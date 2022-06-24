Chevrolet готовит новый Colorado ZR2: премьера в июле

Производство среднеразмерного грузовика Chevrolet Colorado стартовала ещё в 2003 году, за прошедшее время модель всего лишь раз сменила генерацию. Автомобиль второго поколения был представлен в Штатах в 2015-ом, а версия ZR2 появилась пару лет спустя. Продажи пикапа снижаются с 2019-го; по итогам прошлого года дилеры реализовали в США 73 008 единиц, что на 24,1% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у Colorado пока тоже «минус»: за первый квартал клиенты купили 21 693 шт., что почти на 10% меньше, чем в январе-марте 2021-го.



Теперь американский производитель намерен представить обновлённый пикап Chevrolet Colorado ZR2. Полноценная премьера грузовика пройдёт в конце следующего месяца, 28 июля, производство, вероятно, стартует в 2023 году. Пока что компания решила подразнить поклонников модели видеотизером новинки. Предполагается, что изменения в его дизайне будут эволюционными, а не революционными.



На фото: актуальный пикап Chevrolet Colorado ZR2

Модели изменили переднюю часть, у неё иная головная оптика более узкой формы с полосками светодиодных дневных ходовых огней, дополнительный защитный обвес перед решёткой радиатора с логотипом в виде «галстука-бабочки», а по бокам видны воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Кроме того, другими стали также задние фонари, на корме пикапа располагается крупная надпись с названием марки. Colorado ZR2 получит и «посвежевший» интерьер, информации о нём пока нет.



Предполагается, что в основу нового грузовика ляжет модернизированная «джиэмовская» платформа, которой дали название GMT31XX-2. По предварительным данным, под капотом готовящегося Chevrolet Colorado ZR2 может оказаться 314-сильный рядный четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,7 литра, его максимальный крутящий момент равен 569 Нм.

Напомним, актуальная версия Colorado ZR2 оснащается 310-сильным бензиновым двигателем V6 объёмом 3,6 литра (373 Нм), либо 181-сильным четырёхцилиндровым дизелем объёмом 2,8 литра (500 Нм).



Производство Chevrolet Colorado ZR2, вероятно, наладят на том же заводе, где выпускают актуальную модель – на предприятии концерна в Вентцвилле (штат Миссури, США). Ему в конкуренты прочат Nissan Frontier, а также новый Ford Ranger, у которого в линейке есть в том числе «топовый» вариант с прибавкой Raptor. О цене новинки Chevrolet информации пока нет. Начальная стоимость актуального Colorado в Штатах составляет 25 435 долларов, за вариант ZR2 просят не меньше 42 550 долларов.

Тем временем, Chevrolet готовит также экстремальный Silverado ZR2 Bison. Эту новинку американского бренда покажут текущим летом, а в продажу такой вариант, разработанный совместно с American Expedition Vehicles, поступит в следующем году.

