Рестайлинг ×
  • Показан Changan Uni-V с новым дизайном: лифтбек объявлен следующим поколением

Показан Changan Uni-V с новым дизайном: лифтбек объявлен следующим поколением

11.06.2025 153 0 0

Компания Changan готовится представить модернизированный лифтбек Uni-V. Пятидверка изменилась как снаружи, так и внутри. Ожидается, что модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

На сертификационных снимках обновленный лифтбек Changan Uni-V засветился еще в апреле. Теперь же в Сеть выложили фирменные изображения. Причем такая пятидверка объявлена моделью следующей, уже третьей по счету генерации. Хотя на самом деле это лишь второй рестайлинг лифтбека, который в строю с 2021 года: предыдущую модернизацию на родине провели в 2024-м – очевидно, тот Uni-V фирма и причислила к второму поколению.

1 / 2
2 / 2

Как бы то ни было, модели переделали переднюю часть. Вместо безрамочной радиаторной решетки отныне гладкая панель, другим стал и бампер. Фары сохранили прежнюю форму, но у них иная диодная начинка. Вдобавок головную оптику больше не объединяет светящаяся полоска. Задний бампер тоже заменили, плюс в нем теперь круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных. Changan Uni-V также лишился выдвижных ручек дверей. Клиентам еще будет доступен «оспортивленный» лифтбек с более внушительным обвесом, сдвоенными патрубками и выдвижным спойлером.

1 / 2
2 / 2

Длина едина для обеих версий – 4740 мм. Показатель базового дореформенного Changan Uni-V для Китая – 4720 мм. Колесная база не изменилась – 2750 мм.

Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР
1 / 4
Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР
2 / 4
Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР
3 / 4
Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР
4 / 4

Салон полностью перекроили. Тут новые передняя панель, карты дверей, центральный тоннель и селектор трансмиссии. Приборный экран стал больше и лишился «горба», плюс его перенесли ближе к водителю (в дореформенной модели он установлен почти вплотную к лобовому стеклу). Увеличен и планшет мультимедийной системы.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Китайцам новый Changan Uni-V предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор. Это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 192 и 245 л.с. соответственно. По предварительным данным, базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а топовому положен классический восьмиступенчатый автомат. На родине актуальная модель также бывает в виде гибрида – вероятно, бензоэлектрический вариант обновят позже.

Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга
1 / 5
Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга
2 / 5
Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга
3 / 5
Актуальный Changan Uni-V для России
4 / 5
Актуальный Changan Uni-V для России
5 / 5

Полноценную премьеру преобразившегося Uni-V проведут в Китае в ближайшее время. Что же касается России, то у нас до сих пор представлен лифтбек с дизайном модели образца 2021 года. Впрочем, в прошлом году российский Changan Uni-V слегка модернизировали. В РФ продают пятидверку с младшим турбомотором 1.5 (188 л.с.) и 7DCT. Цена лифтбека 2024 года выпуска без учета акций – от 3 069 900 рублей.

Китай авторынок новинки лифтбек рестайлинг Changan Changan Uni-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом Выбрать машину на вторичном рынке всегда было непростой задачей: для этого нужно как минимум неплохо разбираться в технике. Часто увидеть признаки кузовного ремонта способен только профессио... 1572 0 0 09.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цеп... 395 8 0 09.06.2025
Статьи / Путешествия Винты, втулка, рок-н-ролл: маленькое путешествие в Ступино на GAC GS3 Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинск... 315 1 2 08.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27991 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26928 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12569 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
17 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
15 Седан Exlantix ES и кроссовер ET выходят на российский рынок, цены изв...
8 Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо
Новые комментарии
Change privacy settings