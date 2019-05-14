Citroen 19_19 Concept: плохо подготовились…

Своё столетие бренд Citroen решил отметить не новой моделью, а ни к чему не обязывающим концептом, который, похоже, запретил разрабатывать генеральный директор PSA Карлос Таварес…

На победные реляции от Peugeot-Citroen последнего времени – относительно рекордных доходов, бросает тень негативный фон внешних рынков, особенно китайского, где продажи Citroen в первом квартале 2019 года упали на 56,9%, Peugeot – на 58,3%. По сути, за PSA осталась лишь Европа, притом, что Opel, приобретённый французами в 2017 году, не может способствовать не только завоеванию новых рубежей, но и укреплению имеющихся. Скажем, в том же Китае «Астры» и «Инсигнии» продавались и продаются под маркой Buick, а в Европе «старые Опели» (Mokka и другие) покупают с куда большим удовольствием, чем новые, построенные на французских платформах – Grandland X и Crossland X.

Короче говоря, ситуация, несмотря на хорошие денежные показатели, тревожная, и, кажется, столетие бренда Citroen, как нельзя лучше подходит для яркого запуска. Речь может идти о разработке нового узла, агрегата или даже о запуске на рынок новой модели. Увы, судя по всему, к круглой дате французы не подготовились.

Наверняка, концепт Citroen 19_19 – не единственное, чем порадует марка своих поклонников. Всё-таки хочется верить, что юбилейный год менеджеры бренда расписали не только под «торговлю историей» и презентации никому не нужных концептов. Сам Citroen 19_19 вряд ли стоит заметки на профильном автомобильном сайте: красивым дизайном, даже со ссылкой на «легендарную модель» прошлого сейчас никого не удивишь, а никакой перспективной техники на борту Citroen 19_19 мы не обнаруживаем. Наоборот, появление Citroen 19_19 именно в таком виде наталкивает на мысль, что в PSA сегодня левая рука не знает, что делает правая нога, или, говоря языком автономного транспорта, компания дрейфует в режиме Level 4. В некоторых источниках, наряду с «eyes off, hands off» (для других режимов) его называют «mind-off», то есть, «без мозгов».

При чём тут автономный транспорт? Дело в том, что редкий нынешний концепт, если это, конечно, не стоящая одной ногой на конвейере новинка, создатели не наделяют (в большинстве случаев, условно), беспилотными функциями. Вот и Citroen 19_19 Concept подан не просто как «ультракомфортный электрический автомобиль для путешествий», но как автомобиль, оснащённый «передовой системой автономного пилотирования». Как и все подобные релизы, фирменный текст от Citroen не уточняет, что же в машине такого передового, более того, авторы не сообщают главного: какой, собственно, уровень автономности по принятой шкале SAE Citroen 19_19 обеспечивает?

Обратите внимание, что по последнему обновлению, главное отличие Level 3 от 4 и 5 заключается в необходимости ручного управления автомобилем, при том, что на уровне 5 водитель не нужен. А нужен ли водитель Citroen 19_19 Concept? С одной стороны, на всех фотографиях концепта есть руль, что, вроде бы говорит о том, что Citroen 19_19 – не выше уровня 3, с другой, не факт, что руль не складывается по нынешней моде в переднюю панель. Но, собственно, почему же мы так упираем на уровень автономность?

Дело в том, что на одной из пресс-конференций в марте нынешнего года, Карлос Таварес заявил, что PSA будет работать над «беспилотниками» вплоть до уровня 3. Что касается полностью автономного хода, Таварес сказал (вопреки сообщениям многих российских СМИ), что исследования с Level 4 и 5 продолжатся, но уже не в рамках автомобилей для частников, а в коммерческом поле. С февраля 2019 года инженеры PSA в своём научно-техническом центре в Велизе (Франция) экспериментирует с автономным шаттлом, которому водитель действительно не нужен. Смысл корректировки курса прост: для покупателей легковых моделей Citroen и Peugeot, по мнению Тавареса, затраты на «полностью автономный» автомобиль слишком велики, а на тех, кто привык ездить с водителем и, стало быть, может позволить себе дорогую «самобеглую коляску», в PSA не рассчитывают.

Так вот, вопрос, который, глядя на Citroen 19_19 напрашивается сам собой. Если концепт – не Level 5, а Level 3, значит, никакой он не передовой – Level 3 уже по дорогам бегают. Если же Citroen 19_19 обеспечивает высокие уровни автономности хода, получается, что машину делали либо в тайне от Тавареса, либо это вообще образец не первой свежести, сконструированный ещё до того, как «автономная концепция» PSA изменилась. В любом случае, хорошего настроения поклонникам Citroen этот концепт не прибавляет.

Отдельная история – электрическая составляющая Citroen 19_19. Ни одной технической цифры за исключением запаса хода (800 км) авторы релиза не дали, зато честно сообщили, что на Citroen 19_19 стоит «батарея увеличенного объёма». Собственно, сегодня это единственный способ увеличения дальности пробега электромобиля. Благо, Citroen 19_19 – автомобиль большой, места для ячеек высоковольтной АКБ хватит с избытком. Выбрасывать второй ряд сидений вовсе не обязательно, хотя… что-то в этом есть!