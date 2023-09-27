Chery обновила свой самый доступный седан: агрессивнее и чуть мощнее

Седан Chery Arrizo 5 в строю с 2015 года. С тех пор четырехдверку неоднократно модернизировали, более того, у нее появилось несколько разновидностей, которые сама Чери считает отдельными моделями, и даже продает под другим брендом: например, представленные в России Omoda S5 и Omoda S5 GT, по сути, «выросли» из той самой «пятерки». Весной исходный седан пережил очередной рестайлинг, однако, что любопытно, такой Arrizo 5 дебютировал не на родине, а на Ближнем Востоке. Теперь же анонсирована версия для домашнего рынка. К слову, в Сеть пока выложили лишь пару официальных изображений, но обновленные машины уже привезли к дилерам, так что фотографы местных медиа отщелкали их со всех сторон: среди них оказалось и издание Autohome.

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Седан получил новое агрессивное «лицо». Радиаторная решетка стала больше, а вместо блестящих «точек» на ней отныне красуются вертикальные сдвоенные полоски, покрытые хромом. Chery Arrizo 5 также достался более массивный передний бампер с черной вставкой, края которой похожи на «подковы». При этом четырехдверка сохранила отдельные горизонтальные ДХО. Корму реформы не затронули. Габариты тоже прежние: длина – 4572 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1482 мм, колесная база – 2670 мм.

Внутри обновок нет. Как и прежде, Chery Arrizo 5 имеет аналоговые приборы, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, встроенным в переднюю панель, и сенсорный блок управления «климатом», на котором вдобавок расположены шайбы.

Обновленный Chery Arrizo 5 для Китая

Китайцы пишут, что на родине обновленную «пятерку» предложат с более мощным мотором. Речь о бензиновом четырехцилиндровом атмосфернике 1.5, который выдает 120 л.с. и 148 Нм, и работает в паре с вариатором. Дореформенный Arrizo 5 оснащается двигателем аналогичного объема, но с отдачей в 116 л.с. и 143 Нм. Помимо CVT прежней четырехдверке также положена пятиступенчатая механика, но пока неизвестно, осталась ли такая коробка после модернизации. А еще дорестайлинговый седан в Китае бывает с газовым мотором 1.6 (90 л.с., 130 Нм): сохранили ли такую версию – опять же, данных пока нет.



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Ожидается, что на домашний рынок обновленный Chery Arrizo 5 выйдет в октябре. Цены еще не объявлены, впрочем, «пятерка» наверняка сохранит звание самого доступного седана марки. Дореформенная модель с механикой стоит от 59 900 юаней (около 790 000 рублей по актуальному курсу), с вариатором – от 69 900 юаней (922 000 рублей).

