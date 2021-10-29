Citroën собирается обновить C5 Aircross: первое изображение

Французский бренд Citroën на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале текущего года за счёт слияния концерна FCA и группы PSA. Компания выпускает компактный кроссовер C5 Aircross с 2017 года. Изначально он выпускался и продавался в Китае, но в 2018-ом модель появилась на европейском рынке (выпуск паркетника наладили на заводе во французском Ренне). С января 2021 году модель также сходит с конвейера сборочной площадки в Индии.



На фото: актуальный кроссовер Citroën C5 Aircross (версия для европейского рынка)

По данным Carsalesbase, за прошлый год дилеры Citroën реализовали в Европе 69 750 экземпляров C5 Aircross, что на 12,3% меньше, чем в «доковидном» 2019-ом. В текущем году у модели по-прежнему фиксируется отрицательная динамика: так, в январе-августе (более свежих данных пока нет) клиенты купили 41 133 автомобиля, этот результат на 2,4% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Сейчас французский автопроизводитель готовит обновлённую версию Citroën C5 Aircross. Ожидается, что «посвежевший» паркетник дебютирует весной 2022 года. Как мы сообщали ранее, минувшим летом прототип новинки ловили в камуфляже на «старосветских» дорогах.



На фото: салон актуального кроссовера Citroën C5 Aircross (версия для европейского рынка)

Пока что точной информации о том, как будет выглядеть «посвежевший» кроссовер, нет. Свой вариант внешности будущей новинки предложил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что у автомобиля будет изменённая радиаторная решётка и иная головная оптика, в стиле других моделей марки. Задним фонарям, вероятно, оставят прежнюю форму, но им заменят «начинку». Ещё автомобилю, скорее всего, подретушируют бамперы и пересмотрят расположенные по бокам защитные накладки Airbump.



Рендер обновлённого кроссовера Citroën C5 Aircross

Салон пока не показан ни официально, ни на рендерах, ни на шпионских снимках. Предполагается, что внутри обновлённого Citroën C5 Aircross будет не так уж много обновок. Вероятно, паркетник получит более крупный тачскрин мультимедийной системы: напомним, у нынешнего C5 Aircross, предназначенного для европейского рынка, установлен восьмидюймовый сенсорный экран. Ещё в салоне наверняка будут иные материалы для отделки. Кроме того, ожидается и расширенный список ассистентов для водителя.

По предварительным данным, «старосветскому» кроссоверу в ходе рестайлинга оставят прежнюю моторную гамму. Так, актуальный Citroen C5 Aircross оснащается бензиновыми «турботройкой» 1.2 PureTech (130 л.с.) и «турбочетвёркой» 1.6 THP (180 л.с.), а также четырёхцилиндровым турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 л.с.). К ним в пару идут шестиступенчатая механическая коробка передач и восьмиступенчатый «автомат». Ещё у модели имеется версия подзаряжаемого гибрида, в основе установки находится бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра, мощность системы – 225 л.с.

