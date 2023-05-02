Брат Omoda S5 стал агрессивнее после рестайлинга: официальные фото Chery Arrizo 5

Седан Chery Arrizo 5 дебютировал в 2015 году. С тех пор его неоднократно модернизировали, кроме того, у «четырехдверки» появилось несколько вариантов, которые марка позиционирует в качестве отдельных моделей. Ну и не забудем про то, что только-только стартовавший в России седан Omoda S5 – это брат одной из таких разновидностей (в Китае «исходник» зовется Arrizo 5 Plus, в других странах это Arrizo 6 Pro). И вот обновлена одна из «пятерок»: речь идет о самой дешевой версии, которая в Китае известна как Arrizo 5 Pro.

Обновленный Chery Arrizo 5 1 / 2 Обновленный Chery Arrizo 5 2 / 2

Вообще, рестайлинговую модель раскрыло катарское подразделение марки, однако у машины на фирменных картинках на корме красуется шильдик на китайском языке, к тому же выставленные на ближневосточных сайтах объявлений «живые» посвежевшие седаны внешне слегка отличаются (вдобавок у них вместо иероглифов – надпись Chery на английском). То есть не исключено, что отделение Chery Qatar использовало изображения «пятерки», предназначенной для домашнего рынка.



Обновленный Chery Arrizo 5

Как бы то ни было, после рестайлинга «четырехдверка» стала выглядеть гораздо агрессивнее: Chery Arrizo 5 (в Катаре у такого седана нет приставки) досталась новая радиаторная решетка с вертикальными клиньями и массивный передний бампер (на официальных фото он с круглыми противотуманками, но у катарских продавцов выставлены машины с диодными полосками ходовых огней). Задний бампер тоже заменили, плюс на крыше установили новую антенну-плавник.



Обновленный Chery Arrizo 5

Внутри Chery Arrizo 5 подражает Arrizo 5 Plus для КНР и нашей Omoda S5 – у ближневосточной «пятерки» аналогичные передняя панель и узкий блок управления «климатом» с двумя шайбами (у дореформенного базового седана отдельный крупный сенсорный блок). В списке оборудования рестайлинговой «четырехдверки» еще значатся камера заднего вида и круиз-контроль.



Обновленный Chery Arrizo 5

В Катаре для седана заявлен бензиновый «атмосферник» 1.5 в сочетании с вариатором, но мощность не указана. В Китае, например, на дореформенном Chery Arrizo 5 Pro атмосферный мотор выдает 116 л.с. и 143 Нм. При этом на крышке багажника машины на официальных изображениях еще виднеются буквы TGDI: вероятно, в Поднебесной модель предложат с турбомотором.



Дореформенный Chery Arrizo 5 Pro для Китая (экспортный прежний седан в целом выглядит так же) 1 / 2 Дореформенный Chery Arrizo 5 Pro для Китая (экспортный прежний седан в целом выглядит так же) 2 / 2

В пересчете с катарской валюты на наши деньги обновленный Chery Arrizo 5 стоит примерно от 1 166 000 рублей (по текущему курсу). Для сравнения, цена упомянутого Chery Arrizo 6 Pro (он же Chery Arrizo 5 Plus или Omoda S5) там начинается где-то с 1 408 000 рублей.



О планах продавать «пятерку» под собственной маркой в России компания Chery не сообщала. Зато к нам планируют привезти «горячий» седан Omoda S5 GT (в Китае это Chery Arrizo 5 GT).