Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

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Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили поступят в дилерские центры. Такого ранее не было никогда. Никогда, хотя это – уже четвёртый рестайлинг за те 13 лет, что флагман ульяновского модельного ряда стоит на конвейере. И второй за последние два года. Опять? Да!

Напомним, что весь мучительный путь обновления Патриота — это непрерывная борьба с изначально заложенными в конструкцию недостатками. Так, с 2012-го по 2016 год на машине появилась коробка передач, а затем и раздаточная коробка с электронным управлением от корейской компании Dymos. А ещё — мультируль с регулируемой по высоте, а затем и по вылету рулевой колонкой, мультимедийное устройство с навигацией и камерой заднего вида, автоматические колёсные муфты, стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске, светодиоды и даже подушки безопасности…

Увы, от некоторых «врождённых» недостатков излечить Патриота все-таки не удавалось. Это и «японская» задняя дверь, перекрывающая подход к багажнику со стороны тротуара, и недостаточная мощность двигателя, особенно на низких оборотах, и “легендарная надёжность”, и многое другое. Больше всего нареканий вызывало поведение Патриота на асфальте, ведь что ни говори, но большую часть своей жизни автомобили такого класса проводят в городе и на трассе, лишь периодически доставляя своих владельцев в труднодоступные места.

И для затравки — вот вам все обновления Патриота за 1 минуту:


Как приручить алабая

Тестируя УАЗ Патриот после пред-предыдущего рестайлинга 2014 года, я написал об этом так: «Говорить об информативности рулевого управления, о чувствительности в околонулевой зоне просто смешно. Ее нет, этой информативности. Постоянно ощущаешь себя на прогулке с молодым кобельком на поводке, который так и норовит свалиться с заданной траектории… Причем кобелек этот – не какой-нибудь шпиц, а серьезный пес вроде алабая, так что если его действительно понесет куда-то в сторону, остановить псину будет непросто»…

УАЗ Патриот синий на трассе

УАЗ Патриот синий фара УАЗ Патриот синий колесный диск УАЗ Патриот синий локер

Причина такого «алабайского» поведения — чересчур малый угол кастора, то есть наклона оси поворота передних колес в продольной плоскости. Все эти обстоятельства очень хорошо известны владельцам УАЗов, отработаны методы решения проблемы и готовые кастор-киты, меняющие угол наклона шкворней. Но заводские конструкторы приняли решение расправиться с проблемой самым радикальным образом, и установили на Патриот передний мост от УАЗ Профи. Здесь не только угол больше, но и применяются открытые поворотные кулаки, давшие уменьшенный на 0,8 м радиус разворота.

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Клиренс
210 мм

От того же УАЗ Профи — и новое (хотя по-прежнему имеющее червячный редуктор) рулевое управление, с другой конструкцией рулевых тяг и рулевым демпфером. Тот, кто хоть раз получал спицами руля УАЗа по пальцам, влетев на скорости в какую-нибудь яму, не будет спрашивать: «а зачем он, этот демпфер?» Кроме того, вертикальные нагрузки воспринимаются теперь не только нижним, но и верхним шкворнем, что повышает общую надежность узла.

Но этим дело не ограничилось: под капотом прописался двигатель ЗМЗ-409052. Увеличенная до 9,8 степень сжатия, измененные фазы газораспределения, усиленная головка блока, двухрядная цепь привода ГРМ, новые поршни, клапаны и распредвалы позволили снять с того же объема в 2,7 литра 150 л.с. мощности и 235 Нм тяги, увеличив эти показатели на 15 л.с. и 18 Нм соответственно. Казалось бы, невелика прибавка, но на деле пик крутящего момента сместился с 3 800 до 2 650 оборотов, а в зоне от 1 500 до 2 000 оборотов момент вырос как минимум на 30-35 Нм, а это уже существенно.

УАЗ Патриот оранжевый

Поработали и с коробкой, улучшив избирательность и уменьшив ходы рычага. Но самое главное — рычаг теперь состоит из двух частей, между которыми разместился акустический демпфер. Раньше-то рычаг был этакой антенной, исправно передающей вибрации на руку водителя, а трансмиссионный гул — прямо в салон. Существенно переработали и заднюю подвеску: в рессорах осталось только по два листа, общая жесткость уменьшилась на 6%, а толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости — с 21 мм до 18.

