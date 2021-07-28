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  • Citroen готовит к премьере рестайлинговый кроссовер C5 Aircross: первые фото

Citroen готовит к премьере рестайлинговый кроссовер C5 Aircross: первые фото

28.07.2021 153 0 0

Французскому паркетнику слегка подправят дизайн экстерьера, внутри обновок тоже, скорее всего, будет немного. Технику же реформы, как ожидается, не затронут.

 

Кроссовер Citroen C5 Aircross на платформе EMP2 дебютировал еще в 2017-м, первым рынком для модели стал Китай, а до Европы она добралась год спустя. В Поднебесной SUV успеха не снискал: по данным CarSalesBase, в 2020-м реализовано всего 9779 экземпляров (-39%). В Старом Свете паркетник расходится гораздо бодрее, результат прошлого года – 69 750 единиц (-12%). Но вот, к примеру, родственный Peugeot 3008 в прошлом году обрел в Европе 125 440 владельцев (-36%). Кроссовер Пежо уже обновили, а теперь очередь Citroen, причем на этот раз, судя по всему, первыми такой C5 Aircross получат европейцы: снимки замаскированной машины были сделаны именно на «старосветских» дорогах, их выложил на форуме Worldscoop пользователь под ником Dan.

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Паркетник получит модернизированные радиаторную решетку и фары – не исключено, что передок оформят в стиле последних Citroen C5 X, C3 Aircross и C4, хотя «усиков» вроде бы не видать. У задних фонарей прежняя форма, но начинку заменили. Также подретушируют бамперы, а еще будут доработаны защитные накладки Airbump, расположенные по бокам, – они тоже спрятаны под маскировочной пленкой.

Салон пока не засвечен. Европейские СМИ считают, что внутри обновок немного: скорее всего, кроссу достанется более крупный тачскрин мультимедийной системы (у нынешнего европейского C5 Aircross 8-дюймовый экран), плюс могли заменить материалы отделки и перетряхнуть комплектации, расширив список оборудования базовой и средней версий.

По неофициальным данным, техника у кроссовера прежняя. В моторную гамму европейского Citroen C5 Aircross сегодня входят бензиновые «турботройка» 1.2 PureTech (130 л.с.) и «турбочетверка» 1.6 THP (180 л.с.), а также четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат». У модели есть и подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6. Ну и еще C5 Aircross имеет подвеску с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия.

«Старосветские» профильные медиа ждут старта продаж рестайлингового кроссовера в 2022-м, но премьеру могут провести уже в этом году.

Дореформенный Citroen C5 Aircross
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Дореформенный Citroen C5 Aircross
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Дореформенный Citroen C5 Aircross
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Citroen C5 Aircross доступен и в России, сегодня цена по прайс-листу начинается с отметки в 2 310 000 рублей (без учета спецпредложений). Спрос, мягко говоря, скромный: в прошлом году на российском рынке продано всего 327 штук (Peugeot 3008 в 2020-м разошелся тиражом в 511 экземпляров). И все же обновленный C5 Aircross, вероятно, доберется до нашей страны, ведь посвежевший младший паркетник C3 Aircross в РФ привезли, а он расходится еще хуже (в прошлом году в России реализовано 117 единиц).

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