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Дерзкий бюджетник: новая Hyundai Creta в премиальном тюнинге

14.08.2021 221 0 0

Крета второго поколения – одна из самых интересных новинок этого года в бюджетном сегменте российского автомобильного рынка. Кроссовер получил весьма неоднозначную внешность, может быть, она хорошо подойдёт для спортивной модификации?

 

Впервые в модельной гамме корейской компании Creta появилась в 2015 году. Изначально кроссовер был представлен только в Индии, презентация же для российского рынка состоялась в августе 2016 года на Московском автосалоне. А в начале нынешнего лета на заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» прошла премьера второго поколения модели для России. Автомобиль кардинально изменился внешне, и далеко не всем пришлись по вкусу изменения в дизайне. Поэтому мы решили изобразить, как мог бы выглядеть кроссовер в более дорогой версии и смогут ли его преобразить новые элементы и детали.

Крета получила новый передний бампер с крупными воздухозаборниками и контрастной вставкой по центру, увязанной по дизайну с формой решётки радиатора. На порогах появились новые накладки, а окрашенная часть дверей стала больше. Сзади – новый бампер с встроенными в него четырьмя патрубками выхлопной системы. Как и полагается спортивной модификации, кроссовер получил новые колёса с дисками большего диаметра.

Что касается технической части новой Креты для российского рынка, то здесь кардинальных изменений не произошло. На выбор предлагаются те же два мотора, что и раньше: 123-сильный 1.6 серии Gamma и двухлитровый Nu мощностью 149,6 л.с. С ними в паре идут такие же коробки передач – шестиступенчатые «автомат» или «механика». Да и ходовая часть не изменилась, передняя подвеска типа McPherson с пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, задняя же может быть многорычажной (в версии с полным приводом) либо с полузависимой балкой (переднеприводный вариант).

Обычная Hyundai Creta
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Обычная Hyundai Creta
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Обычная Hyundai Creta
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Сегодня новую Creta можно приобрести минимум за 1 199 000 рублей (1.6 МТ, 123 л.с., передний привод). Доплата за автоматическую коробку передач составляет 65 тысяч рублей. Двухлитровый кроссовер предлагается исключительно с «автоматом», стоимость переднеприводной модификации составляет 1 470 000 рублей. Цены на вариант с этим же мотором и полным приводом начинаются с отметки 1 655 000 рублей, а самая дорогая комплектация Prestige оценивается в 1 900 000 руб.

Более подробно о новой Крете вы можете прочитать в нашем большом обзоре. Также недавно появилась новая информация о семиместной «премиальной» Крете, которая скоро станет глобальной моделью.        

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