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  • Rezvani Hercules 6X6 – «бог всех пикапов» с защитой от атомного взрыва

Rezvani Hercules 6X6 – «бог всех пикапов» с защитой от атомного взрыва

11.11.2020 67 0 0

Компания Rezvani Motors из Калифорнии представила шестиколёсную версию своего внедорожника Tank, которая получила собственное имя — Hercules.

 

Rezvani Tank — это экстремальный внедорожник на узлах и агрегатах Jeep Wrangler. В прошлом году Rezvani представила второе поколение этой модели, последовавшее за сменой поколений исходного Wrangler. Hercules 6X6 соответственно построен на базе актуального пикапа Jeep Gladiator, но появление третьей оси потребовало дополнительных переделок в ходовой части. Все оси — ведущие, но для экономии топлива предусмотрены также режимы 6X4 и 6X2.

Кроме топ-версия Hercules мощнее самого нафаршированного Танка, но базовая цена в 225 тысяч долларов предполагает всего лишь атмосферный 3,6-литровый Pentastar V6 (289 л.с.) либо 3,0-литровый турбодизель (264 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Установка 6,4-литрового бензинового V8 Hemi мощностью 507 л.с. обойдётся в дополнительные 40 000 долларов. Доплата же за топовый 7,0-литровый компрессорный V8 составляет аж 249 000 долларов, и он идёт только в комплекте с усиленной автоматической коробкой от пикапа Ram 1500 TRX.

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Топовый мотор сделан на базе знаменитого стокового 6,2-литрового V8 HEMI с приводным нагнетателем, но рабочий объём увеличен, установлены новые коленвал и поршни, максимальная отдача составляет внушительные 1318 л.с. и 1341 Нм.

Конечная цена Hercules 6X6 может легко улететь за полмиллиона долларов благодаря многочисленным опциям: спортивный выхлоп, лифтованная оффроудная подвеска c амортизаторами FOX, более мощные тормоза, выдвижные подножки, система ночного видения, светодиодная подсветка, лебёдка, стальные бамперы, полностью кожаный салон, премиальная аудиосистема, камеры кругового обзора и даже защита от электромагнитного импульса, генерируемого ядерным взрывом…

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Вся вышеперечисленная «музыка» доступна и для бронированной версии Military (кевларовая защита по классу В7) пикапа Rezvani Hercules 6X6, которая стоит от 325 000 долларов. В цену включены шины Runflat, дымовая завеса на случай атаки, усиленная подвеска, противогазы, медицинское оборудование, сирена, стробоскопы и другие забавные спецэффекты.

Добавим, что Rezvani Hercules 6X6 намного крупнее исходного Jeep Gladiator: длина — 6198 мм, ширина — 2286 мм, высота — 2194 мм (вероятно, указана величина с самой «злой» подвеской).

Rezvani называет Hercules 6X6 «богом всех пикапов», что несколько самоуверенно в свете грядущего появления грузового шестиколёсного Mercedes-Benz G-класса нового поколения с портальными мостами (двухосный вариант уже есть — его сделал Brabus). Неплохой альтернативой Rezvani Hercules 6X6 может стать 1217-сильный пикапа Hennessey Mammoth 6X6, сделанный на базе вышеупомянутого Ram 1500 TRX.

Любопытно, что под маркой Hercules скоро выйдет совсем другой, сугубо утилитарный электрический пикап от одноимённого стартапа. Будет ли он судиться с Rezvani из-за названия, пока неизвестно.

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