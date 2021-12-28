Dartz Royal Cypher: мастера эпатажа из Латвии готовят электрический внедорожник

Ателье Dartz Motorz, создающее максимально брутальные бронированные кузова для внедорожников Mercedes-Benz и Hummer, готовится встретить электромобильную эру с новой моделью Royal Cypher — её производство должно начаться в 2023 году.

Компании типа Dartz Motorz есть в разных уголках мира и рассчитаны на самого «взыскательного» клиента, требующего максимальной экспрессии за любые деньги. На выходе получаются жутковатого вида внедорожники в духе кинематографичной военщины с элементами китча, стимпанка и зомби-апокалипсиса. Типичные примеры — изделия американской компании Rezvani Motors и китайский Karlmann King, но даже они выглядят слишком гламурными на фоне откровенно безбашенных машин Dartz Motorz.

Dartz Prombron Black Stallion

Латвийская компания существует с 2008 года и называет себя идейным наследником марки «Руссо-Балт», хотя сложно представить, что может быть общего у изящных фаэтонов начала XX века и современных монструозных внедорожников для людей с, мягко говоря, спорными вкусами и репутациями.



Dartz Prombron Black Stallion

Начинала компания с вариаций на тему российского бронированного внедорожника Комбат Т98 на узлах и агрегатах GM, а затем переключилась на Hummer H2 и Mercedes-Benz GLS — на их базе созданы модели Prombron Black Stallion и Prombron Black Alligator соответственно. Бронированная обшивка кузова выполнена из титана из кевлара, форсирован двигатель, усилена подвеска, но в салоне при этом — никакого военного аскетизма, а настоящая сокровищница: отделка из натурального золота, бриллиантов, ценных пород дерева и кожи.



Dartz Prombron Black Alligator

В ответ на рост спроса на электромобили во всём мире Dartz Motorz анонсировала новый электрический внедорожник под названием Royal Cypher, его компьютерные рендеры вместе с вводной информацией опубликовал журнал Autoevolution. Название Royal Cypher отсылает к прототипу беспилотного летательного аппарата Sikorsky Cypher конца 80-х, который так и не стал серийным, а вот внедорожник Royal Cypher планируется запустить в мелкосерийное производство в 2023 году.



Dartz Royal Cypher

Снаружи Royal Cypher напоминает Prombron Black Stallion и Prombron Black Alligator одновременно, при этом с электромобильной платформой Dartz Motorz пока не определилась — её позаимствуют у Mersedes-Benz или GM либо у обеих компаний одновременно, то есть для разных рынков и клиентов Royal Cypher будет иметь разную техническую начинку, но единый образ.



Dartz Royal Cypher 1 / 3 Dartz Royal Cypher 2 / 3 Dartz Royal Cypher 3 / 3

Dartz Motorz не обещает, что у Royal Cypher будут рекордные запас хода и динамика, и в нём точно не будет модных нынче эко-материалов вроде веганской кожи, переработанного пластика, старых рыболовных сетей и прочего «мусора». В плане отделки электрокара компания Dartz Motorz останется верной самой себе: будет настоящая кожа невинно убиенных экзотических животных (акулы, крокодилы и т. д.), золото-брилланты и прочая «дичь».



О ценах говорить пока рано, но в любом случае диапазон будет широким и зависеть только от бюджета и фантазии заказчика.

