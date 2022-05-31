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Cupra готовит новый спортивный кроссовер: первое изображение

31.05.2022 175 0 0

У новинки испанского бренда, выпуск которой наладят в 2024 году на заводе в Венгрии, будет гибридная «начинка».

 

Ранее Cupra являлась дочерней компанией испанской марки Seat, который входит в состав концерна Volkswagen. Напомним, это подразделение появилось ещё в 1985 году, оно занималось разработкой «заряженных» версий Сеатов. Затем, в 2018-ом, производитель выделил Купру в отдельный бренд, теперь под ним выпускаются собственные модели, а также переработанные варианты «обычных» автомобилей Seat. Ateca стала первенцем Cupra в феврале 2018 года. С тех пор модельный ряд расширился и в дальнейшем этот процесс обещает продолжиться.

Тизер нового кроссовера Cupra

О том, что марка разрабатывает новый кроссовер, стало известно в марте текущего года. Его имя Cupra пока что держит в секрете. Тогда же сообщалось, что длина будущего автомобиля составит 4,5 метра: это значит, что он окажется крупнее Cupra Formentor (4450 мм), и, вероятно, на ступеньку выше в «модельной иерархии».

Вместе с анонсом производитель тогда опубликовал тизер и короткое видео своей будущей модели. Судя по ним, у нового спортивного кроссовера испанской марки не будет ярко выраженной купеобразной формы кузова. Ожидается, что графика светодиодной головной оптики и задних фонарей будет отличаться от аналогичных элементов нынешних моделей Cupra.

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть SUV бренда, нет, так что у художников есть возможность представить своё видение внешности новинки. Свой вариант экстерьера будущего спортивного кроссовера предлагает дизайнер испанского издания motor.es. Судя по этому рендеру, автомобиль может получить более современный дизайн на основе нынешнего фирменного стиля Cupra.

Вероятно, у модели будет солидный угол наклона ветрового стекла, которое плавно перейдёт в линию крыши. Та, в свою очередь, имеет скос к корме, хотя и не такой плавный, какой обычно бывает у купеобразных кроссоверов. Предполагается, что с этой моделью в Cupra захотят «дистанцироваться» от наследного дизайна Seat. Кроме того, у нового кроссовера, скорее всего, будет более богатое оснащение, включающее в себя системы, повышающие комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Рендер нового кроссовера Cupra

В основу новинки Cupra ляжет модернизированная платформа MQB Evo. Известно, что базовая версия получит «мягкогибридную» силовую установку, а варианты подороже окажутся подзаряжаемыми гибридами. Кроме того, в рамках анонса в компании рассказали, что запас хода чисто на электротяге у полноценных гибридов составит около 100 км. Подробные характеристики появятся позже.

Предположительно пока безымянная модель дебютирует в статусе предсерийного концепта в течение ближайших недель, а товарная версия будет представлена в конце 2023 года. Производство новинки Cupra наладят на заводе Audi в Венгрии (там же выпускаются Audi Q3 и Q3 Sportback). В продажу на европейском рынке модель испанской марки поступит в 2024-ом.

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