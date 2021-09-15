Chevrolet может оснастить обновлённый Silverado HD 505-сильным мотором V8

Американская марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors. На домашнем рынке продажи машин бренда падают с 2016 года, особенно заметным оказался спад в «ковидном» 2020 году. Тогда дилеры реализовали в США 1 740 882 новых автомобиля, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Теперь же у бренда «плюс»: за первую половину текущего года было реализовано 859 590 машин, что на 12% больше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ Z71 Crew Cab`2020

Компания выпускает свой полноразмерный пикап Silverado с 1998 года. За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение, актуальная генерация появилась в 2019 году. По итогам кризисного прошлого года грузовик сумел нарастить показатели: дилеры в США продали 595 184 экземпляра, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В этом году положительная динамика сохраняется: за январь-июнь клиенты купили 291 322 единицы (на 9% больше).

У полноразмерного пикапа в линейке есть версия с прибавкой HD к названию. Ожидается, что модель значительно «освежат» к 2023 модельному году, в частности, автомобиль, вероятно, получит иную «начинку». По данным издания The Fast Lane Truck, под капотом у грузовика Silverado HD будет обновлённый турбодизель Duramax V8 объёмом 6,6 литра. По предварительным данным, его отдача может быть равна 505 л.с., а максимальный крутящий момент – 1471 Нм. В этом случае, такой Chevrolet Silverado станет самым мощным в линейке. Кроме того, модель может получить модернизированный «автомат» (подробности пока не раскрываются).



Ожидается, что новый двигатель придёт на смену нынешнему дизелю Duramax V8 от Chevrolet, его объём такой же (6,6 литра), но мощность составляет всего 445 л.с., а крутящий момент – 1233 Нм. Для сравнения, у самого мощного дизельного мотора Ford V8, которым оснащается F-150, отдача составляет 475 л.с. (1423 Нм), а рядный дизель Cummins, находящийся под капотом Ram 1500, выдаёт 420 л.с. (1457 Нм).

Недавно Kolesa.ru сообщал об обновлении Chevrolet Silverado : одно из главных новшеств заключается в появлении флагманской версии грузовика – исполнения ZR2. Такой пикап отличается внешне: речь идёт об уникальной решётке радиатора с большим логотипом в виде узнаваемого «галстука-бабочки», а также интегрированными в «гриль» небольшими светодиодными ДХО, ином стальном бампере со съёмными торцевыми крышками, крюках для буксировки красного цвета, чёрной вставке на капоте, 18-дюймовых колесах, обутых во внедорожную резину диаметром 33 дюйма.



Есть у версии ZR2 и изменения в салоне: отделка, выполненная из чёрной и серой кожи, дополненная тёмно-серебристыми деталями оформления. Кроме того, автомобилю в новой версии перенастроили подвеску и увеличили дорожный просвет (у «обычного» Chevrolet Silverado показатель составляет 225 мм, у варианта с приставкой ZR2 к названию – 284 мм).

Под капотом у флагманского исполнения Chevrolet Silverado 2022 модельного года будет только один вариант «начинки» – 426-сильный мотор V8 объёмом 6,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 624 Нм. Этот двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

