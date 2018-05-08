Datsun может наладить производство в Казахстане

Пока, информация о планах Datsun организовать производство на территории Казахстана не получила официального подтверждения в российском офисе Datsun. Также неизвестны сроки и место, где может быть налажена сборка автомобилей.

Но, можно сделать некоторые предположения. Напомним, партнер АВТОВАЗа в Казахстане – компания «Азия Авто» — выпускает на своих мощностях модели Lada, а седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO являются перелицованными Granta и Kalina, соответственно. В силу чего можно предположить, что сборка Datsun может быть организована там же.

В конце прошлого года казахские СМИ сообщали о приостановке поставок автомобилей Datsun в Казахстан. Причиной называлось ценообразование, из-за которого продажи японских «бюджетников» шли вяло. Например, в 2016 году в Казахстане был продан 171 автомобиль Datsun. Организация местной сборки помогла бы снизить цены и улучшить ситуацию с продажами.

1 / 2 Datsun on-DO 2 / 2 Datsun mi-DO

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о намерении Nissan расширять продуктовую линейку Datsun на российском рынке, в том числе, кроссовером.