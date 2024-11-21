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Chery Tiggo 4 Pro: настоящая городская легенда

21.11.2024 268 0 0

Один из самых любимых у российской молодежи сегментов автомобильного рынка – это компактные и шустрые кроссоверы. Там всегда тесно и шумно от конкурирующих моделей. Сегодня именно Chery Tiggo 4 Pro – один из самых ярких представителей этого класса.

Внешний вид

В последние годы практически все новинки от этого китайского автоконцерна радуют своим экстерьером. А Tiggo просто идеально вписался дизайном в предпочтения своей целевой аудитории. Молодежи наверняка понравится его спортивный и смелый силуэт, а также слегка агрессивная решетка радиатора. При этом дизайн можно назвать практически универсальным ответом на современную автомобильную моду. В нем нет ничего кричащего и дерзкого, благодаря чему модель покупают не только миллениалы, но и горожане постарше.

Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
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Интерьер

Для самого доступного по цене автомобиля из линейки Chery интерьер этой модели выглядит просто роскошно. Искусственная кожа, хороший пластик, приятная цветовая гамма, радующая глаз мягкая декоративная подсветка. Конечно, обошлось без элементов из «мореного дуба», что тоже скорее плюс. Прежде всего салон просторный и по-настоящему уютный.

Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
2 / 4
Фото: Светлана Парфёнова
3 / 4
Фото: Светлана Парфёнова
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В Chery Tiggo 4 Pro все нацелено на удобство водителя и пассажиров даже в мелочах. Среди таких незначительных, но весьма приятных деталей – регулировка кресла водителя с помощью кнопки благодаря электроприводам. С учетом российского климата многим понравится обогрев сидений, руля, стекол и зеркал. Комфорту водителя способствует и многофункциональный руль.

Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
2 / 4
Фото: Светлана Парфёнова
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Фото: Светлана Парфёнова
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Динамика и безопасность

Динамические характеристики у модели тоже городские. Компания предлагает выбрать один из двух вариантов силовой установки: атмосферный двигатель на 113 л.с. и турбомотор уже на 147 л.с. Первый довольно спокойный, а вот второй может обеспечить выход на 100 км/ч за гроссмейстерские десять секунд. На дороге автомобиль ведет себя уверенно, хотя, конечно, далек от спорткаров. Однако для своей естественной среды – городских улиц – он подходит идеально.

Фото: Андрей Судьбин

Стоит отметить серьезный подход Chery к вопросам безопасности. В Tiggo 4 Pro вложили практически все достижения конструкторской мысли, касающиеся защиты пассажиров. Особенно стоит отметить электронные системы помощи при торможении, предотвращения столкновений, антипробуксовочную, а также обязательные ESP и ABS. За сохранность водителя и пассажиров при ДТП отвечают подушки безопасности, а сиденья оснащены креплениями ISOFIX для установки детского кресла.

ООО “Максимум ОПТ”. ИНН 7804545695. Erid: 2VfnxvoPyeG

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