УАЗ Патриот рычаг кпп (2) УАЗ Патриот рычаг кпп (2)

УАЗ Патриот подвеска тяги

Вот, пожалуй, и все главные моменты… Внешний вид автомобиля никаких изменений не претерпел. Ведь нельзя же считать изменениями появление штатных легкосплавных колес с новым дизайном и новых вариантов окраски? Ну а обо всем остальном расскажу по ходу путешествия по Кольскому полуострову.

УАЗ Патриот синий колесо

Патриоты на асфальте

Наш маршрут начинается с более чем сотни километров по очень приличному асфальту дороги Р-21 Мурманск-Печенга. Загруженность дороги — умеренная, так что ехать можно довольно быстро. И первое, что ты понимаешь, так это то, что траекторная устойчивость Патриота изменилась в лучшую сторону самым радикальным образом! На прямых автомобиль практически не требует подруливания и точно следует заданным курсом, без непредсказуемых шараханий из стороны в сторону. Но вот четкого «нуля» на руле как не было, так и нет… Поворот «баранки» на 15-20 градусов в ту или другую сторону вообще не приводит к каким-нибудь заметным эффектам. Но вот первый же «быстрый» поворот меня просто напугал: задняя подвеска подломилась, и в поворот автомобиль зашел с устрашающим креном, причем только задней части кузова! Нет уж, мне только «ушей» не хватает… В общем, я тут же взял за правило на виражах сбрасывать скорость до 60-70 км/ч, хотя на прямиках и 110 ощущались как «зона комфорта».

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Ну и стоит сказать несколько слов о салоне. В ходе предыдущего обновления 2016 года Патриот получил весьма приличный мультируль с кожаной оплеткой (вместо того пластмассового убожества, которое так не нравилось мне в 2014-м), но при этом утратил мягкий пластик на передней панели. Вместо него появился софт-лук, но в 2016-м на это никто из коллег не обратил внимания. Видимо, потому, что понимали: целевая аудитория модели весьма чувствительна к вопросу цены, так что внедрение новых систем требовало хоть чем-то поступиться в интересах экономии.

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Нынешнее обновление, как я уже говорил на видео, салона практически не коснулось, за исключением одного момента: и на передних, и на средних стойках появились прочные ручки, действительно облегчающие посадку на оба ряда сидений. Ведь в силу особенностей геометрии рамы пол у УАЗ Патриот действительно расположен очень высоко, и я не возьмусь повторять те слова, что произносила моя жена, когда карабкалась в салон и искала, за что бы ухватиться.

УАЗ Патриот салонная ручка (1) УАЗ Патриот салонная ручка (1)

Проверка на рокадах

Почти весь наш маршрут пролегал по фронтовым дорогам, построенным либо немцами, либо нашими, и за прошедшие после войны годы эти дороги лучше не стали. Именно там, на крутых каменистых подъемах, можно было почувствовать, что у мотора Патриота появились «низы», и что обновленный автомобиль продолжает упорно карабкаться вверх даже на низких оборотах, не срываясь в пробуксовку.

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Средний расход топлива на 100 км
11,5 л

Собственно, на многих участках я ехал в режиме 4Н лишь затем, чтобы не останавливаться для подключения переднего моста (да-да, переключение режимов раздатки по-прежнему происходит только при полной остановке) перед бесчисленными бродами: все-таки «зависнуть» на выходе лишь из-за того, что ты поленился проделать эту операцию, было бы слишком обидно.

А вот плюсов от изменившихся настроек заднего моста я как-то не почувствовал: Патриот и раньше отличался изрядными ходами подвески, и задействовать блокировку заднего дифференциала я решил лишь в одном месте, да и то в значительной мере перестраховываясь. Просто один из идущих передо мной автомобилей все-таки «развесился» и забуксовал, а мне хотелось показать класс и пройти это место чисто… Но бесплатных пирожков не бывает, и повышение уровня сжатия явно привело и к росту аппетита мотора.

УАЗ Патриот на грунтовой дороге

Что же касается комфорта, то тут все непросто. Шума в салоне действительно стало меньше, и на ходу теперь вполне можно разговаривать вполголоса с человеком, сидящим на заднем сиденье. Но все равно, как мне кажется, будущие владельцы дружно будут решать, что дополнительная шумоизоляция не помешает, особенно — в области моторного щита. Потому что главным компонентом шума в салоне стал не колесный или аэродинамический шум, а именно рычание двигателя.

