Полноприводный Nissan IMs с «троном» на галёрке: попытка марки спасти седаны

Полноприводный Nissan IMs с «троном» на галёрке: попытка марки спасти седаны

8 0 0
На Детройтском автосалоне состоялась мировая премьера концепта Nissan IMs, который в компании называют «спортивным седаном повышенной комфортности».
 

Новый прототип – это попытка Nissan «переосмыслить» седаны, теряющие популярность на рынке. В частности Ford и General Motors постепенно начинают отказываться от таких машин. Да и все «четырехдверки» самого Nissan по итогам прошлого года в США ушли «в минус»: Altima показала падение на 18% (продано 254 996 единиц), Maxima потеряла 37% покупателей (67 627 реализованных машин), продажи Sentra снизились на 2,5% (до 218 451 экземпляра), Versa – на 29% (продано 106 772 авто).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Nissan IMs представляет собой смесь седана и кроссовера. Логика компании понятна – спрос на автомобили сегмента SUV, напротив, растет. Длина концепта равна 4845 мм, колесная база – 2900 мм. То есть прототип оказался чуть короче флагманской «четырехдверки» Nissan Maxima (4897 мм), хотя расстояние между осями у IMs больше (у Максимы – 2776 мм). Дорожный просвет прототипа не назван.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Разумеется, концепт является электрокаром, ведь «зеленые» машины, как и кроссоверы, также в тренде. В основе IMs лежит платформа, разработанная специально для электрических моделей, прототип оснащен двумя электродвигателями (на передней и задней осях) и батареей ёмкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача новинки – 483 л.с. и 800 Нм, заявленный запас хода на одной зарядке – около 612 км. Плюс в арсенале IMs значится пневмоподвеска. А вот динамические характеристики модели в компании не раскрыли.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Из особенностей дизайна Nissan IMs: головная оптика в виде единой «бегущей строки», видеокамеры вместо традиционных зеркал, отсутствие центральной стойки, распахивающиеся против хода движения задние двери, золотой геометрический узор на стеклянной крыше и 22-дюймовые колеса.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В салоне перед водителем расположены четыре экрана, еще один дисплей находится перед передним пассажиром. Центрального тоннеля в машине нет. Задний диван может трансформироваться в кресло – боковые спинки складываются, превращаясь в широкие подлокотники. Еще у IMs имеется автопилот, который не требует участия водителя: при активации системы руль «прячется» в панель, передние кресла можно развернуть к задним седокам.

В релизе Nissan подчеркивается, что автомобиль готов к запуску в производство, однако окончательное решение все же пока не принято.

Ранее японская марка представила электрохэтч Leaf с увеличенным запасом хода. Модель получила новую батарею и более мощный двигатель.

 

Авторынок Детройт Новинки седаны электрокары электромобили японская иномарка японские автомобили Nissan
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
С завода «ДерВейс» вывезено оборудование. Lifan не выходит на связь…

На предприятии «ДерВейс» в Черкесске, где ещё в прошлом году выпускали автомобили Chery и Lifan, в 2019 году не собрано…

2300 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Volvo XC70 I

Этот автомобиль родился на рубеже тысячелетий и выпускался до 2008 года. Это означает, что самым молодым Volvo XC70 с индексом P2 исполнилось десять лет. Немалый возраст по автомобильным меркам, да и массовой эта модель…

1527 1 0
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

15410 2 0
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив…

40808 41 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2065 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2188 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8167 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35067 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

28835 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

19517 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31109 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18222 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14399 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42308 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35085 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14659 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56531 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47815 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45046 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?