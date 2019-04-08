Совместная марка Nissan и Dongfeng: грядет новый SUV, который призван поправить дела на рынке
Марка Venucia – это совместный проект Nissan и Dongfeng, она была создана в 2010 году специально для Китая, рыночный дебют состоялся в 2012-м. Сначала под этим брендом выпускали перелицованные «ниссаны», затем стали появляться и оригинальные модели, которые при этом все же имеют японскую «начинку». Изысканным актуальный дизайн Venucia назвать сложно, однако еще в 2018-м марка показала на Пекинском автосалоне большой концептуальный паркетник The X, экстерьер которого выполнен в новом фирменном стиле. А на грядущей выставке в Шанхае (откроется 16 апреля) представят вторую модель с новым дизайном – также прототип кроссовера, но уже размером поменьше.
Название шанхайской премьеры пока не раскрывается. Спереди этот кросс очень похож на прошлогодний The X, однако бампер у новинки другой, на радиаторной решетке иной рисунок, а буква V на эмблеме по центру стала рельефнее. У безымянного концепта есть «спрятанные» ручки, задние двери распахиваются против хода движения. На корме – вертикальные фонари, соединенные между собой светодиодной полоской.
Технические характеристики нового паркетника в Venucia также пока держат в секрете. Впрочем, не факт, что их вообще огласят – никаких данных о технике The X производитель так и не предоставил, в Пекин в прошлом году привезли просто макет. Постигнет ли та же участь шанхайский концепт – узнаем через неделю.
Два прототипа в едином стиле явно сигнализируют о том, что Venucia готовится к расширению своей линейки. Вероятно, именно шанхайский концепт первым перевоплотится в серийную модель, так как он больше соответствует нынешним запросам рынка.
Между тем марка Venucia теряет покупателей в Китае: в 2018-м реализовано около 132 000 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с 2017-м. Кстати, в ноябре прошлого года марка запустила в продажу компактный паркетник T60, внешний облик которого выполнен еще в прежнем стиле. Но этот кросс рынок воспринял довольно прохладно – за два месяца 2018-го выбор на модели остановили лишь 2726 покупателей. Модели с новым дизайном наверняка привлекут больше клиентов.
Сам Nissan также покажет в Шанхае несколько новинок – это концепты IMQ и IMs и некий товарный седан. О последней модели японцы данных не предоставили. Ожидается, что на выставке дебютирует локальная «четырехдверка» Sylphy следующей генерации (в других странах седан известен как Sentra).
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