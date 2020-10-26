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  • Daddy Cool: Уникальный BMW M1 от продюсера Boney M. выставлен на продажу

Daddy Cool: Уникальный BMW M1 от продюсера Boney M. выставлен на продажу

26.10.2020 190 0 0

На очередном британском аукционе Silverstone, который пройдёт в формате онлайн 13 и 14 ноября этого года, будет продаваться спорткар BMW M1 в заводском обвесе Procar, который принадлежал известному Фрэнку Фариану, патриарху немецкой поп-музыки. Оценочная стоимость автомобиля – от 385 тысяч до 435 тысяч фунтов стерлингов (от 38,6 млн до 43,6 млн рублей в переводе по текущему курсу).

 

BMW M1 – сам по себе является раритетом (было выпущено всего 453 шт.) и стоит на вторичном рынке целое состояние: хорошо сохранившиеся экземпляры сегодня оцениваются в миллион евро и выше. Данный же автомобиль с побегом свыше 90 тысяч км, возможно, не идеален в плане износа и видал, так сказать, виды, зато знаменит, и это создаёт ему прибавочную стоимость. В феврале 1980 года его приобрёл Фрэнк Фариан, знаменитый немецкий музыкант и продюсер, придумавший такие гремевшие в чартах группы как Boney M., Milli Vanilli, Eruption, La Bouche, No Mercy и другие.

Вполне логично, что Фрэнк снабдил свою «ласточку» хорошей аудиосистемой: звук штатной «головы» от Becker Mexico можно отрегулировать с помощью установленного под ней эквалайзера Clarion. Но куда интереснее, что создатель музыкальных хитов не удовлетворился стоковой внешностью М1 и заказал уже после покупки за большие деньги в BMW Motorsport обвес в стиле Procar – гоночной версий М1.

Procar – это серия гонок, которые в 1979 и 1980 годах проходили перед гонками Формулы-1 и в которых участвовали формульные пилоты. От стоковых машин гоночные Procar M1 отличались низким передним спойлером, расширителями колёсных арок и задним антикрылом – всё это вместе с более широкими 17-дюймовыми колёсами прикрутили к дорожной машине Фрэнк Фариана. Силовой агрегат при этом остался без изменений: легендарная 3,5-литровая рядная атмосферная «шестёрка» М88 выдаёт максимальные 277 л.с. и 330 Нм. Коробка передач, – 6-ступенчатая «механика» ZF, установленная на заднем мосту вместе с самоблокирующимся дифференциалом. На версиях Procar мотор был форсирован до 490 л.с., а «эмки», подготовленные под регламент тогдашней гоночной Group 5, благодаря наддуву были рассчитаны на 850-950 л.с.!

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Но вернёмся к машине Фрэнк Фариана: продюсер продал её через десять лет после покупки, следующим владельцем значится некто Эдвин Шведка из Фридрихсдорфа, а в 2008 году автомобиль отправился к новому хозяину – Франку Дженнеру из Бельгии. Тот впоследствии продал автомобиль немецкому дилеру, и вот теперь BMW M1, сохранившийся неизменным со времён Фрэнка Фариана, ищет очередного ценителя.

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Добавим, что в продаже и прежде всплывали BMW M1 в обвесе, стилизованном под Procar, но их изготовлением занимались сторонние ателье, а экземпляр Фрэнка Фариана – полностью заводской, что, разумеется, придаёт ему дополнительную ценность.

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