Доля китайских брендов достигла 58% в предложении новых автомобилей в 2023 году

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей на платформе за 2023 год. В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе составила 58%. За год этот показатель увеличился на рекордные 38%.

Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 280%, а предложение – на 440%.

Средняя цена на новые автомобили китайских брендов в 2023 году, по данным Авито Авто, составила 2 980 000 рублей (рост на 8,7%).

Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности российских покупателей. Отдельный тренд 2023 года – рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок. Вадим Иванов директор направления Автомобили в Авито Авто

Самые популярные бренды новых китайских автомобилей в 2023 году

Среди брендов новых автомобилей лидером стал Haval с долей спроса 9,2% и средней стоимостью 2 220 000 рублей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Он сместил на второе место фаворита 2022 года Chery: в 2023 году доля спроса на бренд Chery составила 7,2%, а средняя стоимость увеличилась на 24,6% – до 4 850 000 рублей.

Также в топ-5 наиболее популярных брендов новых китайских авто вошли (в порядке убывания доли спроса) Changan (6,9%), Geely (6,3%) и OMODA (4,9%).

Топ-5 брендов по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто

Бренд Доля спроса (от спроса на новые китайские автомобили в целом) Средняя цена (руб.) Изменение цены (по отношению к 2022-му году) Haval 9,2% 2 220 000 -3,5% Chery 7,2% 4 850 000 24,6% Changan 6,9% 2 930 000 3,5% Geely 6,3% 4 300 000 2,4% OMODA 4,9% 2 860 000 5,9%

От Haval Jolion до Geely Tugella: какие модели китайских брендов пользовались наибольшим спросом на рынке новых автомобилей в 2023 году

По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в России по итогам 2023 года стал кроссовер Haval Jolion со средней ценой 2 410 000 рублей. На долю модели пришлось 4,5% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

На втором месте – OMODA C5 (средняя цена – 2 300 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 4%), на третьем – Geely Coolray (средняя цена – 4 275 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов – 2,5%). Замыкают топ-5 модели Chery Tiggo 7 Pro Max и CheryTiggo 4 Pro.

Omoda C5

В топ-10 самых востребованных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам 2023 года также вошли (в порядке убывания доли спроса): Jetour Dashing, Geely Monjaro, Haval F7x, Haval F7 и Geely Tugella.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 2023 год, вся Россия, данные Авито Авто

Бренд Модель Доля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в целом) Средняя цена (руб.) Haval Jolion 4,5% 2 410 000 OMODA C5 4% 2 300 000 Geely Coolray 2,5% 4 275 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 2% 4 270 000 Chery Tiggo 4 Pro 1,7% 4 930 000 Jetour Dashing 1,35% 3 400 000 Geely Monjaro 1,35% 3 350 000 Haval F7x 1,3% 2 800 000 Haval F7 1,2% 4 290 000 Geely Tugella 1,1% 2 420 000