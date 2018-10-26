После памятной Ютуб-премьеры обновлённого Партиота Ульяновский автозавод решил продолжить общение с миром в новом для себя видеоформате и выпустил серию роликов, отвечающих на самые частые вопросы критиков флагманской модели.

В чём в чём, а в критиках УАЗ недостатка не испытывает: в ходе онлайн-трансляции сборки обновлённого Патриота, состоявшейся 20 сентября, зрители высказали сотни претензий, главная из которых заключалась в том, что трансляция была непрямой. Но это, так сказать, отдельные технологические трудности на новом и трудном для PR-службы завода видеонаправлении. Отрадно, что после двухчасового и не всегда ровного вещания прямо их цеха УАЗ тему видео не бросил, а решил развивать. Новая серия видеороликов на заводском Ютуб-канале посвящена критикам обновлённого Патриота: устами специалистов УАЗа она рассказывает о том, почему внедорожник претерпел те или иные изменения.

Первая серия посвящена испытаниям «уазиков»: многие владельцы и просто неравнодушные и скептически настроенные автомобилисты упрекают завод в том, что тот внедряет в свои машины непроверенные решения, а роль испытателей отводит конечным потребителям. Этот стереотип попытался развеять Дмитрий Рыбин, КМС по ралли-рейдам и сотрудник отдела форсированных испытаний Ульяновского автозавода. В ролике он лихо нарезает круги на обновлённом Патриоте по суровой 1,5-километровой кроссовой трассе. Один такой круг эквивалентен примерно сотне километров езды по дорогам общего пользования, а представленный в ролике Патриот прошел сотни таких кругов и не развалился.

Во втором ролике главный специалист научно-технического центра УАЗа Евгений Щербак объясняет, почему демпфер рулевого управления, внедрённый на Патриот в рамках модернизации, установлен так низко – скептики предположили, что его можно повредить при езде по бездорожью. Оказывается, что текущее расположение демпфера – единственно возможное при условии сохранения общей конструкции переднего моста (менять её радикально, очевидно, слишком дорого), а контактов с земной поверхностью можно не бояться: демпфер имеет двухтрубную конструкцию, то есть внешняя труба – это защита, а не штоковая полость.

Третий ролик отвечает на претензии любителей хардкорного оффроуда к поворотным кулакам открытого типа, появившимся на обновлённом Патриоте и позволившим существенно уменьшить радиус разворота, – дескать, от опасностей на пути ШРУСы теперь защищают только гибкие резиновые кожухи, то есть внедорожные качества автомобиля ухудшились. Евгений Щербак парирует это тем, что аналогичная конструкция сегодня используется на всех известных внедорожниках с зависимым передним мостом и никаких проблем владельцам таких машин не создаёт: кожухи прочные, будьте покойны, дорогие уазоводы.

УАЗ обещает и впредь отвечать на самые частые и каверзные вопросы автолюбителей на своем Ютуб-канале. Мы же будем следить за этой видеоэпопеей и, конечно же, самостоятельно оценивать, как влияют изменения в конструкции на ходовые и потребительские качества «уазиков» – с нашим тест-драйвом обновлённого Патриота можно ознакомиться здесь.