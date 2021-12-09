Chrysler готовит новинку: кроссовер станет конкурентом Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y

Показатели марки Chrysler в США снижаются в течение последних пяти лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 110 464 машины марки, что на 13% меньше, чем годом ранее. В текущем году спад продолжается: за первые три квартала автомобили Chrysler разошлись по стране тиражом в 74 139 единиц, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го. Конечно, такие результаты вполне объяснимы не только нынешним кризисом.



На фото: концепт Chrysler Airflow УМ и Карлос Таварес

Дело в том, что в ряду американского бренда сейчас числятся всего две стареющих модели – большой седан 300 и минивэн Pacifica. Пожалуй, можно смело сказать, что эта марка, принадлежащая Stellantis, входит в список тех, кому срочно нужна новинка, чтобы остаться «на плаву». Однако в руководстве автогиганта не торопятся: как стало известно ранее, в 2022 и 2023 годах от Chrysler ничего нового ждать не стоит.



Но всё-таки концерн не исключает американский бренд из своей стратегии: новый автомобиль Chrysler, вероятно, выйдет в 2024 году. На это намекнул генеральный директор Stellantis Карлос Таварес в ходе своего выступления в рамках Software Day. Здесь же он отметил, что представленный ранее концепт Chrysler Airflow EV был не просто шоу-каром. Вероятно, это означает, что на его основе компания выпустит серийный автомобиль. Судя по всему, именно этот электрокар и появится через три года.



Концепт Chrysler Airflow, показанный в начале 2020 года

Предполагается, что новинке оставят имя Airflow: компания подавала соответствующую заявку на этот товарный знак в 2019 и 2021 годах. Это название марка уже использовала ранее: четырёх- и двухдверные автомобили выпускались в период с 1934-го по 1937 год. В общей сложности было выпущено менее 30 тыс. экземпляров. Теперь название могут возродить и отдадут его, судя по всему, электрическому паркетнику.



Ожидается, что серийный автомобиль, созданный на базе концепта Airflow EV составит конкуренцию паре других американских электрокаров: Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Продажи паркетника Форд стартовали в США в конце прошлого года, а модель Теслы появилась в начале 2020-го. По данным сайта Carsalesbase, первый кроссовер за первые три квартала 2021-го разошёлся тиражом в 18 855 шт., а второй за тот же период купили 121 229 клиентов.



Ранее предполагалось, что «электрокроссовер» Chrysler получит в основу платформу STLA Large, однако теперь в зарубежных СМИ считают, что новинка будет базироваться на платформе STLA Medium. Предполагается, что автомобили на этой тележке будут оснащаться батареями ёмкостью от 87 до 104 кВт*ч, а максимальный запас хода у них составит порядка 700 км. Не исключено, что у новинки Chrysler будут версии с полным приводом, то есть с двухмоторной установкой.

Как стало известно осенью текущего года, «древний» Chrysler 300 пока в отставку не собирается: автомобиль задержится на конвейере как минимум на 2022 модельный год. В ходе недавнего обновления седану сократили набор опций, пакетов, а также урезали цветовую гамму, а моторы остались прежними. Отметим, в текущем году продажи этого автомобиля выросли: за первые три квартала дилеры продали 14 631 шт., что на 26,6% больше, чем годом ранее.

