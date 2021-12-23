Путь к черноморскому побережью: на участках платной трассы М-4 «Дон» завершена реконструкция

Речь идёт об участках автодороги, расположенных в двух областях – Тульской (с 275-го по 287 километр) и Воронежской (с 715-го по 741-ый).

Ответственность за строительство, реконструкцию и контроль за состоянием платных дорог в России лежит на госкомпании «Автодор». В список входит в том числе и трасса М-4 «Дон», за проезд по ней водителям приходится платить. Этот маршрут востребован у многих жителей страны, особенно летом, ведь с его помощью можно добраться до курортов, расположенных на черноморском побережье. Дорога довольно загружена: в госкомпании подсчитали, что среднесуточный трафик на некоторых участках в пиковое время равен примерно 80 тыс. машин, так что нередки случаи, когда даже небольшие заторы приводят к многочасовым пробкам.



Автодор продолжает решать проблему наличия проблемных мест на трассе «Дон». Для этого, в частности, проводятся масштабные реконструкции. Так, один из проектов предполагает ликвидацию так называемых «тульских горок». Сейчас был завершён третий этап работы над указанным отрезком пути. Так, теперь для движения в полном объёме открыт участок трассы М-4 в Тульской области (он проходит с 275-го по 287 километр).

Здесь был выровнен продольный профиль трассы: дорожники убрали резкие перепады высот, из-за которых отрезок получил своё неофициальное название. Проблема была в том, что серия спусков и подъёмов замедляла скорость потока и снижала пропускную способность дороги, а также негативно влияла на безопасность движения. Чтобы выровнять дорогу, подрядчикам пришлось убрать часть грунта в местах, где дорога проходила высоко, и сделать насыпь там, где она проходила ниже.



В рамках проекта было построено восемь мостовых сооружений: три моста, проходящих через овраги, мост через реку Турдей, а также четыре путепровода. Кроме того, на участке были возведены три транспортные развязки, которые служат для связи между населёнными пунктами. Так, одна из них находится на 277 километре и представляет собой выход на деревню Сухие Плоты, второй узел расположен на 281-ом рядом с деревнями Заповедное и Любимовка, третий – на 285-ом, обеспечивает выезд на деревни Заречье и Малые Плотики.

Ещё один участок, реконструкция на котором завершилась на днях, находится в Воронежской области: он проходит с 715-го по 741 километр от обхода села Верхний Мамон до реки Богучарка. Здесь были установлены мачты электроосвещения, а разделительная полоса укреплена асфальтобетоном. Кроме того, на отрезке было смонтировано центральное барьерное ограждение и вдоль населенных пунктов установлены шумозащитные экраны. На 731 километре были построены две площадки для отдыха водителей (одна находится на дороге, идущей в направлении Краснодара, другая – в сторону Москвы).



По плану Автодора, реконструкция следующих 36 километров трассы (с 741-го по 777 километр) будет завершена в 2023 году. Здесь дорожники намерены изменить продольный и поперечный профиль трассы, ещё они построят три транспортные развязки: на 750 километре (для связи населенных пунктов Дьяченково и Радченское с трассой М-4), на 763-ем (для выезда из села Криница), на 771-ом (для связи автодороги «Дон» с населёнными пунктами Кравцово и Лебединка).

Ранее мы сообщали о том, что на платной трассе М-4 «Дон» была изменена схема движения. Речь идёт об участке автодороги в Ростовской области, который проходил через 1024-ом километр, где раньше был разрешён левый поворот. Теперь этот маневр запрещён, а для разворота водителям понадобится проехать несколько дополнительных километров (до развязки). Предполагается, что новая схема снизит аварийность на этом отрезке пути.

