Дилеры подпортили эффект от выхода на рынок самой дорогой версии Suzuki Ertiga

Дилеры подпортили эффект от выхода на рынок самой дорогой версии Suzuki Ertiga

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В Индонезии официально представили «оспортивленный» вариант компактвэна Suzuki нового поколения. Внешний облик сделали более агрессивным, но мотор перекочевал от базовой модели.
 

Тизер Ertiga в версии «под спорт» индонезийское подразделение Suzuki распространило на прошлой неделе. Тогда же в Сеть выложили фотографии особой модификации, сделанные в одном из местных торговых центров: у машины на тех снимках был шильдик GT, предполагалось, что это и есть «спортивный» компактвэн. Но на прошедшей сегодня, 22 марта, официальной презентации показали другой автомобиль – Ertiga Sport. А что же GT? Тут есть пара версий. Первая – тот компактвэн получил комплект аксессуаров от дилера. Вторая – это новая комплектация, которую дилер рассекретил досрочно, ведь версии GT на сайте производителя пока нет, в отличие от Sport.

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Suzuki Ertiga Sport
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Suzuki Ertiga Sport
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Suzuki Ertiga Sport

Итак, «истинная» Ertiga Sport от стандартной модели отличается более агрессивными бамперами и сетчатой радиаторной решеткой. Над противотуманками появились светодиодные бумеранги дневных ходовых огней, на крыше – большой спойлер. Из-за нового обвеса длина выросла на 75 мм и достигла 4470 мм. Колесная база прежняя – 2740 мм.

Интерьер «спортивной» версии оформили в черном цвете, тогда как у базовой модели нижняя часть передней панели, карты дверей и кресла – бежевые. Декор «под дерево» сохранили, а вот ярких вставок решили не добавлять. И Ertiga Sport, и стандартный компактвэн по умолчанию имеют семь мест.

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Suzuki Ertiga Sport
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Suzuki Ertiga Sport

В арсенале новой версии значатся: климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, пара подушек безопасности. Все это оборудование есть и в топовых комплектациях стандартной Эртиги.

Двигатель и коробки «спорту» также достался от обычного компактвэна: в Индонезии модель оснащается бензиновым «атмосферником» K15B объемом 1,5 литра мощностью 104 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Полный привод вэну не положен в принципе.

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Стандартная Suzuki Ertiga
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Стандартная Suzuki Ertiga
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Стандартная Suzuki Ertiga

Ertiga Sport ожидаемо оказалась самой дорогой версией в гамме модели: «спортивный» компактвэн с МКП стоит 241 000 000 местных рупий (около 1 084 000 рублей по актуальному курсу), с АКП – 251 500 000 рупий (примерно 1 132 000 рублей). Для сравнения, стандартная Ertiga в топовой комплектации GX с «автоматом» обойдется в 240 000 000 рупий (около 1 080 000 рублей), ну а базовая машина стоит 196 000 000 рупий (где-то 882 000 рублей).

Между тем Эртигу скоро превратят в кроссовер: ранее в Сети появился фрагмент из отчета индонезийского офиса марки, согласно которому к концу 2019 года будет представлен некий SUV на базе компактвэна. Скорее всего, речь идет о кросс-версии с защитным обвесом и увеличенным дорожным просветом.

Помимо Индонезии новую Suzuki Ertiga сегодня еще продают в Индии. Там тоже предложат «спортивный» вариант, причем в этой стране он может получит шестиместный салон. В Россию же свой компактвэн компания Suzuki привозить не планирует.

 

Авторынок Новинки MPV компактвэны японская иномарка Suzuki
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