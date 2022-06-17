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  • Chevrolet готовит экстремальный Silverado ZR2 Bison: пикап показался в видеотизере

Chevrolet готовит экстремальный Silverado ZR2 Bison: пикап показался в видеотизере

17.06.2022 65 0 0

Новинку американского бренда представят этим летом, а в продажу такой дополнительно оснащённый вариант поступит в 2023 году.

 

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors. Бренд начал выпускать полноразмерный пикап Silverado в 1998 году. За прошедшие годы модель не раз сменила генерацию, грузовик актуального поколения появился в 2019-ом. Продажи Silverado в США снизились по итогам прошлого года: клиенты купили 529 765 единиц, что на 11% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у большого пикапа также отрицательная динамика: за первый квартал дилеры реализовали 118 796 экземпляров (на 6,2% меньше, чем в январе-марте 2021-го).

Отметим, модель по-прежнему не дотягивает до главных конкурентов: Ford F-150 и Ram 1500. Полноразмерный пикап бренда Форд за первый квартал этого года разошёлся тиражом в 140 701 шт. (на 31% меньше, чем в январе-марте прошлого года), а результат грузовика марки Ram – 127 116 машин (на 14,6% меньше).

Тизер Chevrolet Colorado ZR2 Bison

С целью сократить разрыв до конкурентов, была создана флагманская версия Chevrolet Silverado ZR2, она дебютировала в сентябре прошлого года. Цена такого автомобиля в Штатах составляет 68 400 долларов, тогда как стартовый ценник пикапа 2022 модельного года значительно меньше – 34 600 долларов. Теперь производитель решил расширить гамму Silverado за счёт ещё одного варианта – экстремального ZR2 Bison.

Пока что в Chevrolet опубликовали лишь один видеотизер предсерийного прототипа будущей новинки. Судя по этому ролику, у «готового к бездорожью» Silverado ZR2 Bison будет иной передний бампер с круглыми противотуманными фарами, а на табличке для крепления автомобильного номера можно разглядеть аббревиатуру AEV, которая расшифровывается как «American Expedition Vehicles».

На фото: Chevrolet Colorado ZR2

Напомним, компании уже работали вместе над Chevrolet Colorado ZR2 Bison, который был выпущен в 2019 году. У среднеразмерного «экстремального» пикапа есть стальные бампера, пять противоскользящих накладок и 17-дюймовые колёсные диски, «обутые» в внедорожные шины Goodyear Wrangler Duratrac размером 31 дюйм. Ещё эту версию оснастили блокирующими дифференциалами и разработанными AEV расширителями колёсных арок.

Вероятно, подобные обновки ждут и Chevrolet Silverado ZR2 Bison, правда, стоит учитывать, что у версии ZR2 уже имеются 18-дюймовые «катки» с 33-дюймовыми внедорожными шинами, укреплённый передний бампер, иные амортизаторы, больше дорожный просвет, решётка радиатора с фирменным логотипом в виде «галстука-бабочки» и со встроенными дополнительными блоками освещения.

На фото: салон Chevrolet Colorado ZR2

Начинка у варианта с приставкой Bison, скорее всего, будет такой же, как у Silverado ZR2. Напомним, у него под капотом находится 426-сильный двигатель V8 объёмом 6,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 624 Нм. Мотор работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Цена «экстремальной» версии станет известна позднее.

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