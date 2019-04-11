Дешёвый Renault Kwid перевоплотился в новую модель совместной марки Nissan и Dongfeng

Дешёвый Renault Kwid перевоплотился в новую модель совместной марки Nissan и Dongfeng

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На грядущем Шанхайском автосалоне бренд Venucia представит не только концептуальный SUV, но и три готовые к выходу на рынок модели. В одной из новинок угадывается ультрабюджетная «пятидверка» Renault.
 

Venucia – это совместная марка компаний Nissan и Dongfeng, она была создана в 2010 году специально для Китая, рыночный дебют состоялся в 2012-м. Поначалу под этим брендом выпускали перелицованные «ниссаны», затем в ее линейке появились и оригинальные модели, которые, впрочем, все же имеют японскую «начинку». Главной премьерой Venucia в Шанхае (мотор-шоу откроется 16 апреля) станет концептуальный паркетник, его тизеры марка распространила несколько дней назад. А сегодня китайцы анонсировали еще три новинки для выставки: электрические версии кроссовера T60 и седана D60, а также «зелёный» пятидверный хэтч под индексом e30. Последняя модель – ни что иное, как перелицованный бюджетный хэтч Renault Kwid.

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Renault Kwid для Индийского рынка
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Новый электрокар Venucia e30

Напомним, Квид построен на «тележке» CMF-A альянса Renault-Nissan. Бензиновый хэтч продают с 2015-го, он доступен в Индии, ЮАР и странах Южной Америки. Кстати, у компакта Renault есть брат – соплатформенный Datsun redi-GO (марка Датсун принадлежит Ниссану), эта модель предназначена в основном для индийского рынка. То, что за основу для новинки Venucia взяли именно Kwid, видимо, можно объяснить весьма специфичным дизайном redi-GO.

От донора «китаец» отличается оформлением передней части: вместо радиаторной решетки с ромбом – заглушка с V-образным «вырезом», плюс в центральной части спрятан разъем для зарядки; еще e30 получил иные бампер и фары. О силовой установке  модели производитель умолчал.

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Электрический Renault Kwid для Китая, патентные изображения
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Электрический Renault Kwid для Китая, патентные изображения

Любопытно, что в линейке Venucia уже есть электрокар с индексом e30 – это слегка перелицованный Nissan Leaf прежнего поколения, он оснащен 109-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 24 кВт*ч. Запас хода – 175 км по китайскому циклу. Вероятно, клон Renault Kwid придет на смену старому хэтчу.

Сам Квид в Китае пока не представлен – «пятидверка» от Renault только готовится стартовать в этой стране, причем тоже в виде электрокара. Предвестника «зеленой» версии – концепт K-ZE – французы показали осенью прошлого года на Парижском автосалоне. Серийная версия также дебютирует в Шанхае, ее характеристики еще неизвестны.

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Venucia T60 EV
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Venucia D60 EV
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Venucia D60 EV
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Бензиновый Venucia T60. В основе кросса тоже лежит «тележка» Nissan, но какая именно – неизвестно
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Бензиновый Venucia D60. Седан базируется на платформе старой Nissan Tiida

Подробностей о «начинке» электроверсий Venucia T60 и D60 опять же пока нет. Китайские профильные медиа рапортуют, что эти машины смогут проехать на одной зарядке свыше 450 км. Видимо, имеется в виду местный цикл, то есть реальная «дальнобойность» окажется намного меньше.

 

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