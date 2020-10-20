Дешёвый хэтч Mahindra превратился в фургон, который превзошёл конкурентов от Hyundai и Kia

Грузовая версия появилась у субкомпактной «пятидверки» KUV100. Новая модификация предназначена для ЮАР, там ее предложат только с бензиновым мотором.

В гамме индийской Mahindra хэтчбек KUV100 с дизайном «в стиле SUV» длиной 3700 мм появился в 2016-м, а уже год спустя «пятидверку» обновили, присвоив ей приставку NXT. На родине модель растеряла покупателей, но производство продолжается. Продолжаются и поставки на экспорт, причем компакт представлен даже в некоторых европейских странах. Однако грузовая модификация досталась KUV100 лишь в Южной Африке, такую версию назвали #Xprez (именно с хэштегом).

Mahindra KUV100 #Xprez 1 / 2 Mahindra KUV100 #Xprez 2 / 2

Из стандартного хэтчбека в фургончик бюджетник превратили непосредственно на африканской земле – в местном «специализированном центре» Махиндры. Модель лишилась заднего дивана, от передних сидений грузовой отсек отделен защитным барьером из стальной сетки. Также прикрыли задние стекла (тоже металлическими вставками), есть пара сеток для крепления груза. А еще уже в «базе» идет огнетушитель. Грузоподъемность – 350 кг, заявленный объем отсека – 1350 литров (у обычного KUV100 объем багажника составляет 243 литра).



Mahindra KUV100 #Xprez сделан на основе хэтча в самой дешевой комплектации, так что оснащен фургончик скромно: пара подушек безопасности, ABS и EBD, кондиционер. Ну и еще специально для грузовой версии добавили радио и центральный замок.

Стандартный хэтч Mahindra KUV100 1 / 3 Стандартный хэтч Mahindra KUV100 2 / 3 Стандартный хэтч Mahindra KUV100 3 / 3

Под капотом – бензиновая «тройка» mFalcon 1.2 мощностью 83 л.с. (115 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Обычному хэтчбеку в ЮАР еще положен дизель mFalcon 1.2, выдающий 78 л.с. и 190 Нм, и он тоже сочетается только с 5МКП.



Цена – от 174 999 рэндов, что эквивалентно примерно 827 000 рублей по текущему курсу. Обычная «пятидверка» Mahindra там стоит от 151 999 рэндов – это около 718 000 рублей.

Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 1 / 6 Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 2 / 6 Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 3 / 6 Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 4 / 6 Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 5 / 6 Kia Picanto Runner и Hyundai Grand i10 Cargo 6 / 6

В ЮАР Mahindra KUV100 #Xprez будет конкурировать с фургончиками на базе старого Hyundai Grand i10 и свежего Kia Picanto – Cargo и Runner соответственно. Причем в плане оснащения «корейцы» в принципе не так уж сильно отличаются от «индийца», а вот объем грузового отсека у них меньше: 1202 литра у компакта Hyundai и всего 820 литров у Kia (грузоподъемность – те же 350 кг). И тем не менее, Grand i10 Cargo и Picanto Runner дороже – от 196 500 и от 198 995 рэндов (928 000 и 940 000 рублей).

