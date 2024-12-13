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  • Лифтбеку Changan Uni-V расширили оснащение в России: спортивный обвес и теплые опции

Лифтбеку Changan Uni-V расширили оснащение в России: спортивный обвес и теплые опции

13.12.2024 166 1 0

У представленной в РФ пятидверки Changan появились две новые комплектации. Как и прежде, модель доступна с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой.

Лифтбек Changan Uni-V длиной 4680 мм официально стартовал в России в начале 2023 года в единственной комплектации. Позже у модели появился второй вариант исполнения. Ну а сегодня местный офис марки объявил о добавлении еще двух версий – к прежним комплектациям LX и DLX присоединились Luxe и Tech.

Сообщается, что оба новых варианта имеют «ярко выраженный спортивный обвес». Хотя машина на фирменных изображениях, сопровождающих сегодняшний пресс-релиз, мало чем отличается от базовой версии. Как бы то ни было, в комплектациях Luxe и Tech у лифтбека Uni-V наконец-то появились востребованные в РФ теплые опции: это обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, передних и задних сидений.

Кроме того, в новых версиях пятидверка имеет «полную русификацию приборной панели» и систему синхронизации со смартфоном, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Еще добавлен ассистент движения в пробках, а у системы кругового обзора появилась функция «прозрачное шасси». Топовый Changan Uni-V – это еще вентиляция, память настроек и электрорегулировки водительского кресла в десяти направлениях (у остальных вариантов – шесть), система мониторинга «слепых» зон (впрочем, у прежней комплектации DLX она тоже есть).

Все исполнения лифтбека также имеют светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, панорамную крышу, электропривод багажной двери, беспроводную зарядку, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль.

Двигатель один, он прежний. Это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. привод только передний.

Такой Changan Uni-V представлен в соседнем Казахстане. Не исключено, что наша модель получила аналогичный обвес
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Такой Changan Uni-V представлен в соседнем Казахстане. Не исключено, что наша модель получила аналогичный обвес
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Согласно российскому сайту марки, цена Changan Uni-V Luxe без учета акций составляет 3 139 900 рублей (столько же стоит версия DLX 2024 модельного года), топовая комплектация Tech обойдется в 3 209 900 рублей. Базовый лифтбек 2024 модельного года стоит 3 069 900 рублей.

Между тем в родном Китае пятидверка уже пережила рестайлинг. Когда модернизированный лифтбек доберется до нашего рынка – пока неизвестно. Зато накануне у нас официально появился кроссовер Changan Uni-S – такое имя теперь носит модель CS55 Plus.

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1 комментарий
13.12.2024 15:58
Иван Сергеев

Безумие. Три миллиона за китайский фуфел. В былые годы люди брезгливо отводили взгляд в сторону (нормальных автомобилей), видя подобные ходовые макеты.

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