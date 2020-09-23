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  • Для тех, кто хочет перейти на светодиодное освещение, появились лампы LEDriving HL

Для тех, кто хочет перейти на светодиодное освещение, появились лампы LEDriving HL

23.09.2020 1299 0 0

Немецкая компания Osram выпустила специальную серию автомобильных ламп. Они появятся в продаже в текущем месяце.

 

Бюджетная серия продуктов LEDriving HL от Osram предназначена для тех владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, которые намерены без существенных затрат перейти с галогенного освещения на светодиодное. У этой специальной линейки сравнительно небольшая цена и высокие эксплуатационные характеристики.

Первые LED-лампы, предназначенные для замены штатных галогенных типа H4 и H7 в головной оптике, поступят в продажу в сентябре. Эти источники света созданы в соответствии с передовыми технологиями Osram, на них даётся 2-летняя гарантия производителя.

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Новая линейка светодиодных ламп ближнего и дальнего света LEDriving HL предполагает длительный срок эксплуатации при высоком уровне интенсивности. Эти лампы излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К, их яркость заметно выше по сравнению со стандартными «галогенками». Оптимальный температурный режим без перегрева светодиодам Osram гарантирует фирменная система распределения тепла.

За счет компактного корпуса со встроенной электроникой установка ламп производится быстро – по принципу Plug&Play. Процесс занимает не более десяти минут. Геометрия LED-элемента практически на 100% соответствует размеру и позиции нити накала галогенной лампы. За счёт этого достигается правильное светораспределение при движении: лучи освещают нужные участки дороги, не ослепляя других водителей – это повышает безопасность в тёмное время суток.

«Все больше автовладельцев понимают выгоду от использования энергосберегающего светодиодного освещения. Однако до сих пор одним из факторов, сдерживающих динамику спроса, выступает довольно высокая стоимость на качественные LED-лампы, – комментирует менеджер по продукту компании Osram Артем Нуриахметов. – Учитывая потребности рынка, мы представили дополнительный ассортимент. Стоимость комплекта светодиодных источников света Osram специальной серии вдвое ниже, чем у премиальных продуктов LEDriving».

«При этом, в отличие от бюджетных LED-ламп многих других производителей, лампы Osram имеют заводскую гарантию сроком 2 года, – добавил Артем Нуриахметов. – Компания Osram осуществляет постоянный контроль на каждой технологической операции, поэтому мы можем с уверенностью гарантировать высокое качество любой лампы нашего бренда».

* Данные лампы не имеют одобрения ECE. Только для внедорожного использования.

практика

 

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