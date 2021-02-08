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  • ДНК спортивного автомобиля: Toyota может выпустить «заряженный» универсал Corolla

ДНК спортивного автомобиля: Toyota может выпустить «заряженный» универсал Corolla

08.02.2021 159 0 0

Такая версия получит традиционную прибавку GR к названию, которая является указанием на подразделение Gazoo Racing, занимающееся «горячими» модификациями моделей марки.

 

Одной из самых продаваемых моделей во всём мире остаётся Toyota Corolla. Актуальная модель предлагается в кузовах седан, хэтчбек и универсал (на разных рынках – по-разному: к примеру, в Европе можно купить любой из трёх вариантов, в России имеется только «четырёхдверка», а в США нет «сарая»). Отметим, в Штатах продажи седанов в прошлом году заметно сократились: реализовано 140 667 машин, что на 36,7% меньше, чем годом ранее. В то же время количество реализованных хэтчбеков увеличилось – на 16,7% до 96 511 шт.

На фото: актуальный универсал Toyota Corolla

Отметим, у седана актуальной генерации есть так называемые «оспортивленные» варианты: в Таиланде и Тайване это Corolla Altis GR Sport, в Китае – Levin Sport, а в США – Corolla Apex Edition. Кроме того, на европейском рынке имеются хэтчбек и универсал Toyota Corolla в версии GR Sport. Эти варианты имеют стандартную «начинку», отличить их, как правило, можно по декоративным элементам, кроме того, на некоторых рынках у «подогретых» исполнений перенастроили подвеску, на других – выпускную систему.

Ожидается, что у нынешней Corolla будут и другие – действительно «горячие» – версии: в прошлом году сообщалось о хэтчбеке GR Corolla. Предполагается, что такую модель выведут и на американский рынок, где клиенты оказались разочарованы решением японской компании не продавать здесь «заряженную» кроху GR Yaris.

Теперь издание Spyder7 сообщает о том, что «спортивная» версия может появиться и у универсала Corolla. По предварительным данным, под капотом у неё будет рядная «турботройка» G16E-GTS с непосредственным впрыском топлива. Таким же двигателем оснащается Toyota GR Yaris. Его объём составляет 1,6 литра, отдача у «хот-хэтча» равна 272 л.с., а максимальный крутящий момент – 370 Нм. В пару к этому двигателю предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость у GR Yaris равна 230 км/ч, а на разгон с места до «сотни» уходит менее 5,5 секунды.

Для сравнения, «обычный» хэтчбек Toyota Corolla, представленный на американском рынке, оснащается 2,0-литровым «атмосферником» с отдачей в 171 л.с. (крутящий момент – 205 Нм). Он работает в комплекте с бесступенчатой коробкой передач CVT. Привод – только передний, тогда как «горячий» универсал может получить систему полного привода от GR Yaris.

По данным издания, во внешности GR Corolla Wagon, вероятно, будет несколько отличий от «обычного» универсала, в их числе иная, более крупная решётка радиатора, а также элементы декора, придающие автомобилю спортивный характер, такие как нижний спойлер, спойлер на корме, задний диффузор и боковые юбки.

По итогам прошлого года Toyota Corolla разошлась в России тиражом 2696 машин, что почти на 23% меньше, чем годом ранее. Этот результат позволил модели занять пятое место в списке наиболее продаваемых автомобилей бренда. Первую тройку в 2020-ом составили RAV4 (36 433 шт.), Camry (27 373 шт.) и Land Cruiser Prado (11 271 шт.), а на четвёртом месте расположился Land Cruiser 200 (4907 шт.).

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