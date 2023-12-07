  • «Цифровой транспорт и логистика» предлагает выпустить марки о беспилотном транспорте

«Цифровой транспорт и логистика» предлагает выпустить марки о беспилотном транспорте

07.12.2023 23 0 0

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» предложила АО «Почта России» выпустить специальную серию почтовых марок, на которых будут изображены основные достижения российских компаний в области беспилотного транспорта. Соответствующее письмо с предложением директор Ассоциации Полина Давыдова направила председателю правления и генеральному директору АО «Почта России» Михаилу Волкову. 

На марках предлагается изобразить лучшие российские разработки от «Яндекса», «СберАвтоТеха», «КАМАЗа», Sitronics, РЖД, «Геоскана» и других технологических лидеров России.

В письме отмечается, что 2023 год стал прорывным для российских цифровых технологий, которые успешно применяются в том числе в сфере разработки беспилотного транспорта. 

В этом году началась коммерческая эксплуатация беспилотных такси «Яндекса»: в то время, как за рубежом подобные проекты приостанавливаются, российские разработки только набирают силу. Сейчас тестовые испытания беспилотные такси проходят на специальных полигонах уже без водителя в салоне. Российские компании также запустили эксперимент по беспилотным грузоперевозкам на трассе М-11 «Нева», в этом году поезда «Ласточка» также получили третий и четвертый уровни автоматизации, с 2024 года беспилотные «Ласточки» должны выполнить свои первые рейсы по МЦК в Москве. В конце года первые паромы – «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» – также могут перейти к безэкипажному судовождению. 

Не забываем и о наработках на будущее: 1 сентября 2023 года был утвержден Национальный проект по развитию беспилотных авиасистем, который позволит нашим компаниям начать массовое производство и внедрение гражданских беспилотников.

Я уверена, что такая специальная серия почтовых марок будет интересна не только коллекционерам, но и всем тем в России и дружественных странах, кто хочет узнать больше о развитии российских цифровых технологий.
Полина Давыдова
директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

Первые иллюстрации почтовых марок предложено представить на Международном форуме «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ». Форум пройдет 19 декабря 2023 г. в Москве в кластере «Ломоносов». В нем примут участие основные разработчики и эксплуатанты беспилотных транспортных средств.

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