Changan Uni-V с новым дизайном готовится к старту продаж

В Сеть выложили свежие кадры с рестайлинговым лифтбеком Changan. На родине модель, как и прежде, будет доступна с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

Первые официальные изображения преобразившегося лифтбека Changan Uni-V были опубликованы в июне. А теперь компания приступила к следующему этапу продвижения: в китайской соцсети появилась пара видеороликов – уже с «живыми» машинами. Дата премьеры все еще не озвучена, но презентация явно не за горами. Также напомним, что сам производитель позиционирует такую пятидверку в качестве нового, третьего поколения. Хотя на самом деле это лишь второй рестайлинг Uni-V, который в строю с 2021 года: предыдущую модернизацию на родине провели в 2024-м – очевидно, тот лифтбек фирма и причислила ко второй генерации.

Обновленный Changan Uni-V

Модели достались новые бамперы, а вместо безрамочной радиаторной решетки теперь гладкий «нос» (решетку перенесли в нижнюю часть). У оптики прежняя форма, но и в фарах, и в фонарях заменили светодиодную начинку. Также Changan Uni-V лишился выдвижных ручек дверей. На свежих кадрах красуется «оспортивленный» вариант, его фишки – чуть более внушительный обвес с оранжевыми акцентами, рыжие же тормозные суппорты, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы и выдвижной спойлер.

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Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, карты дверей, центральный тоннель и селектор трансмиссии. Приборный экран стал больше, и у него отныне нет «горба». Кроме того, приборка расположена ближе к водителю, тогда как в дореформенном Uni-V она установлена почти вплотную к лобовому стеклу. Планшет мультимедиа тоже увеличен.

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Как и актуальному лифтбеку, рестайлинговому Changan Uni-V положены две бензиновые турбочетверки на выбор. При этом двигатели модернизировали – у них новая система непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Младший турбомотор 1.5 (его начали ставить на дореформенную пятидверку еще весной) выдает 192 л.с., старший 2.0T – 245 л.с. (мощность прежних моторов составляет 188 и 233 л.с. соответственно). Предполагается, что лифтбек с новым дизайном и 1.5T предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а модель с 2.0T будет доступна с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод все так же только передний.

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Между тем в России до сих пор продают Changan Uni-V с исходным дизайном образца 2021 года. У нас модель представлена с 1.5T (188 л.с.) и 7DCT. Сейчас цена лифтбека 2024 года выпуска без учета акций начинается с отметки в 3 139 900 рублей.