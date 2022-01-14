Дорога к черноморским курортам: платная трасса М-4 «Дон» готовится к очередной реконструкции

Очередной участок автодороги, который в ближайшее время ждут работы, проходит в Ростовской области: речь идёт о мосте через реку Северский Донец.

Знакомая многим россиянам автодорога М-4 «Дон», как и другие платные трассы в РФ, находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Этот маршрут следует к курортам, которые расположены на побережье Чёрного моря, а за проезд по участкам этой магистрали водителям необходимо платить. Эта дорога весьма востребована и зачастую бывает загружена. С целью избавиться от узких и проблемных мест на М-4 госкомпания проводит реконструкции. Одна из них ждёт участок в Ростовской области.



Как рассказали в пресс-службе Автодора, на М-4 уже начались подготовительные работы для реконструкции моста через реку Северский Донец. Объект, расположенный на 931-ом километре трассы «Дон», прослужил более 50 лет. Известно, что в течение 2022 года строители намерены разобрать старые конструкции правого моста и начать воздвижение новых опор.

Пока что на месте проведения запланированных работ продолжается формирование строительного городка. Активные работы по возведению технологического моста начнутся во второй половине текущего месяца. С помощью этой временной конструкции мостовики будут производить демонтаж старого моста.



В госкомпании напомнили, что правый мост, идущий в направлении Москвы, был построен ещё в 1966 году, проезд по нему закрыли в 2019-ом. Летом того же года было завершено возведение временного моста через реку Северский Донец: сейчас именно по нему осуществляется движение грузовых и легковых автомобилей в направлении Москвы из Ростова-на-Дону. Оно организовано по двум полосам, причём максимальная разрешённая скорость составляет 40 км/ч (на время реконструкции правого моста).

Также сейчас сохраняется движение по левому мосту: водители грузовых и легковых автомобилей могут двигаться по нему, когда едут по направлению из Москвы в Ростов-на-Дону. Стоит отметить, что на время работ схема организации движения на этом отрезке не изменится. По плану строительство займёт 34 месяца.



Как стало известно в конце прошлого года, завершилась очередная реконструкция на участках платной трассы М-4 «Дон» в Тульской и Воронежской областях. Речь идёт об отрезках с 275-го по 287-ой и с 715-го по 741-ый километры соответственно. В первом случае речь идёт о так называемых «тульских горках»: здесь был завершён третий этап работ, дорожники выровняли продольный профиль трассы, убрав резкие перепады высот (из-за них отрезок получил своё неофициальное название).

В Воронежской области завершились работы на обходе села Верхний Мамон до реки Богучарка. В дальнейшем ожидается реконструкция следующих 36 километров трассы – с 741-го по 777 километр. Этот отрезок откроют для движения в 2023 году. Здесь дорожники планируют изменить продольный и поперечный профиль трассы, кроме того, будут построены три новых транспортные развязки.

