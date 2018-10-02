Компания Рено представила на Парижском автосалоне концептуальный «зелёный» хэтч K-ZE. Прототип перевоплотится в серийную модель уже в следующем году.

О том, что французы готовятся вывести на рынок дешевый электромобиль, стало известно еще пару лет назад. Как тогда сообщалось, цена «зелёной» модели составит 7000 – 8000 долларов (примерно 459 000 – 525 000 рублей по актуальному курсу). Теперь же в Renault перешли от слов к действиям – на домашний автосалон марка привезла концептуальный электрокар K-ZE, построенный на базе бюджетного хэтча Kwid (в Индии, например, исходный Квид стоит от 266 700 рупий или 240 000 рублей).

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В компании новинку называют «электромобилем в стиле SUV». Внешне от донорского Квида она отличается оформлением передней части и задними фонарями. Судя по наглухо тонированным стеклам, в Париже представлен макет, хотя в статусе прототипа Renault K-ZE долго не задержится – на конвейер модель встанет в 2019 году.

1 / 2 Новинку представил лично Карлос Гон, глава Renault-Nissan-Mitsubishi. Интересно, что, несмотря на премьеру в Париже, в Европе этот электрокар продавать пока не планируют 2 / 2 Новинку представил лично Карлос Гон, глава Renault-Nissan-Mitsubishi. Интересно, что, несмотря на премьеру в Париже, в Европе этот электрокар продавать пока не планируют

Первыми электрокар получат китайцы, выпуск «их» версии наладят на мощностях нового совместного предприятия e-GT New Energy Automotive – это проект Renault, Nissan и Dongfeng. Затем товарное воплощение K-ZE появится и в других странах, в частности, вторым рынком для «пятидверки» может стать Индия. А вот в самой Европе такой автомобиль продавать пока не планируют.

О «начинке» K-ZE в Renault умолчали. Известно лишь, что серийный электрокар сможет проехать на одной зарядке около 250 км (по циклу NEDC). «Заправить» машину можно будет как от обычной розетки, так и от специального терминала. В список оборудования конвейерного варианта войдут парктроник, мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида.

В рамках презентации концепта компания Renault также объявила о планах электрификации других своих моделей. Так, в 2020 году марка выведет на рынок гибридные версии Clio, Megane и Captur (последние две модели можно будет подзаряжать от электросети). Впрочем, вряд ли что-то из этого «зеленого» многообразия доберется до России.