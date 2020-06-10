Китайское правительство высоко оценило инновационный потенциал компании и включило её в список тех, которые занимаются разработкой беспилотников.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР включило Chery Automobile Co., Ltd. в список компаний, занимающихся развитием «искусственного интеллекта нового поколения». Решение было принято по итогам проекта «Система связи, применяемая Chery в беспилотных автомобилях».



В рамках развития индустрии ИИ главной задачей является глубокая интеграция технологий и реальной экономики. Как отметили в Chery, включение в список компаний-инноваторов означает, что достижения производителя будут использованы для разработки нового поколения искусственного интеллекта в КНР.



Компания Chery одной из первых в стране начала работать над интеллектуальными системами управления автомобилями. В 2010 году она объединила усилия с Институтом физических наук города Хэфэй (при Китайской академии наук), чтобы создать технологическую платформу беспилотного автомобиля. В 2018-ом производитель представил техническую платформу Chery Lion, охватывающую пять бизнес-модулей – автопилот, интеллектуальную систему связи, интеллектуальное производство, цифровой маркетинг и совместное путешествие. Эта платформа позволит компании осуществить переход от традиционного производителя автомобилей к интеллектуальной компании.



Chery в рамках разработки беспилотных автомобилей сотрудничает с Baidu (по программе Apollo), в частности, концерн проводит испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. В прошлом году компания начала тестировать такие машины в Северной Америке (так как имеет соответствующую калифорнийскую лицензию). Согласно планам, на основе серийного производства автомобилей с автономным управлением уровня L2 Chery достигнет условно-автономного вождения – L3 – до конца текущего года, а уровня высокоавтономного вождения – L4 – к 2025 году.



Помимо этого, в прошлом году Chery стала стратегическим партнёром China Telecom и подписала «Соглашение о сотрудничестве по применению 5G в автономном вождении». Стороны намерены совместными усилиями построить автономный демонстрационный парк вождения и лабораторию 5G Smart Car. Она предназначена для разработки, тестирования и демонстрации технологий автономного вождения Chery с использованием коммуникационных технологий 5G.