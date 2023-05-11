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  • Carice TC2: маленький, лёгкий и дорогой электрический родстер из Нидерландов

Carice TC2: маленький, лёгкий и дорогой электрический родстер из Нидерландов

11.05.2023 89 0 0

Нидерландская компания Carice Cars показала вторую модель в своей истории — электрический родстер TC2, который весит 630 кг и может проехать на одной зарядке более 300 км.

Компанию Carice Cars основал инженер-механик Ричард Холлеман, её название — это своеобразный сплав слов «машина» (Car) и «Ричард» (Richard), то есть «машина Ричарда». В 2013 году Carice Cars представила свою первую модель — электрический родстер Carice MK1 c пластиковым кузовом на стальном каркасе и дизайном в духе Porsche 356 Speedster.

Carice MK1
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Carice MK1
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Carice MK1 весил около 350 кг и предлагался с несколькими вариантами электродвигателей (от 5 до 54 л.с.) по цене от 26 620 евро. Сколько экземпляров MK1 было сделано, неизвестно – в 2017 году компания исчезла с радаров и перестала вести аккаунты в соцсетях, но на днях вернулась к жизни с новой моделью — Carice TC2.

Carice TC2
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Carice TC2
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Carice TC2
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Carice TC2 — это, по сути, полностью переосмысленный MK1 с более современной техникой и более стильным кузовом, который тем не менее тоже напоминает Porsche 356 Speedster. В конструкции по-прежнему широко используется пластик, но снаряженная масса выросла до 630 кг.

Carice TC2

Официальная премьера Carice TC2 состоится в ближайшую субботу 13 мая, но нидерландский журнал AutoWeek уже сообщил, что новый родстер получит батарею ёмкостью 31,5 кВт·ч, полного заряда которой хватит более чем на 300 км пробега. Пиковая мощность электродвигателя — 40 кВт (54 л.с.).

Carice TC2
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Carice TC2
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Интерьер по сравнению с таковым в MK1 стал заметно аккуратнее и благороднее. В отделке теперь используется намного больше кожи, появились полноценные дверные карты с карманами для вещей и более удобные кресла. Вокруг приборного щитка, закреплённого по центру передней панели, рассыпаны контрольные лампы и тумблеры (в том числе отвечающие за режимы силовой установки), но нет экрана мультимедийной системы и блока микроклимата, хотя на случай дождя имеется складная матерчатая крыша.

Carice TC2

Несмотря на свою простоту и аскетичность, стоит Carice TC2 немало — от 53 854 евро (включая налоги), при этом вся дебютная партия уже распродана, так что новым клиентам придётся занять очередь и ждать несколько месяцев. Производиться Carice TC2 будет на собственном небольшом заводе компании в городе Ворхаут.

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