Законы ×
  • Чего и следовало ожидать: транспортный налог отменять не планируют

Чего и следовало ожидать: транспортный налог отменять не планируют

08.06.2021 85 0 0

Власти обосновали своё решение тем, что в случае одобрительного решения региональные бюджеты потеряли бы ежегодный доход на сумму не менее 160 млрд рублей.

 

В России большинство автовладельцев обязаны платить транспортный налог. Периодически появляются предложения, касающиеся полной или частичной отмены этого обязательного ежегодного платежа, но, как правило, дальше слов дело не идёт. В прошлом году появилось несколько подобных инициатив, некоторые в виде законопроектов направили на рассмотрение в Госдуму, в их числе было и предложение от членов фракции ЛДПР.

Об этой инициативе по повсеместной отмене транспортного налога в стране подробнее стало известно в начале осени 2020-го. Авторы законопроекта отметили, что этот налог является несправедливым для россиян, так как он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик» – это отмечено в пояснительной записке.

В законопроекте была прописана необходимость признать утратившими силу положения нескольких статей частей 1 и 2 Налогового кодекса РФ, в том числе главы 28. Кроме того, оговаривалось внесение изменений в отдельные статьи части первой кодекса (речь идёт о тех, которые регулируют вопросы, касающиеся транспортного налога). Тогда авторы отметили, что считают предложенную меру необходимой и своевременной в условиях резкого падения доходов. Судя по всему, речь идёт о последствиях пандемии коронавируса, ведь некоторые из-за ковида лишились работы, другим урезали зарплату и т.д.

При этом в законопроекте было и финансово-экономическое обоснование предложению. Согласно ему, реализация инициативы привела бы к выпадающим доходам региональных бюджетов – авторы подсчитали, что сумма составит не менее 160 млрд рублей ежегодно. Однако предложение по тому, что делать с этим, у инициаторов было: они предлагали компенсировать выпадающие доходы за счёт трансфертов из федерального бюджета.

Теперь наконец стала известна судьба того законопроекта: как оказалось, Госдума РФ на сегодняшнем заседании отклонила законопроект об отмене транспортного налога в РФ, предложенный представителями ЛДПР. Отрицательный отзыв на этот документ дало в том числе и российское правительство.

Как сообщает ТАСС, в заключении профильного комитета по бюджету и налогам уточняется, что транспортный налог – это региональный сбор, он регулируется законами субъекта РФ. При этом вся сумма – 100% – идёт в региональный бюджет. При этом в комитете указали на то, что предлагаемый авторами законопроекта вариант компенсации – за счёт трансфертов из федерального бюджета – «не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ».

Напомним, весной прошлого года стало известно ещё об одной инициативе, которая касается транспортного налога. Тогда предлагалось освободить от его уплаты владельцев тех легковых автомобилей, у моторов которых отдача составляет менее 250 л.с. Предполагалось, что это «снизит стоимость владения автомобилем». Норма должна была коснуться как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей, однако, судя по всему, предложение кануло в Лету.

Россия авто и общество законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели И на лето, и на зиму: стоит ли покупать Mazda MX-5 III NC за 1,5 миллиона рублей Позволить себе автомобиль «для себя любимого» у нас могут далеко не все, если только речь не идет о Жигулях для зимнего дрифта. Но если вы готовы потратить приличную сумму на автомобиль, кот... 256 1 0 08.06.2021
Статьи / Практика Оригинал или китайский аналог в два раза дешевле: разбираем и сравниваем водяные помпы Поиск качественных запчастей – это всегда квест. А не за сумасшедшие деньги – это ещё и боль, и тлен, и депрессия, и безысходность. К сожалению, наш рынок завален всякой дрянью, отчего покуп... 3570 1 1 07.06.2021
Статьи / Практика Высокий расход и неровные обороты: что будет, если сломается датчик скорости, и как его чинить? Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скоро... 1585 0 2 05.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 138611 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 58790 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 49987 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings