Бизнес ×
  • Дешёвый хэтч Mahindra превратился в фургон, который превзошёл конкурентов от Hyundai и Kia

Дешёвый хэтч Mahindra превратился в фургон, который превзошёл конкурентов от Hyundai и Kia

20.10.2020 107 0 0

Грузовая версия появилась у субкомпактной «пятидверки» KUV100. Новая модификация предназначена для ЮАР, там ее предложат только с бензиновым мотором.

 

В гамме индийской Mahindra хэтчбек KUV100 с дизайном «в стиле SUV» длиной 3700 мм появился в 2016-м, а уже год спустя «пятидверку» обновили, присвоив ей приставку NXT. На родине модель растеряла покупателей, но производство продолжается. Продолжаются и поставки на экспорт, причем компакт представлен даже в некоторых европейских странах. Однако грузовая модификация досталась KUV100 лишь в Южной Африке, такую версию назвали #Xprez (именно с хэштегом).

Mahindra KUV100 #Xprez
1 / 2
Mahindra KUV100 #Xprez
2 / 2

Из стандартного хэтчбека в фургончик бюджетник превратили непосредственно на африканской земле – в местном «специализированном центре» Махиндры. Модель лишилась заднего дивана, от передних сидений грузовой отсек отделен защитным барьером из стальной сетки. Также прикрыли задние стекла (тоже металлическими вставками), есть пара сеток для крепления груза. А еще уже в «базе» идет огнетушитель. Грузоподъемность – 350 кг, заявленный объем отсека – 1350 литров (у обычного KUV100 объем багажника составляет 243 литра).

Mahindra KUV100 #Xprez сделан на основе хэтча в самой дешевой комплектации, так что оснащен фургончик скромно: пара подушек безопасности, ABS и EBD, кондиционер. Ну и еще специально для грузовой версии добавили радио и центральный замок.

Стандартный хэтч Mahindra KUV100
1 / 3
Стандартный хэтч Mahindra KUV100
2 / 3
Стандартный хэтч Mahindra KUV100
3 / 3

Под капотом – бензиновая «тройка» mFalcon 1.2 мощностью 83 л.с. (115 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Обычному хэтчбеку в ЮАР еще положен дизель mFalcon 1.2, выдающий 78 л.с. и 190 Нм, и он тоже сочетается только с 5МКП.

Цена – от 174 999 рэндов, что эквивалентно примерно 827 000 рублей по текущему курсу. Обычная «пятидверка» Mahindra там стоит от 151 999 рэндов – это около 718 000 рублей.

Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
1 / 6
Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
2 / 6
Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
3 / 6
Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
4 / 6
Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
5 / 6
Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo
6 / 6

В ЮАР Mahindra KUV100 #Xprez будет конкурировать с фургончиками на базе старого Hyundai Grand i10 и свежего Kia Picanto – Cargo и Runner соответственно. Причем в плане оснащения «корейцы» в принципе не так уж сильно отличаются от «индийца», а вот объем грузового отсека у них меньше: 1202 литра у компакта Hyundai и всего 820 литров у Kia (грузоподъемность – те же 350 кг). И тем не менее, Grand i10 Cargo и Picanto Runner дороже – от 196 500 и от 198 995 рэндов (928 000 и 940 000 рублей).

хэтчбек авторынок новинки бизнес Mahindra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Lifan останется в России до конца 2020 года. А что дальше? О дальнейших планах фирмы на нашем рынке станет известно после окончания аудиторской проверки китайского концерна, которая идёт сейчас полным ходом в Чунцине… 401 0 0 20.10.2020
Статьи / Популярные вопросы Как завести автомобиль с толкача или буксира Иногда внезапно разрядившийся аккумулятор или проблемы со стартером могут превратить движимое имущество в недвижимое: автомобиль не заводится. Самый очевидный выход в этой ситуации – попытат... 971 0 6 19.10.2020
Статьи / История Crossley, Foden, Standard и другие: неизвестные британские военные автомобили Второй мировой Обладая на момент начала Второй Мировой войны самым мощным в мире флотом, Великобритания не могла похвастаться конкурентоспособной сухопутной армией. Достаточно сказать, что в распоряжении а... 1142 0 9 18.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 118606 6 83 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77480 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 39228 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings