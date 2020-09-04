Daewoo Trucks начинает продажи новой модели в РФ: на рынок выходит самосвал 8x4 Novus

История компании Daewoo Trucks началась в 1995 году: тогда на заводе в Кунсане (Южная Корея) стартовало производство грузовых машин марки. Сейчас в продуктовой линейке бренда два семейства – Novus и Maximus. В России генеральным дистрибьютором коммерческих автомобилей Daewoo Trucks с 2019 года является компания «Премиум Авто». Теперь на наш рынок вышла новинка – самосвал 8x4 Daewoo Novus CR7DS.



На фото: Daewoo 8x4 Novus CR7DS

Полная масса самосвала Daewoo 8x4 Novus CR7DS равна 44 тоннам. Грузоподъёмность этого коммерческого автомобиля составляет 28 575 кг. Самосвал оснащён шестицилиндровым двигателем Doosan DV11K экокласса «Евро-5» объёмом 10 964 см3 с отдачей в 420 л.с. В пару к нему предлагается механическая шестнадцатиступенчатая коробка передач ZF16S1830TO с сухим однодисковым сцеплением.

Длина этого грузового автомобиля Daewoo составляет 9,56 метра, ширина – 2,55 метра, а высота – 3,7 метра. Вместимость кузова – 22 м3. Производством кузова занимается компания ТФК «Феникс», она же устанавливает надстройку для 8x4 Novus CR7DS.



Кроме того, в линейке есть фургон-рефрижератор Daewoo 8x4 Novus CR9CS, оборудованный тем же двигателем. Длина грузового автомобиля равна 11,99 метра, его полная масса – 36 тонн. В числе преимуществ – повышенная грузоподъемность (23 тонны) и солидный объём кузова (53,3 м3). В компании отметили, что машины Daewoo Novus 8х4 просты в эксплуатации, надёжны, экономичны и маневренны. В кабине с автоматическим механизмом опрокидывания имеется спальное место на четырёхточечной пневмоподвеске. Кроме того, у машин отсутствуют «слепые» зоны из-за используемой конфигурации зеркал заднего вида.



На фото: Daewoo 8x4 Novus CR9CS

Заднюю пневматическую подвеску для Daewoo Novus 8х4 выпускает российская компания «НПО «РОСТАР» (завод находится в Набережных Челнах). Она позволяет не только снизить вибронагрузку на перевозимые в автомобиле грузы, но и регулировать высоту кузова при погрузочно-разгрузочных работах. Сборка и монтаж кузова производятся на предприятии «Центртранстехмаш» в Рязани.

По словам директора по маркетингу «Премиум Авто» Евгения Свирина, с января по август 2020-го в РФ было продано 59 грузовых машин Daewoo Trucks. До конца текущего года дистрибьютор планирует реализовать 120 грузовых машин. Этот результат обещает на 70% превысить показатель 2019 года (годовой объём продаж тогда составил 69 единиц техники). В компании напомнили, что преимуществом шасси Daewoo Novus является его универсальность, что позволяет устанавливать любые надстройки: автобетононасосы, автовышки, фургоны, бортовые автомобили с КМУ, самосвальные кузова, автогидроподъёмники и т.д.



Услуги финансирования для приобретения грузовой техники Daewoo Trucks клиентам предоставляет кэптивная лизинговая компания Daewoo Finance (она была создана в начале 2020 года). В числе её «плюсов» льготные ставки, оперативное рассмотрение заявки (от двух до пяти дней в зависимости от сложности проекта) и возможность получения предварительного решения по одному документу (ИНН).

Отметим, до конца этого года российская дилерская сеть компании вырастет с 20 до 25 центров. В 2021-ом «Премиум Авто» намерена сертифицировать в РФ тягач и шасси новой серии Daewoo Maximus. Кроме того, планируется выпустить коммунальные машины и зерновозы на базе Daewoo Novus.

