Чего и следовало ожидать: транспортный налог отменять не планируют

Власти обосновали своё решение тем, что в случае одобрительного решения региональные бюджеты потеряли бы ежегодный доход на сумму не менее 160 млрд рублей.

В России большинство автовладельцев обязаны платить транспортный налог. Периодически появляются предложения, касающиеся полной или частичной отмены этого обязательного ежегодного платежа, но, как правило, дальше слов дело не идёт. В прошлом году появилось несколько подобных инициатив, некоторые в виде законопроектов направили на рассмотрение в Госдуму, в их числе было и предложение от членов фракции ЛДПР.



Об этой инициативе по повсеместной отмене транспортного налога в стране подробнее стало известно в начале осени 2020-го. Авторы законопроекта отметили, что этот налог является несправедливым для россиян, так как он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик» – это отмечено в пояснительной записке.

В законопроекте была прописана необходимость признать утратившими силу положения нескольких статей частей 1 и 2 Налогового кодекса РФ, в том числе главы 28. Кроме того, оговаривалось внесение изменений в отдельные статьи части первой кодекса (речь идёт о тех, которые регулируют вопросы, касающиеся транспортного налога). Тогда авторы отметили, что считают предложенную меру необходимой и своевременной в условиях резкого падения доходов. Судя по всему, речь идёт о последствиях пандемии коронавируса, ведь некоторые из-за ковида лишились работы, другим урезали зарплату и т.д.



При этом в законопроекте было и финансово-экономическое обоснование предложению. Согласно ему, реализация инициативы привела бы к выпадающим доходам региональных бюджетов – авторы подсчитали, что сумма составит не менее 160 млрд рублей ежегодно. Однако предложение по тому, что делать с этим, у инициаторов было: они предлагали компенсировать выпадающие доходы за счёт трансфертов из федерального бюджета.

Теперь наконец стала известна судьба того законопроекта: как оказалось, Госдума РФ на сегодняшнем заседании отклонила законопроект об отмене транспортного налога в РФ, предложенный представителями ЛДПР. Отрицательный отзыв на этот документ дало в том числе и российское правительство.



Как сообщает ТАСС, в заключении профильного комитета по бюджету и налогам уточняется, что транспортный налог – это региональный сбор, он регулируется законами субъекта РФ. При этом вся сумма – 100% – идёт в региональный бюджет. При этом в комитете указали на то, что предлагаемый авторами законопроекта вариант компенсации – за счёт трансфертов из федерального бюджета – «не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ».

Напомним, весной прошлого года стало известно ещё об одной инициативе, которая касается транспортного налога. Тогда предлагалось освободить от его уплаты владельцев тех легковых автомобилей, у моторов которых отдача составляет менее 250 л.с. Предполагалось, что это «снизит стоимость владения автомобилем». Норма должна была коснуться как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей, однако, судя по всему, предложение кануло в Лету.

