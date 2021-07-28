Citroen готовит к премьере рестайлинговый кроссовер C5 Aircross: первые фото

Французскому паркетнику слегка подправят дизайн экстерьера, внутри обновок тоже, скорее всего, будет немного. Технику же реформы, как ожидается, не затронут.

Кроссовер Citroen C5 Aircross на платформе EMP2 дебютировал еще в 2017-м, первым рынком для модели стал Китай, а до Европы она добралась год спустя. В Поднебесной SUV успеха не снискал: по данным CarSalesBase, в 2020-м реализовано всего 9779 экземпляров (-39%). В Старом Свете паркетник расходится гораздо бодрее, результат прошлого года – 69 750 единиц (-12%). Но вот, к примеру, родственный Peugeot 3008 в прошлом году обрел в Европе 125 440 владельцев (-36%). Кроссовер Пежо уже обновили, а теперь очередь Citroen, причем на этот раз, судя по всему, первыми такой C5 Aircross получат европейцы: снимки замаскированной машины были сделаны именно на «старосветских» дорогах, их выложил на форуме Worldscoop пользователь под ником Dan.

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Паркетник получит модернизированные радиаторную решетку и фары – не исключено, что передок оформят в стиле последних Citroen C5 X, C3 Aircross и C4, хотя «усиков» вроде бы не видать. У задних фонарей прежняя форма, но начинку заменили. Также подретушируют бамперы, а еще будут доработаны защитные накладки Airbump, расположенные по бокам, – они тоже спрятаны под маскировочной пленкой.



Салон пока не засвечен. Европейские СМИ считают, что внутри обновок немного: скорее всего, кроссу достанется более крупный тачскрин мультимедийной системы (у нынешнего европейского C5 Aircross 8-дюймовый экран), плюс могли заменить материалы отделки и перетряхнуть комплектации, расширив список оборудования базовой и средней версий.

По неофициальным данным, техника у кроссовера прежняя. В моторную гамму европейского Citroen C5 Aircross сегодня входят бензиновые «турботройка» 1.2 PureTech (130 л.с.) и «турбочетверка» 1.6 THP (180 л.с.), а также четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат». У модели есть и подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6. Ну и еще C5 Aircross имеет подвеску с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия.



«Старосветские» профильные медиа ждут старта продаж рестайлингового кроссовера в 2022-м, но премьеру могут провести уже в этом году.

Дореформенный Citroen C5 Aircross 1 / 3 Дореформенный Citroen C5 Aircross 2 / 3 Дореформенный Citroen C5 Aircross 3 / 3

Citroen C5 Aircross доступен и в России, сегодня цена по прайс-листу начинается с отметки в 2 310 000 рублей (без учета спецпредложений). Спрос, мягко говоря, скромный: в прошлом году на российском рынке продано всего 327 штук (Peugeot 3008 в 2020-м разошелся тиражом в 511 экземпляров). И все же обновленный C5 Aircross, вероятно, доберется до нашей страны, ведь посвежевший младший паркетник C3 Aircross в РФ привезли, а он расходится еще хуже (в прошлом году в России реализовано 117 единиц).

