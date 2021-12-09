Бизнес ×
  • Chrysler готовит новинку: кроссовер станет конкурентом Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y

Chrysler готовит новинку: кроссовер станет конкурентом Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y

09.12.2021 116 0 0

Предполагается, что паркетник американского бренда выйдет на рынок в 2024 году. В его основу ляжет концепт Airflow EV.

 

Показатели марки Chrysler в США снижаются в течение последних пяти лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 110 464 машины марки, что на 13% меньше, чем годом ранее. В текущем году спад продолжается: за первые три квартала автомобили Chrysler разошлись по стране тиражом в 74 139 единиц, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го. Конечно, такие результаты вполне объяснимы не только нынешним кризисом.

На фото: концепт Chrysler Airflow УМ и Карлос Таварес

Дело в том, что в ряду американского бренда сейчас числятся всего две стареющих модели – большой седан 300 и минивэн Pacifica. Пожалуй, можно смело сказать, что эта марка, принадлежащая Stellantis, входит в список тех, кому срочно нужна новинка, чтобы остаться «на плаву». Однако в руководстве автогиганта не торопятся: как стало известно ранее, в 2022 и 2023 годах от Chrysler ничего нового ждать не стоит.

Но всё-таки концерн не исключает американский бренд из своей стратегии: новый автомобиль Chrysler, вероятно, выйдет в 2024 году. На это намекнул генеральный директор Stellantis Карлос Таварес в ходе своего выступления в рамках Software Day. Здесь же он отметил, что представленный ранее концепт Chrysler Airflow EV был не просто шоу-каром. Вероятно, это означает, что на его основе компания выпустит серийный автомобиль. Судя по всему, именно этот электрокар и появится через три года.

Концепт Chrysler Airflow, показанный в начале 2020 года

Предполагается, что новинке оставят имя Airflow: компания подавала соответствующую заявку на этот товарный знак в 2019 и 2021 годах. Это название марка уже использовала ранее: четырёх- и двухдверные автомобили выпускались в период с 1934-го по 1937 год. В общей сложности было выпущено менее 30 тыс. экземпляров. Теперь название могут возродить и отдадут его, судя по всему, электрическому паркетнику.

Ожидается, что серийный автомобиль, созданный на базе концепта Airflow EV составит конкуренцию паре других американских электрокаров: Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Продажи паркетника Форд стартовали в США в конце прошлого года, а модель Теслы появилась в начале 2020-го. По данным сайта Carsalesbase, первый кроссовер за первые три квартала 2021-го разошёлся тиражом в 18 855 шт., а второй за тот же период купили 121 229 клиентов.

Ранее предполагалось, что «электрокроссовер» Chrysler получит в основу платформу STLA Large, однако теперь в зарубежных СМИ считают, что новинка будет базироваться на платформе STLA Medium. Предполагается, что автомобили на этой тележке будут оснащаться батареями ёмкостью от 87 до 104 кВт*ч, а максимальный запас хода у них составит порядка 700 км. Не исключено, что у новинки Chrysler будут версии с полным приводом, то есть с двухмоторной установкой.

Как стало известно осенью текущего года, «древний» Chrysler 300 пока в отставку не собирается: автомобиль задержится на конвейере как минимум на 2022 модельный год. В ходе недавнего обновления седану сократили набор опций, пакетов, а также урезали цветовую гамму, а моторы остались прежними. Отметим, в текущем году продажи этого автомобиля выросли: за первые три квартала дилеры продали 14 631 шт., что на 26,6% больше, чем годом ранее.

кроссовер авторынок новинки бизнес Chrysler

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Если забастовали дворники: почему ломается и как чинить стеклоочиститель Старенький и изношенный механизм стеклоочистителя отказывает обычно именно зимой – когда от холода каменеет смешанная с влагой и ржавчиной смазка и становится хрупким пластик. Все, что можно... 119 1 0 09.12.2021
Статьи / Гаджеты «Гляжусь в тебя, как в зеркало…»: обзор комбо-устройства iBOX Rover WiFi GPS Dual Экраны большинства автомобильных комбо-устройств, закрепляемых на стекле на присоске, обычно ограничены диагональю в 2-3 дюйма. Будем откровенны – это годилось для смартфона 15-летней давнос... 272 1 0 08.12.2021
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class W220 с пробегом: идеальные моторы и АКП, но подвеска не для слабаков S-Class W220 к началу 2020-х годов обесценился на вторичном рынке до уж совсем неприличных значений. По цене нового Соляриса можно приобрести себе целый небольшой парк этих старых «меринов».... 855 2 2 08.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17909 10 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16773 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15607 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings