались на электричестве и хватит? Вряд ли. Но некоторые тенденции радуют.

Коротко о сути: Top Gear приводит слова главы европейского подразделения Stellantis Жан-Филиппа Импарато, которыми он на днях порадовал журналистов на Мюнхенском автосалоне. Видимо, его так всё достало, что он заявил со всей прямотой: «Рынка электромобилей не существует, потому что нет зарядных станций и экономической ситуации». Хм, странно. Ветровая энергия подвела европейцев, что ли? Или что-то другое не работает как надо? Ладно, бог с ними: у меня нет ни желания, ни повода подвергать сомнению точку зрения европейского топ-менеджера Stellantis – ему там виднее. Забавно другое: по мнению Импарато, жителям Старого света нужны совсем другие машины, с классическим ДВС, без избытка систем активной безопасности и как можно дешевле, потому что средний возраст их автомобилей достиг 12 лет. И автопарк продолжает стареть. Почему? Да потому что ставка на электромобили не сыграла, а упёртость в стремлении к 2030 году вдвое сократить выброс СО2 привела к обратному эффекту: новые машины стали дороже, их никто не покупает, а стареющие существующие выбрасывают оксида углерода всё больше и больше. Европейцам бы избавляться от старых машин, но не получается – дорого. В общем, зашли в тупик. Кстати, это факт: как сообщает тот же Top Gear, несколько лет назад на рынке присутствовало более 40 моделей стоимостью менее 15 000 фунтов стерлингов, а сейчас остался только Dacia Sandero. Не поспоришь – так себе выбор.

Что делать? Изобретать новый класс автомобилей! Простых, дешёвых и с ДВС. И, по представлениям Импарато, со значительно урезанным списком систем активной безопасности, которые существенно влияют на стоимость машины. Ну а чтобы не убиться на таком подобии первого Логана, придётся ограничить его максимальную скорость до 110 км/ч. И знаете, что интересно? Как об этом пишет автор публикации в Top Gear: «Woohoo! Europe wants to bring back cheap, small, simple petrol cars. It's the car we need right now». По-русски это звучит так: «Ура! Европа хочет вернуть дешёвые, маленькие и простые бензиновые автомобили. Это те машины, которые нам сейчас нужны». И дальше говорит о таком автомобиле так: «...которую мы все любили, но которая сейчас практически исчезла: дешёвая, простая бензиновая малолитражка». Как же быстро вы соскучились по таким машинам!

Впрочем, быстро в Европе никто ничего не делает, и ждать такие машины придётся ещё долго. И хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен необходимость создания новых простых бензиновых автомобилей поддержала, потом всё же заявила: «Несмотря ни на что, будущее за электромобилями».

Тут я вспомнил одного своего хорошего знакомого, который ради интереса купил себе пять разных электромобилей. Большой загородный дом, искренний интерес к технике, финансовые возможности... В общем, набрал он себе «электричек», но в город предпочитает ездить на своём старом Volvo, в лес – на ещё более старом Defender. Говорит, все его электромобили – это так, игрушки. К обычной жизни они по ряду причин приспособлены мало.

Правда, между этим моим товарищем и фон дер Ляйен с её европейцами есть одна существенная разница: первый может себе позволить покупать всё, что хочет, а вторые, видимо, уже нет.

В общем, очень ждём новых человеческих малолитражек из Европы: мы обязательно притащим их себе окольными путями. Обойдутся они нам, конечно, дорого. Но ничего, потерпим. Всё лучше, чем «электрички» из Китая.