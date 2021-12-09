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  • Дорога к югу: на платной трассе М-4 «Дон» изменена схема движения

Дорога к югу: на платной трассе М-4 «Дон» изменена схема движения

09.12.2021 26 0 0

По-другому теперь организовано движение на участке автодороги в Ростовской области. Предполагается, что новая схема снизит аварийность на этом отрезке пути.

 

Трасса М-4 «Дон», как и другие платные дороги в России, находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Этот маршрут знаком многим жителям страны, так как он следует к курортам, расположенным на побережье Чёрного моря; за проезд по участкам этой трассы автовладельцам приходится платить. Она нередко бывает ощутимо загружена, а при интенсивном движении любые аварии могут привести к серьёзным последствиям для жизни и здоровья водителей и пассажиров.

В последнее время стал проблемным участок трассы М-4 в Ростовской области. По подсчётам госкомпании, здесь среднесуточная интенсивность в 2021 году составила 80 тыс. автомобилей в сутки, а максимальный среднесуточный показатель в пиковое время составил 105 тыс. машин. В Автодоре рассказали о том, что на отрезке выросла аварийность из-за левого поворота на 1024-ом километре.

В текущем году здесь в ДТП попало несколько автомобилей, водители которых совершали маневр поворота, в них погибло три человека. Также на указанном участке неудачный разворот совершил школьный автобус (маневр был произведен без согласования с Автодором и ГИБДД, что противоречит нынешним требованиям Минобрнауки РФ). В общей сложности за 11 месяцев 2021 года на участке зафиксировали 24 аварии.

Чтобы повысить безопасность дорожного движения на указанном отрезке дороги в Ростовской области, госкомпания решила отменить левый поворот на 1024-ом километре трассы «Дон». Водителям стоит обратить внимание на то, что теперь здесь новая разметка: сплошная разделительная (запрещающая поворот налево и разворот), а для контроля были установлены камеры фиксации нарушений ПДД.

Чтобы совершить разворот, автомобилистам теперь предлагается воспользоваться транспортной развязкой на 1028-ом километре трассы (находится в четырёх км от закрытого левого поворота). В госкомпании подсчитали, что в итоге время в пути для водителей вырастет на 13 минут.

Стоит отметить, что для доступности жителей хутора Новоперсиановский сохранён разворот на 1023-ем километре по направлению из Москвы в сторону Ростова-на-Дону (он даёт возможность жителям въезжать в хутор Новоперисановский со стороны областного центра).

Напомним, работы на платной трассе М-4 в Ростовской области продолжаются уже давно. Так, минувшей осенью было открыто движение по путепроводу над одноуровневой развязкой «Сальское кольцо» (1083-ий километр автодороги «Дон»), его протяжённость составляет 138 метров. Этот объект является частью масштабного проекта – строительства обхода Ростова-на-Дону (или обхода Аксая). Его реализация позволит водителям, путешествующим в сторону черноморских курортов, сократить время в пути примерно на полтора-два часа.

Россия авто и общество дороги

 

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