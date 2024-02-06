Доля китайских брендов достигла 58% в предложении новых автомобилей в 2023 году

Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 280%, а предложение – на 440%.
Средняя цена на новые автомобили китайских брендов в 2023 году, по данным Авито Авто, составила 2 980 000 рублей (рост на 8,7%).
Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности российских покупателей. Отдельный тренд 2023 года – рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок.
Самые популярные бренды новых китайских автомобилей в 2023 году
Среди брендов новых автомобилей лидером стал Haval с долей спроса 9,2% и средней стоимостью 2 220 000 рублей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Он сместил на второе место фаворита 2022 года Chery: в 2023 году доля спроса на бренд Chery составила 7,2%, а средняя стоимость увеличилась на 24,6% – до 4 850 000 рублей.
Также в топ-5 наиболее популярных брендов новых китайских авто вошли (в порядке убывания доли спроса) Changan (6,9%), Geely (6,3%) и OMODA (4,9%).
Топ-5 брендов по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто
|Бренд
|Доля спроса (от спроса на новые китайские автомобили в целом)
|Средняя цена (руб.)
|Изменение цены (по отношению к 2022-му году)
|Haval
|9,2%
|2 220 000
|-3,5%
|Chery
|7,2%
|4 850 000
|24,6%
|Changan
|6,9%
|2 930 000
|3,5%
|Geely
|6,3%
|4 300 000
|2,4%
|OMODA
|4,9%
|2 860 000
|5,9%
От Haval Jolion до Geely Tugella: какие модели китайских брендов пользовались наибольшим спросом на рынке новых автомобилей в 2023 году
По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в России по итогам 2023 года стал кроссовер Haval Jolion со средней ценой 2 410 000 рублей. На долю модели пришлось 4,5% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.
На втором месте – OMODA C5 (средняя цена – 2 300 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 4%), на третьем – Geely Coolray (средняя цена – 4 275 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 2,5%). Замыкают топ-5 модели Chery Tiggo 7 Pro Max и CheryTiggo 4 Pro.
В топ-10 самых востребованных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам 2023 года также вошли (в порядке убывания доли спроса): Jetour Dashing, Geely Monjaro, Haval F7x, Haval F7 и Geely Tugella.
Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в целом)
|Средняя цена (руб.)
|Haval
|Jolion
|4,5%
|2 410 000
|OMODA
|C5
|4%
|2 300 000
|Geely
|Coolray
|2,5%
|4 275 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|2%
|4 270 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|1,7%
|4 930 000
|Jetour
|Dashing
|1,35%
|3 400 000
|Geely
|Monjaro
|1,35%
|3 350 000
|Haval
|F7x
|1,3%
|2 800 000
|Haval
|F7
|1,2%
|4 290 000
|Geely
|Tugella
|1,1%
|2 420 000
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Не надо путать популярность с безысходностью.
Популярность = доступность, а из доступных только то, что выше по списку)
Запорожцы тоже были доступны, но как то в популярности не были замечены, брали их от бедности.
Теперь вместо машин продают китайские корыта-убийцы, и берут их вследствие отсутствия выбора.
Почему убийцы?)
У Вас есть статистика ДТП, в которой одни китайцы?
Каждый раз читаю новости о происшествиях на дорогах и там принимают активное участие европейцы и фуры) Вы уж краски не сгущайте) Да, ржавеют, но не убивают
Оставшиеся 42% - это Лада и Москвич, получается ?