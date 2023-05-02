Брат Omoda S5 стал агрессивнее после рестайлинга: официальные фото Chery Arrizo 5

Седан Chery Arrizo 5 дебютировал в 2015 году. С тех пор его неоднократно модернизировали, кроме того, у «четырехдверки» появилось несколько вариантов, которые марка позиционирует в качестве отдельных моделей. Ну и не забудем про то, что только-только стартовавший в России седан Omoda S5 – это брат одной из таких разновидностей (в Китае «исходник» зовется Arrizo 5 Plus, в других странах это Arrizo 6 Pro). И вот обновлена одна из «пятерок»: речь идет о самой дешевой версии, которая в Китае известна как Arrizo 5 Pro.
Вообще, рестайлинговую модель раскрыло катарское подразделение марки, однако у машины на фирменных картинках на корме красуется шильдик на китайском языке, к тому же выставленные на ближневосточных сайтах объявлений «живые» посвежевшие седаны внешне слегка отличаются (вдобавок у них вместо иероглифов – надпись Chery на английском). То есть не исключено, что отделение Chery Qatar использовало изображения «пятерки», предназначенной для домашнего рынка.
Как бы то ни было, после рестайлинга «четырехдверка» стала выглядеть гораздо агрессивнее: Chery Arrizo 5 (в Катаре у такого седана нет приставки) досталась новая радиаторная решетка с вертикальными клиньями и массивный передний бампер (на официальных фото он с круглыми противотуманками, но у катарских продавцов выставлены машины с диодными полосками ходовых огней). Задний бампер тоже заменили, плюс на крыше установили новую антенну-плавник.
Внутри Chery Arrizo 5 подражает Arrizo 5 Plus для КНР и нашей Omoda S5 – у ближневосточной «пятерки» аналогичные передняя панель и узкий блок управления «климатом» с двумя шайбами (у дореформенного базового седана отдельный крупный сенсорный блок). В списке оборудования рестайлинговой «четырехдверки» еще значатся камера заднего вида и круиз-контроль.
В Катаре для седана заявлен бензиновый «атмосферник» 1.5 в сочетании с вариатором, но мощность не указана. В Китае, например, на дореформенном Chery Arrizo 5 Pro атмосферный мотор выдает 116 л.с. и 143 Нм. При этом на крышке багажника машины на официальных изображениях еще виднеются буквы TGDI: вероятно, в Поднебесной модель предложат с турбомотором.
В пересчете с катарской валюты на наши деньги обновленный Chery Arrizo 5 стоит примерно от 1 166 000 рублей (по текущему курсу). Для сравнения, цена упомянутого Chery Arrizo 6 Pro (он же Chery Arrizo 5 Plus или Omoda S5) там начинается где-то с 1 408 000 рублей.
О планах продавать «пятерку» под собственной маркой в России компания Chery не сообщала. Зато к нам планируют привезти «горячий» седан Omoda S5 GT (в Китае это Chery Arrizo 5 GT).
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