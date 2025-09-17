Jetour T1 стартует в России с топовым мотором и полным приводом: комплектации и цены

В России стал доступен к покупке младший кроссовер Jetour с внедорожным имиджем. На данный момент модель предложена в двух комплектациях с турбомотором 2.0, классическим автоматом и полным приводом. Позже гамму расширят.

О том, что в РФ появится кроссовер Jetour T1, принадлежащий компании Chery бренд официально объявил еще в прошлом году. Характеристики нашей версии раскрыли в августе 2025-го. Теперь же пресс-служба российского представительства сообщила о старте продаж.

Напомним, в Китае паркетник дебютировал в 2024-м в виде подзаряжаемого гибрида – там такой вариант зовется Jetour Shanhai T1. В начале текущего года на домашний рынок вышел чисто бензиновый SUV, уже под собственным именем Jetour Freedom. И примерно тогда же «традиционную» модель отправили на экспорт – просто как Jetour T1. Внешне между собой гибридная и бензиновая версии отличаются оформлением передней части: у первой модификации на радиаторной решетке расположены светодиодные «штрихи», у второй – крупная надпись Jetour. И именно «традиционный» T1 пока доступен в России.

Дизайн выполнен в стиле старшего кроссовера Jetour T2. Обе модели имеют нарочито брутальный облик. При этом у Jetour T1 подъемная багажная дверь, тогда как у T2 она распашная. В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы и необычный селектор трансмиссии.

Несмотря на статус младшей модели, T1 вовсе не маленький автомобиль. Длина предназначенного для России кроссовера равна 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм, колесная база – 2800 мм. Размеры нашего Jetour T2: длина с учетом кофра – 4785 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1880 мм, расстояние между осями – те же 2800 мм. Паспортный дорожный просвет T1 – 190 мм против 220 мм у T2. Объем багажника «единички» составляет 574 литра, со сложенными спинками второго ряда – 1455 литра (показатели Jetour T2 – 580/1494 л).

Сейчас Jetour T1 предложен только с топовым мотором. Это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 245 л.с. (375 Нм), она работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Кроссовер с 2.0T по умолчанию полноприводный. Такой T1 наберет первую «сотню» за 8,6 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Позже на наш рынок выйдет паркетник с турбочетверкой 1.5 (170 л.с., 270 Нм), семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом.

На данный момент модель доступна в двух комплектациях. В списке оборудования версии Comfort значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, виртуальная приборка (10,25 дюйма) и мультимедиа (15,6 дюйма), беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы предупреждения о столкновении сзади и мониторинга «слепых» зон. Вариант Luxury – это блокировка заднего межколесного дифференциала, панорамный люк, передний парктроник, вентиляция передних кресел, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и помощи при движении в пробках.

Полноприводный Jetour T1 с 2.0T и 8АТ в версии Comfort без учета акций обойдется в 3 770 000 рублей, исполнение Luxury оценили в 3 950 000 рублей. Для сравнения, старший Jetour T2 с тем же мотором, полным приводом и роботом стоит от 3 959 000 рублей, с классическим автоматом – 4 449 000 рублей.