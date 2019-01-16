Nissan Sentra-2020: дизайн в стиле последней Teana и старый мотор

«Четырехдверка» японской марки стала чуть крупнее и кардинально преобразилась внешне. На рынок новый седан выйдет уже в этом году.

В конце 2018-го в Китае во время тестов сфотографировали модернизированную версию седана Nissan, который в этой стране известен как Sylphy, а на других рынках – под именем Sentra. Пойманный папарацци автомобиль был упакован в плотный камуфляж, теперь же появились снимки «четырехдверки» без маскировки, их внесли в базу министерства промышленности Поднебесной.

Пока неизвестно, как именно Nissan будет позиционировать машину – как рестайлинговый седан или как модель следующего поколения. Но вот внешне «четырехдверка» преобразилась кардинально, ее дизайн выполнили в стиле старших Nissan Altima (он же Teana) и Maxima. Так, Sylphy/Sentra получила узкие светодиодные фары, новые бамперы и задние фонари, другие радиаторную решетку и крышку капота.

Платформу, скорее всего, менять не стали: в основе предыдущего глобального седана лежит «тележка» V. При этом длина новой Sentra составляет 4641 мм, что на 10 мм больше по сравнению с дореформенной китайской версией, а размер колесной базы вырос на 12 мм до 2712 мм.

Двигатель тоже прежний – это «атмосферник» HR16 1.6, но его отдачу увеличили со 126 до 139 л.с. Информации о коробках нет. Предыдущий седан в Китае с таким мотором комплектуется «механикой» или вариатором. Для прежней «четырехдверки» в Поднебесной еще предусмотрены бензиновый двигатель MRA8 1.8 (139 л.с.) и CVT, но этот мотор, видимо, отправлен в отставку. Кроме того, в апреле 2018-го у китайского седана появилась полностью электрическая версия с установкой от Leaf. Дизайн «зеленого» варианта, скорее всего, пока не изменится.

В Китае новый седан Nissan Sylphy представят в этом году, точная дата еще не объявлена. Впрочем, не исключено, что в качестве премьерной площадкой выберут Штаты – например, в апреле откроется автосалон в Нью-Йорке. В США нынешняя Sentra доступна с «турбочетверкой» MR16 1.6 (188 л.с.) и «атмосферником» MRA8 1.8 (124 л.с.).

1 / 3 Прежний седан Nissan Sylphy для Китая 2 / 3 Прежний седан Nissan Sylphy для Китая 3 / 3 Прежний седан Nissan Sylphy для Китая

Напомним, Сентру продавали и в России, у нас модель дебютировала в 2014-м, автомобили производили на заводе «Lada Ижевск», причем специально для нашей страны седан перевели на платформу B. Сборку машин свернули в 2017-м из-за слабых продаж, возвращение Sentra в Россию не планируется – Nissan в принципе отказался от седанов и хэтчбеков в РФ. Пока у нас еще доступна «четырехдверка» Almera, но и ее выпуск уже прекращен (Альмеру производили в Тольятти), дилеры распродают остатки. Так что скоро марка будет представлена в России только кроссоверами да спорткаром GT-R.