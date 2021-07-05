В Россию привезли обновлённый Citroen C3 Aircross, хотя прежний кросс успеха так и не снискал

Рестайлинговый паркетник доступен на нашем рынке с прежними бензиновыми «тройками» и четырехцилиндровым дизелем. На выбор предложены три комплектации.

Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross на старой «тележке» PF1 дебютировал в 2017-м, год спустя модель добралась и до РФ. В Европе паркетник в 2020-м обрел свыше 75 000 владельцев, а вот у нас за аналогичный период компакт разошелся тиражом всего 113 экземпляров (годом ранее было 202 штуки). Тем не менее, компания Citroen решила привезти рестайлинговый паркетник в Россию: местные дилеры уже принимают заказы, к нам машины по-прежнему поставляют из Испании.

Напомним, модернизированный кроссовер представили минувшей зимой. Модель получила новую светодиодную головную оптику, иные радиаторную решетку и передний бампер, в салоне появились кресла Advanced Comfort с дополнительными миллиметрами пеноматериала, как у старших Ситроенов. Также была расширена палитра цветов кузова, плюс у дисков теперь другой дизайн (кроссу положены 16- или 17-дюймовые колеса), освежили и пакеты персонализации (декор снаружи и внутри; всего 70 возможных комбинаций оформления экстерьера и четыре варианта отделки интерьера).

Длина – 4160 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1640 мм, колесная база – 2600 мм 1 / 4 Длина – 4160 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1640 мм, колесная база – 2600 мм 2 / 4 Длина – 4160 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1640 мм, колесная база – 2600 мм 3 / 4 Длина – 4160 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1640 мм, колесная база – 2600 мм 4 / 4

На нашем рынке рестайлинговый паркетник доступен с прежними двигателями: это бензиновая атмосферная «тройка» 1.2 PureTech (82 л.с.) и ее турбоверсия (110 л.с.), а также четырехцилиндровый турбодизель 1.6 HDi (92 л.с.). Базовый мотор и дизель сочетаются с пятиступенчатой «механикой», 110-сильная «турботройка» работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний.



Как и прежде, обновленный Citroen C3 Aircross представлен в комплектациях Live, Feel и Shine. К слову, на российском сайте марки в прайс-листе дореформенного кросса отсутствует начальная версия Live, а вместе с ней и атмосферный мотор 1.2, хотя в конфигураторе такое сочетание есть. Если брать в расчет конфигуратор и отдельный файл с ценами, то после рестайлинга модель подорожала на 30 000 – 109 000 рублей (в зависимости от версии).

Комплектации и цены обновленного Citroen C3 Aircross

Комплектация 1.2 (82 л.с.), 5МКП 1.2T (110 л.с.), 6АКП 1.6 HDi (92 л.с.), 5МКП Live 1 529 000 рублей 1 789 000 рублей - Feel - 1 919 000 рублей 1 799 000 рублей Shine - 2 079 000 рублей 1 959 000 рублей

В списке оборудования посвежевшего базового C3 Aircross Live значатся: металлическая защита картера, 16-дюймовые колеса, светодиодные фары (рефлекторного типа), кондиционер, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ESP, круиз-контроль, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, электрорегулировки и подогрев наружных зеркал, система распознавания дорожных знаков, датчик света. В версии Feel появляются электропривод складывания зеркал, подогрев передних кресел, задний парктроник, климат-контроль.

В топ-версии задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Объем со сложенными спинками второго ряда — 1289 литров 1 / 5 В топ-версии задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Объем со сложенными спинками второго ряда — 1289 литров 2 / 5 В топ-версии задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Объем со сложенными спинками второго ряда — 1289 литров 3 / 5 В топ-версии задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Объем со сложенными спинками второго ряда — 1289 литров 4 / 5 В топ-версии задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Объем со сложенными спинками второго ряда — 1289 литров 5 / 5

Наконец, топовое исполнение Shine – это 17-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, задние кресла с продольной регулировкой, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, передний парктроник, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, меняющая режим работы противобуксовочной электроники система Grip Control, система автоторможения, беспроводная зарядка для смартфона.



Также предусмотрено несколько опциональных пакетов: например, для C3 Aircross Shine за 70 000 рублей можно заказать панорамную крышу со сдвижной секцией, а для версии Feel доступен 9-дюймовый планшет (20 000 рублей).

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Между тем соплатформенный Opel Crossland с аналогичными «турботройкой» 1.2 и 6АКП (у нас паркетник немецкой марки бывает только с этой парой) стоит от 1 699 000 рублей.

