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CHERY и BelkaCar объявили о начале сотрудничества

04.03.2022 65 0 0

В марте столичный автопарк BelkaCar пополнят технологичные кроссоверы CHERY TIGGO 4. Первые автомобили в комплектации Cosmo можно уже арендовать в сервисе, в течение месяца будет выведено 100 новых авто. Первые пользователи CHERY TIGGO 4 каршеринга BelkaCar смогут найти в автомобиле сюрприз – мягкую игрушку сувенир от компании CHERY.

 

Партнерский материал​

Автомобили можно арендовать в любом тарифе BelkaCar. Стоимость поминутного тарифа начинается от 9,27 руб./мин., в тарифе «Час без км» – 390 руб., в «24 час без км» – 1 590 руб. Для всех тарифов можно подключить КАСКО – от 120 руб. для тарифа «Час без км». CHERY TIGGO 4 будет доступен на территории Москвы и Московской области.

Кроссовер Chery Tiggo 4 – современный и динамичный, он заряжен всем необходимым для комфортного и безопасного вождения. Он покоряет продуманной эргономикой и изящными дизайнерскими решениями. Его особый стиль воплощается в чётких гранях кузова, выделяется двуцветными литыми алюминиевыми дисками R18 и подчёркивается светодиодной оптикой. Автомобиль оснащён «зимним» пакетом: обогрев руля, лобового стекла, боковых зеркал, сидений, а также форсунок омывателя. Пользователям также будет доступна система дистанционного запуска двигателя, прогрессивная мультимедийная система с поддержкой Android Auto, Bluetooth.

Антон Ганжа, директор по развитию бизнеса CHERY в России: «Партнёрство с BelkaCar является следствием развития марки Chery на российском рынке. Мы стремимся дать возможность потенциальным клиентам и автолюбителям познакомиться с Chery Tiggo 4 в максимально комфортных для них условиях».

Иван Никитин, директор по продукту BelkaCar: «Ценности, которые лежат в основе нашей работы – свобода передвижения, комфорт, мобильность и надежность, и автомобили Chery полностью соответствуют этим ценностям. Уверен, пользователи по достоинству оценят новые автомобили».

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