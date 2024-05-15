Changan показал «бюджетный» кроссовер Deepal S05

Как и другие модели суббренда, новый паркетник будет доступен с гибридной установкой или в виде полноценного электрокара. На домашний рынок SUV выйдет до конца текущего года.

Буквально на днях новый кроссовер марки Deepal (она же Shenlan или Deep Blue), принадлежащей компании Changan, засветился на сертификационных фото. Теперь же сам производитель распространил фирменные изображения модели, которой присвоили индекс S05. Напомним, бренд был создан в 2022 году для выпуска электрифицированных машин. Паркетник Deepal S05 станет четвертой моделью в гамме, он присоединится к лифтбеку SL03, кроссоверам S7 и G318. Причем, как ожидается, новинка будет самым дешевым SUV марки.

Внешность Deepal S05 выполнена в фирменном стиле бренда. У кроссовера гладкий «нос», двухъярусная головная оптика, выдвижные ручки дверей, наружные зеркала на отдельных ножках и задние фонари в виде единой плашки. У машины на официальных картинках к задним стойкам крыши прикреплены некие круглые элементы, но их назначение пока непонятно.



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Длина S05 равна 4620 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2880 мм. То есть это еще и самый компактный кроссовер Deepal. Для сравнения, размеры старшего Deepal S7: 4750/1930/1625 мм, расстояние между осями – 2900 мм.



Интерьер еще не показали, но замаскированные тестовые прототипы уже попадались фотошпионам. Так вот внутри установят вертикальный планшет мультимедиа-системы.

Deepal S05 на фото Минпрома КНР 1 / 2 Deepal S05 на фото Минпрома КНР 2 / 2

Как и модели SL03 и S7, новый кроссовер предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Согласно сертификату, в гибридную установку войдет бензиновый турбомотор 1.5 (98 л.с.), который, скорее всего, будет работать в основном в режиме генератора. У электрической версии на задней оси окажется 238-сильный двигатель.



Все характеристики станут известны уже после премьеры, а она ожидается в ближайшие месяцы. К слову, старший паркетник Deepal S7 сейчас стоит от 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 889 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем марка Deepal уже представлена и за пределами Китая: в частности, ее модели можно купить в Таиланде. Не исключено, что впоследствии компания Changan выведет суббренд и на российский рынок.