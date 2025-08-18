Новинки ×
  • Jetour T1 готовится к выходу на российский рынок: новые подробности

18.08.2025 313 0 1

Брутальный кроссовер будет доступен в РФ с двумя бензиновыми двигателями – объёмом 1,5 (170 л.с.) и 2,0 литра (245 л.с.).

Китайский производитель Chery ещё в 2024 году анонсировал кроссовер Jetour T1 для российского рынка (марка принадлежит компании Чери). Сейчас модель готовится к скорому старту продаж: тизер новинки появился в начале текущего месяца, а теперь опубликованы данные о технике SUV. Напомним, автомобили доберутся до дилеров в РФ в сентябре 2025 года.

На фото: Jetour T1 (версия для российского рынка)

На домашнем рынке, в Китае, этот кроссовер справил премьеру в 2024-м: он продаётся под названием Jetour Shanhai T1 и представлен в виде подзаряжаемого гибрида. В начале этого года линейку пополнил бензиновый SUV с отдельным названием – Jetour Freedom – и небольшими отличиями во внешности. Отметим, для российского рынка выбран второй вариант, который получил надпись с названием бренда между фарами вместо светодиодных двойных штрихов, как у гибрида.

Ранее китайская марка думала о том, чтобы привезти PHEV-версию в РФ, однако как минимум по первому времени модель, очевидно, будут продавать только с чисто бензиновыми двигателями. Роль базового мотора исполнит 170-сильная турбочетвёрка объёмом 1,5 литра, её максимальный крутящий момент равен 270 Нм. Он работает в паре с роботом 7DCT с двойным сцеплением, привод – только передний. На разгон с места до «сотни» такой кроссовер тратит 10 секунд.

«Старшим» двигателем в гамме версии Jetour T1, предназначенной для российского рынка, является 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. (375 Нм). В комплект ему предлагается классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод – только полный. От 0 до 100 км/ч автомобиль с этой «начинкой» способен разогнаться за 8,6 секунды.

На фото: салон Jetour T1 (версии для российского рынка)
1 / 2
На фото: салон Jetour T1 (версии для российского рынка)
2 / 2

У Jetour T1 передняя подвеска независимая типа McPherson, задняя – многорычажка, обе со стабилизаторами поперечной устойчивости. Габаритная длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Объём его багажника со сложенными сидениями второго ряда достигает 1455 литров, а буксировать он способен прицеп массой до 1600 кг.

1 / 2
2 / 2

Салон рассчитан на пятерых седоков, перед водителем располагается «сплюснутое» с двух сторон трёхспицевое рулевое колесо, а также цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюйма. Размер центрального тачскрина информационно-развлекательной системы варьируется в зависимости от комплектации – либо 12,8, либо 15,6 дюйма.Предусмотрены также устройство для беспроводной зарядки смартфонов, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль, расширенный «зимний пакет» и различные водительские помощники.

Цены и состав комплектаций новинки будут обнародованы позже. Отметим, Jetour T1, очевидно, окажется дешевле по сравнению с уже представленным на российском рынке кроссовером T2. Так, стартовая рекомендованная розничная цена этого SUV составляет 3 959 000 рублей, а за топовый вариант просят не менее 4 449 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Jetour Jetour T1 Chery
0 комментариев

