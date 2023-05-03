Classic Defender Works V8 Islay Edition: рестомод для знатоков истории Land Rover

В апреле британская компания JLR огорошила фанатов известием о том, что больше не будет напрямую использовать марку Land Rover: вместо неё появятся три отдельных бренда — Range Rover, Discovery и Defender. Поэтому не стоит удивляться, что даже в привязке к очередному рестомоду на базе классического, рамного Defender марка Land Rover больше не упоминается — разве только в историческом контексте, без знания которого подобные проекты не имели бы смысла.

Конвейерная жизнь классического, рамного Land Rover Defender закончилась в 2016 году, но в режиме ручного производства он продолжает жить и приносить прибыль компании JLR, прежде известной как Jaguar Land Rover (сейчас аббревиатура используется без расшифровки). В 2018 году свет увидела собранная вручную партия из 150 внедорожников в исполнении Works V8, в 2019-м представлен комплект деталей для апгрейда старых версий Defender до уровня Works V8 (правда, без самого мотора V8), в 2021 году были выпущены 25 внедорожников в исполнении Works V8 Trophy, в 2022-м — ещё 25 машин в исполнении Works V8 Trophy II, а на этой неделе анонсирована очередная рестроспективная серия из 30 машин под названием Works V8 Islay Edition.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

С технической точки зрения версия Islay Edition ничем принципиально не отличается от предшественников: это заводской рестомод, для изготовления которого необходим автомобиль-донор — хорошо сохранившийся конвейерный Defender, выпущенный в период с 2012 по 2016 год. Стоковый турбодизель заменяется на 5,0-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 515 Нм), МКП — на 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF в паре с 2-ступенчатой «раздаткой», а вместо простенькой системы полного привода типа парт-тайм рестомод получает межосевой дифференциал и усиленные межколёсные дифферециалы.



Подвески и рулевое управление модернизированы для улучшения плавности хода и управляемости, на всех колёсах установлены мощные дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами, стоковые фары заменены на современные светодиодные. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Classic Defender Works V8 Islay Edition разгоняется за 5,6 с, максимальная скорость — 170 км/ч.



1 / 2 2 / 2

Главная «фишка» версии Islay Edition — в особой отделке, посвящённой шотландскому острову Айлей (самый южный в архипелаге Внутренних Гебридских островов) и Спенсеру Уилксу, бывшему управляющему директору Rover Car Company и одному из основателей Land Rover. Предание гласит, что имя Land Rover родилось в 1947 году, года Уилкс испытывал один из ранних прототипов внедорожника в своём поместье на острове Айлей. Смотритель поместья Ян Дункан увидел хозяина на новой машине и сказал, что это, должно быть, Land Rover — в смысле Rover для бездорожья, так родилась новая марка.

Серый цвет рестомода и 16-дюймовые бежевые стальные колёса отсылают к принадлежащему Спенсеру Уилксу экземпляру Land Rover Series IIa 1965 года выпуска, а регистрационный номер GXC 639C олдтаймера воспроизведён в виде таблички на левом переднем крыле рестомода.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон рестомода обит чёрной кожей Land Rover Windsor Ebony с твидовыми клетчатыми вставками ландшафтных, болотистых цветов острова Айлей, на пол уложены ковры, а между передними креслами установлен уникальный съёмный лоток с подстаканниками, для изготовления которого используются дубовые бочки из-под виски с винокурни, принадлежащей семье внучки Спенсера Уилкса. Дубовый шпон также идёт на отделку багажника и циферблата фирменных часов на передней панели.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Подразделение Land Rover Classic разделит тираж модели Classic Defender Works V8 Islay Edition на две группы: 17 машин получат короткобазный 3-дверный кузов (заводская версия 90), как на фотографиях, 13 машин — длиннобазный 5-дверный кузов (заводская версия 110), цена — 230 000 и 245 000 фунтов стерлингов соответственно.

