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  • Доля китайских брендов достигла 58% в предложении новых автомобилей в 2023 году

Доля китайских брендов достигла 58% в предложении новых автомобилей в 2023 году

06.02.2024 214 5 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей на платформе за 2023 год. В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе составила 58%. За год этот показатель увеличился на рекордные 38%. 

Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 280%, а предложение – на 440%. 

Средняя цена на новые автомобили китайских брендов в 2023 году, по данным Авито Авто, составила 2 980 000 рублей (рост на 8,7%). 

Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности российских покупателей. Отдельный тренд 2023 года – рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок.
Вадим Иванов
директор направления Автомобили в Авито Авто

Самые популярные бренды новых китайских автомобилей в 2023 году

Среди брендов новых автомобилей лидером стал Haval с долей спроса 9,2% и средней стоимостью 2 220 000 рублей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Он сместил на второе место фаворита 2022 года Chery: в 2023 году доля спроса на бренд Chery составила 7,2%, а средняя стоимость увеличилась на 24,6% – до 4 850 000 рублей.

Также в топ-5 наиболее популярных брендов новых китайских авто вошли (в порядке убывания доли спроса) Changan (6,9%), Geely (6,3%) и OMODA (4,9%).

Топ-5 брендов по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто

БрендДоля спроса (от спроса на новые китайские автомобили в целом)Средняя цена (руб.)Изменение цены (по отношению к 2022-му году)
Haval9,2%2 220 000-3,5%
Chery7,2%4 850 000 24,6%
Changan6,9%2 930 0003,5%
Geely6,3%4 300 0002,4%
OMODA4,9%2 860 0005,9%

От Haval Jolion до Geely Tugella: какие модели китайских брендов пользовались наибольшим спросом на рынке новых автомобилей в 2023 году

По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в России по итогам 2023 года стал кроссовер Haval Jolion со средней ценой 2 410 000 рублей. На долю модели пришлось 4,5% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

На втором месте – OMODA C5 (средняя цена – 2 300 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 4%), на третьем – Geely Coolray (средняя цена – 4 275 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 2,5%). Замыкают топ-5 модели Chery Tiggo 7 Pro Max и CheryTiggo 4 Pro. 

Omoda C5

В топ-10 самых востребованных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам 2023 года также вошли (в порядке убывания доли спроса): Jetour Dashing, Geely Monjaro, Haval F7x, Haval F7 и Geely Tugella.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто

БрендМодельДоля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в целом)Средняя цена (руб.)
HavalJolion4,5%2 410 000
OMODAC54%2 300 000
GeelyCoolray2,5%4 275 000
CheryTiggo 7 Pro Max2%4 270 000
CheryTiggo 4 Pro1,7%4 930 000
JetourDashing1,35%3 400 000
GeelyMonjaro1,35%3 350 000
HavalF7x1,3%2 800 000
HavalF71,2%4 290 000
GeelyTugella1,1%2 420 000
Geely Tugella
Китай новые авто

 

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5 комментариев
06.02.2024 18:50
Papirus

Не надо путать популярность с безысходностью.

1
06.02.2024 19:01
Иннокентий Мамикон

Популярность = доступность, а из доступных только то, что выше по списку)

06.02.2024 23:15
Papirus

Запорожцы тоже были доступны, но как то в популярности не были замечены, брали их от бедности.
Теперь вместо машин продают китайские корыта-убийцы, и берут их вследствие отсутствия выбора.

2
07.02.2024 10:52
Иннокентий Мамикон

Почему убийцы?)
У Вас есть статистика ДТП, в которой одни китайцы?
Каждый раз читаю новости о происшествиях на дорогах и там принимают активное участие европейцы и фуры) Вы уж краски не сгущайте) Да, ржавеют, но не убивают

07.02.2024 08:28
[email protected]

Оставшиеся 42% - это Лада и Москвич, получается ?

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