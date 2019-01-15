Полноприводный Nissan IMs с «троном» на галёрке: попытка марки спасти седаны

На Детройтском автосалоне состоялась мировая премьера концепта Nissan IMs, который в компании называют «спортивным седаном повышенной комфортности».

Новый прототип – это попытка Nissan «переосмыслить» седаны, теряющие популярность на рынке. В частности Ford и General Motors постепенно начинают отказываться от таких машин. Да и все «четырехдверки» самого Nissan по итогам прошлого года в США ушли «в минус»: Altima показала падение на 18% (продано 254 996 единиц), Maxima потеряла 37% покупателей (67 627 реализованных машин), продажи Sentra снизились на 2,5% (до 218 451 экземпляра), Versa – на 29% (продано 106 772 авто).

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Nissan IMs представляет собой смесь седана и кроссовера. Логика компании понятна – спрос на автомобили сегмента SUV, напротив, растет. Длина концепта равна 4845 мм, колесная база – 2900 мм. То есть прототип оказался чуть короче флагманской «четырехдверки» Nissan Maxima (4897 мм), хотя расстояние между осями у IMs больше (у Максимы – 2776 мм). Дорожный просвет прототипа не назван.

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Разумеется, концепт является электрокаром, ведь «зеленые» машины, как и кроссоверы, также в тренде. В основе IMs лежит платформа, разработанная специально для электрических моделей, прототип оснащен двумя электродвигателями (на передней и задней осях) и батареей ёмкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача новинки – 483 л.с. и 800 Нм, заявленный запас хода на одной зарядке – около 612 км. Плюс в арсенале IMs значится пневмоподвеска. А вот динамические характеристики модели в компании не раскрыли.

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Из особенностей дизайна Nissan IMs: головная оптика в виде единой «бегущей строки», видеокамеры вместо традиционных зеркал, отсутствие центральной стойки, распахивающиеся против хода движения задние двери, золотой геометрический узор на стеклянной крыше и 22-дюймовые колеса.

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В салоне перед водителем расположены четыре экрана, еще один дисплей находится перед передним пассажиром. Центрального тоннеля в машине нет. Задний диван может трансформироваться в кресло – боковые спинки складываются, превращаясь в широкие подлокотники. Еще у IMs имеется автопилот, который не требует участия водителя: при активации системы руль «прячется» в панель, передние кресла можно развернуть к задним седокам.

В релизе Nissan подчеркивается, что автомобиль готов к запуску в производство, однако окончательное решение все же пока не принято.

Ранее японская марка представила электрохэтч Leaf с увеличенным запасом хода. Модель получила новую батарею и более мощный двигатель.