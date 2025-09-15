Мнение без фильтров ×
Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеством

15.09.2025 298 2 1

Забавные новости приходят к нам из Европы: электромобили, оказывается, нужны не всем. Ну или всем, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие машины, которые, как выяснилось, совсем не похожи на то, что пытаются продвигать подгоняемые кнутом «зелёных» производители в последнее время. Всё, покатались на электричестве и хватит? Вряд ли. Но некоторые тенденции радуют.

Коротко о сути: Top Gear приводит слова главы европейского подразделения Stellantis Жан-Филиппа Импарато, которыми он на днях порадовал журналистов на Мюнхенском автосалоне. Видимо, его так всё достало, что он заявил со всей прямотой: «Рынка электромобилей не существует, потому что нет зарядных станций и экономической ситуации». Хм, странно. Ветровая энергия подвела европейцев, что ли? Или что-то другое не работает как надо? Ладно, бог с ними: у меня нет ни желания, ни повода подвергать сомнению точку зрения европейского топ-менеджера Stellantis – ему там виднее. Забавно другое: по мнению Импарато, жителям Старого света нужны совсем другие машины, с классическим ДВС, без избытка систем активной безопасности и как можно дешевле, потому что средний возраст их автомобилей достиг 12 лет. И автопарк продолжает стареть. Почему? Да потому что ставка на электромобили не сыграла, а упёртость в стремлении к 2030 году вдвое сократить выброс СО2 привела к обратному эффекту: новые машины стали дороже, их никто не покупает, а стареющие существующие выбрасывают оксида углерода всё больше и больше. Европейцам бы избавляться от старых машин, но не получается – дорого. В общем, зашли в тупик. Кстати, это факт: как сообщает тот же Top Gear, несколько лет назад на рынке присутствовало более 40 моделей стоимостью менее 15 000 фунтов стерлингов, а сейчас остался только Dacia Sandero. Не поспоришь – так себе выбор.

Что делать? Изобретать новый класс автомобилей! Простых, дешёвых и с ДВС. И, по представлениям Импарато, со значительно урезанным списком систем активной безопасности, которые существенно влияют на стоимость машины. Ну а чтобы не убиться на таком подобии первого Логана, придётся ограничить его максимальную скорость до 110 км/ч. И знаете, что интересно? Как об этом пишет автор публикации в Top Gear: «Woohoo! Europe wants to bring back cheap, small, simple petrol cars. It's the car we need right now». По-русски это звучит так: «Ура! Европа хочет вернуть дешёвые, маленькие и простые бензиновые автомобили. Это те машины, которые нам сейчас нужны». И дальше говорит о таком автомобиле так: «...которую мы все любили, но которая сейчас практически исчезла: дешёвая, простая бензиновая малолитражка». Как же быстро вы соскучились по таким машинам! 

Впрочем, быстро в Европе никто ничего не делает, и ждать такие машины придётся ещё долго. И хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен необходимость создания новых простых бензиновых автомобилей поддержала, потом всё же заявила: «Несмотря ни на что, будущее за электромобилями».

Тут я вспомнил одного своего хорошего знакомого, который ради интереса купил себе пять разных электромобилей. Большой загородный дом, искренний интерес к технике, финансовые возможности... В общем, набрал он себе «электричек», но в город предпочитает ездить на своём старом Volvo, в лес – на ещё более старом Defender. Говорит, все его электромобили – это так, игрушки. К обычной жизни они по ряду причин приспособлены мало. 

Правда, между этим моим товарищем и фон дер Ляйен с её европейцами есть одна существенная разница: первый может себе позволить покупать всё, что хочет, а вторые, видимо, уже нет. 

В общем, очень ждём новых человеческих малолитражек из Европы: мы обязательно притащим их себе окольными путями. Обойдутся они нам, конечно, дорого. Но ничего, потерпим. Всё лучше, чем «электрички» из Китая.

электромобиль ДВС Европа двигатели Мнение без фильтров
2 комментария
15.09.2025 11:40
4qwerty

Подожду пока комменты настоятся

1
15.09.2025 14:03
Andrey Marukhin Last Marsianin

Обидно, что из-за ставки на электрички, иментые бренды вогнали себя в кризис. Маканов как грязи было раньше, пока ДВС был, огромные продажи и доходы у марки, продадут они нового Макана на столько? Мерседес вон ради электичек вообще все купе поотменял, вместо полновесного с238 на базе w213, хардтопа, между прочим, опять выпустили огромную цешку CLE, которой типа закрыли C,E,S купе, ну как так можно.

1

