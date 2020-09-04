Daewoo Trucks начинает продажи новой модели в РФ: на рынок выходит самосвал 8x4 Novus

История компании Daewoo Trucks началась в 1995 году: тогда на заводе в Кунсане (Южная Корея) стартовало производство грузовых машин марки. Сейчас в продуктовой линейке бренда два семейства – Novus и Maximus. В России генеральным дистрибьютором коммерческих автомобилей Daewoo Trucks с 2019 года является компания «Премиум Авто». Теперь на наш рынок вышла новинка – самосвал 8x4 Daewoo Novus CR7DS.
Полная масса самосвала Daewoo 8x4 Novus CR7DS равна 44 тоннам. Грузоподъёмность этого коммерческого автомобиля составляет 28 575 кг. Самосвал оснащён шестицилиндровым двигателем Doosan DV11K экокласса «Евро-5» объёмом 10 964 см3 с отдачей в 420 л.с. В пару к нему предлагается механическая шестнадцатиступенчатая коробка передач ZF16S1830TO с сухим однодисковым сцеплением.
Длина этого грузового автомобиля Daewoo составляет 9,56 метра, ширина – 2,55 метра, а высота – 3,7 метра. Вместимость кузова – 22 м3. Производством кузова занимается компания ТФК «Феникс», она же устанавливает надстройку для 8x4 Novus CR7DS.
Кроме того, в линейке есть фургон-рефрижератор Daewoo 8x4 Novus CR9CS, оборудованный тем же двигателем. Длина грузового автомобиля равна 11,99 метра, его полная масса – 36 тонн. В числе преимуществ – повышенная грузоподъемность (23 тонны) и солидный объём кузова (53,3 м3). В компании отметили, что машины Daewoo Novus 8х4 просты в эксплуатации, надёжны, экономичны и маневренны. В кабине с автоматическим механизмом опрокидывания имеется спальное место на четырёхточечной пневмоподвеске. Кроме того, у машин отсутствуют «слепые» зоны из-за используемой конфигурации зеркал заднего вида.
Заднюю пневматическую подвеску для Daewoo Novus 8х4 выпускает российская компания «НПО «РОСТАР» (завод находится в Набережных Челнах). Она позволяет не только снизить вибронагрузку на перевозимые в автомобиле грузы, но и регулировать высоту кузова при погрузочно-разгрузочных работах. Сборка и монтаж кузова производятся на предприятии «Центртранстехмаш» в Рязани.
По словам директора по маркетингу «Премиум Авто» Евгения Свирина, с января по август 2020-го в РФ было продано 59 грузовых машин Daewoo Trucks. До конца текущего года дистрибьютор планирует реализовать 120 грузовых машин. Этот результат обещает на 70% превысить показатель 2019 года (годовой объём продаж тогда составил 69 единиц техники). В компании напомнили, что преимуществом шасси Daewoo Novus является его универсальность, что позволяет устанавливать любые надстройки: автобетононасосы, автовышки, фургоны, бортовые автомобили с КМУ, самосвальные кузова, автогидроподъёмники и т.д.
Услуги финансирования для приобретения грузовой техники Daewoo Trucks клиентам предоставляет кэптивная лизинговая компания Daewoo Finance (она была создана в начале 2020 года). В числе её «плюсов» льготные ставки, оперативное рассмотрение заявки (от двух до пяти дней в зависимости от сложности проекта) и возможность получения предварительного решения по одному документу (ИНН).
Отметим, до конца этого года российская дилерская сеть компании вырастет с 20 до 25 центров. В 2021-ом «Премиум Авто» намерена сертифицировать в РФ тягач и шасси новой серии Daewoo Maximus. Кроме того, планируется выпустить коммунальные машины и зерновозы на базе Daewoo Novus.
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