УАЗ Патриот салон

Не удалось мне почувствовать и роста ездового комфорта из-за уменьшения жесткости задней подвески. Наверное, чтобы многочасовая езда по этим каменюкам и ямам перестала восприниматься как бесконечное испытание на вибростенде, нужны не пружины и рессоры, а пневмобаллоны. Во всяком случае, путешествие практически по тому же маршруту на Land Rover Discovery не оставило такого ощущения бесконечной тряски, да и утомило значительно меньше.

Только поймите меня правильно: я не пытаюсь ратовать за оснащение Патриота регулируемой пневмоподвеской и не пытаюсь сравнить уровень комфорта в этой машине с уровнем Disco. Слишком уж разные у них ценовые категории. Просто мне кажется, что с задней подвеской конструкторы перемудрили: валкость в быстрых поворотах повысилась, а вот каких-то серьезных плюсов при движении по плохой дороге получить не удалось.

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Понравилось новое сцепление LUK: работать с ним стало существенно проще. А вот тормоза потребовали привыкания — сначала пустой ход педали, а потом резкое и жесткое срабатывание. Впрочем, возможно, это были индивидуальные особенности конкретного автомобиля…

Цена рестайлинга

Да, обновлённый Патриот однозначно стал лучше, особенно в части поведения на асфальте, и еще на шаг приблизился к идеалу. Только сам этот идеал маячит пока еще довольно далеко… Мне кажется, что сами по себе нынешние улучшения вряд ли смогут привести к радикальному росту продаж. Скорее всего, они просто позволят сохранить их нынешний уровень, хотя цена на автомобиль, безусловно, вырастет.

УАЗ Патриот
Краткие технические характеристики
Габариты (Д х Ш х В), мм:
4 750 x 1 900 x 1 910
Снаряженная масса:
2 125 кг
Двигатель:
бензиновый, 2,7 л, 149,6 л.с., 235,4 Нм
Трансмиссия:
механическая, 5-ступенчатая
Привод:
полный, подключаемый
Максимальная скорость:
150 км/ч
01/3

Официально цены на обновленный автомобиль пока не объявлены, а вот на сайте «ТоргМаша», крупнейшего дилера УАЗ, они уже есть! Открывают парад комплектации «Классик» и «Классик FLEET» за 766 500 и 746 500 рублей соответственно. Отличие этих двух версий заключается в том, что «Классик FLEET» будет оснащаться мостом и коробкой старой конструкции, а также жесткими подкрылками вместо ворсовых. Далее идут версии «Оптимум» (866 500 рублей), «Престиж» (969 000 рублей) и «Максимум» (1 049 000 рублей), причем любую из них, кроме FLEET, можно дополнить «экспедиционным комплектом», цена которого составляет порядка 200 000 рублей (раньше экспедиционный вариант шел как отдельная фиксированная комплектация). Получается, что в целом цены автомобили 2019 модельного года вырастут на 30-35 тысяч.

УАЗ Патриот синий три четвети

Что дальше?

Начальная стоимость
746 500 рублей

На УАЗе продолжают работать над совершенствованием автомобиля, и не позднее следующего года твердо обещают поставить на конвейер версию с автоматической коробкой передач бельгийской фирмы Punch, а также вернуть под капот дизель — но не провальный ЗМЗ-514, а некий пока не названный двигатель иностранной марки. Вот тогда, возможно, в покупательской аудитории произойдут серьезные изменения… Ну и естественно, заводу нужно системно работать над повышением качества. Потому что к концу нашего трехдневного маршрута (правда, что греха таить, довольно жесткого) подвеска стала издавать посторонние звуки, в салоне завелось целое стадо сверчков, а камера заднего вида изначально оказалась с бракованной матрицей, так что на экране монитора вместо картинки были лишь какие-то белесые пятна. Но в целом будущее модели не вызывает у меня сколь-нибудь серьезных опасений, ведь хоть какую-то конкуренцию Патриоту в его ценовой категории может составить разве что российско-китайский DW Hower, да и тот уступает по проходимости.

УАЗ Патриот синий на трассе сзади

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , внедорожник , внедорожники россии , отечественные внедорожники , путешествия на автомобиле , российская сборка , российские автомобили , российские внедорожники , Patriot , УАЗ
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Фёдор

Ощущение, что текст написан на основании списка изменений в автомобиле, предоставленным заводом. Нет никаких впечатлений от непосредственно от контакта с автомобилем. Ну и продажно очень выглядит: хоть бы слово о неудобстве поручней было, например.

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