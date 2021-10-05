Курортная дорога: на платной трассе М-4 «Дон» открыли движение в Ростовской области

Сейчас дороги в России строят практически при любой погоде, однако, пока нет снега и обильных дождей, заниматься такими работами, конечно, в разы проще. Поэтому неудивительно, что масштабная реконструкция на трассе М-4 «Дон», идущей от столицы к курортам Черноморского побережья, по-прежнему находится в активной фазе. Речь идёт о возведении нового участка дороги: он появится в Ростовской области.



Как рассказали в госкомпании «Автодор», теперь на 1083-ем километре платной трассы М-4 открыто движение по путепроводу над одноуровневой кольцевой развязкой, которая носит название «Сальское кольцо». Протяжённость нового путепровода составляет 138 метров. По нему пустили транзитный транспортный поток под Батайском (в Ростовской области).

Строительство развязки у Батайска стало одним из этапов реализации проекта возведения нового участка автодороги «Дон» – речь об обходе Ростова-на-Дону (его так называемый «строительный адрес» – обход Аксая). По завершению работ здесь будет как реконструирована существующая дорога, так и построен совершенно новый участок.



Теперь движение транспорта по новому путепроводу запустили в соответствии с постоянной схемой. Также здесь дорожники организовали пару новых съездов к кольцевой развязке – с прямого направления на Ростов-на-Дону и на Москву.

В Автодоре отметили, что новый открытый объект и изменившаяся схема движения позволят улучшить дорожную ситуацию и на региональной дорожной сети при подъездах к Сальскому кольцу, и на трассе М-4 в Ростовской области. В частности, ожидается, что пропускная способность участка платной автодороги «Дон» в Ростовской области вырастет в разы – с 8 тыс. до 100 тыс. автомобилей в сутки.



Пока что реконструкция участка трассы, проходящего с 1072-го по 1091-ый километры, продолжается. Указанный отрезок трассы будет доведён до технической категории I-Б чуть более чем через год. По завершению работ здесь будет 21 км дороги с освещением, без пересечений в одном уровне и светофоров, с восемью мостами и путепроводами, а также пролегающим над дорогой пешеходным переходом.

Совокупная протяженность обхода Ростова-на-Дону составит 67 км, из них 35 км придутся на новое дорожное строительство, ещё 32 км – на реконструкцию. После завершения работ транзитный транспорт будет выведен из областной столицы и Аксая. Одним из главных плюсов для водителей станет уменьшение времени в пути до Чёрного моря (для путешествующих со стороны Москвы): оно сократится не менее чем на полтора-два часа.



Узких и проблемных мест на платной трассе М-4 «Дон» становится всё меньше. Одно из них – так называемые «тульские горки». Работы на отрезке продолжаются, в августе мы сообщали о том, что здесь был открыт для движения 12-километровый участок реконструированной дороги, обеспечивающий движение в сторону Москвы.

