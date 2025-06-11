Показан Changan Uni-V с новым дизайном: лифтбек объявлен следующим поколением

Компания Changan готовится представить модернизированный лифтбек Uni-V. Пятидверка изменилась как снаружи, так и внутри. Ожидается, что модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

На сертификационных снимках обновленный лифтбек Changan Uni-V засветился еще в апреле. Теперь же в Сеть выложили фирменные изображения. Причем такая пятидверка объявлена моделью следующей, уже третьей по счету генерации. Хотя на самом деле это лишь второй рестайлинг лифтбека, который в строю с 2021 года: предыдущую модернизацию на родине провели в 2024-м – очевидно, тот Uni-V фирма и причислила к второму поколению.

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Как бы то ни было, модели переделали переднюю часть. Вместо безрамочной радиаторной решетки отныне гладкая панель, другим стал и бампер. Фары сохранили прежнюю форму, но у них иная диодная начинка. Вдобавок головную оптику больше не объединяет светящаяся полоска. Задний бампер тоже заменили, плюс в нем теперь круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных. Changan Uni-V также лишился выдвижных ручек дверей. Клиентам еще будет доступен «оспортивленный» лифтбек с более внушительным обвесом, сдвоенными патрубками и выдвижным спойлером.

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Длина едина для обеих версий – 4740 мм. Показатель базового дореформенного Changan Uni-V для Китая – 4720 мм. Колесная база не изменилась – 2750 мм.

Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР 1 / 4 Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР 2 / 4 Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР 3 / 4 Новый Changan Uni-V на фото Минпрома КНР 4 / 4

Салон полностью перекроили. Тут новые передняя панель, карты дверей, центральный тоннель и селектор трансмиссии. Приборный экран стал больше и лишился «горба», плюс его перенесли ближе к водителю (в дореформенной модели он установлен почти вплотную к лобовому стеклу). Увеличен и планшет мультимедийной системы.

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Китайцам новый Changan Uni-V предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор. Это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 192 и 245 л.с. соответственно. По предварительным данным, базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а топовому положен классический восьмиступенчатый автомат. На родине актуальная модель также бывает в виде гибрида – вероятно, бензоэлектрический вариант обновят позже.

Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга 1 / 5 Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга 2 / 5 Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга 3 / 5 Актуальный Changan Uni-V для России 4 / 5 Актуальный Changan Uni-V для России 5 / 5

Полноценную премьеру преобразившегося Uni-V проведут в Китае в ближайшее время. Что же касается России, то у нас до сих пор представлен лифтбек с дизайном модели образца 2021 года. Впрочем, в прошлом году российский Changan Uni-V слегка модернизировали. В РФ продают пятидверку с младшим турбомотором 1.5 (188 л.с.) и 7DCT. Цена лифтбека 2024 года выпуска без учета акций – от 3 069 900 рублей.