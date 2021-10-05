Дороги ×
  • Курортная дорога: на платной трассе М-4 «Дон» открыли движение в Ростовской области

Курортная дорога: на платной трассе М-4 «Дон» открыли движение в Ростовской области

05.10.2021 235 0 0

Теперь водители могут проехать по путепроводу над одноуровневой развязкой «Сальское кольцо».

 

Сейчас дороги в России строят практически при любой погоде, однако, пока нет снега и обильных дождей, заниматься такими работами, конечно, в разы проще. Поэтому неудивительно, что масштабная реконструкция на трассе М-4 «Дон», идущей от столицы к курортам Черноморского побережья, по-прежнему находится в активной фазе. Речь идёт о возведении нового участка дороги: он появится в Ростовской области.

Как рассказали в госкомпании «Автодор», теперь на 1083-ем километре платной трассы М-4 открыто движение по путепроводу над одноуровневой кольцевой развязкой, которая носит название «Сальское кольцо». Протяжённость нового путепровода составляет 138 метров. По нему пустили транзитный транспортный поток под Батайском (в Ростовской области).

Строительство развязки у Батайска стало одним из этапов реализации проекта возведения нового участка автодороги «Дон» – речь об обходе Ростова-на-Дону (его так называемый «строительный адрес» – обход Аксая). По завершению работ здесь будет как реконструирована существующая дорога, так и построен совершенно новый участок.

Теперь движение транспорта по новому путепроводу запустили в соответствии с постоянной схемой. Также здесь дорожники организовали пару новых съездов к кольцевой развязке – с прямого направления на Ростов-на-Дону и на Москву.

В Автодоре отметили, что новый открытый объект и изменившаяся схема движения позволят улучшить дорожную ситуацию и на региональной дорожной сети при подъездах к Сальскому кольцу, и на трассе М-4 в Ростовской области. В частности, ожидается, что пропускная способность участка платной автодороги «Дон» в Ростовской области вырастет в разы – с 8 тыс. до 100 тыс. автомобилей в сутки.

Пока что реконструкция участка трассы, проходящего с 1072-го по 1091-ый километры, продолжается. Указанный отрезок трассы будет доведён до технической категории I-Б чуть более чем через год. По завершению работ здесь будет 21 км дороги с освещением, без пересечений в одном уровне и светофоров, с восемью мостами и путепроводами, а также пролегающим над дорогой пешеходным переходом.

Совокупная протяженность обхода Ростова-на-Дону составит 67 км, из них 35 км придутся на новое дорожное строительство, ещё 32 км – на реконструкцию. После завершения работ транзитный транспорт будет выведен из областной столицы и Аксая. Одним из главных плюсов для водителей станет уменьшение времени в пути до Чёрного моря (для путешествующих со стороны Москвы): оно сократится не менее чем на полтора-два часа.

Узких и проблемных мест на платной трассе М-4 «Дон» становится всё меньше. Одно из них – так называемые «тульские горки». Работы на отрезке продолжаются, в августе мы сообщали о том, что здесь был открыт для движения 12-километровый участок реконструированной дороги, обеспечивающий движение в сторону Москвы.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Может ли инспектор проводить досмотр автомобиля и водителя без понятых и в каких случаях Мы уже разбирались с ситуацией, когда по требованию инспектора ГИБДД можно, например, «дуть в трубочку» без понятых при условии, что ведется официальная видеозапись. Кроме того, мы подробно... 342 0 1 04.10.2021
Статьи / Практика Чёрный дым, сизый дым, вибрации и стук: как правильно проверять дизельный мотор Не зря дизель часто называют экономией в рассрочку: если первому владельцу машины он действительно часто обходится дешевле бензинового в силу топливной экономичности, то следующий владелец ч... 7177 3 3 01.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Freelander 2 с пробегом: ресурсная подвеска и много проблем французского дизеля Freelander – вполне честный внедорожник, полностью оправдывающий гордое звание Ленд Ровера. Как мы уже выяснили из первой части, кроме ярко выраженной проблемы с задними арками, качество ку... 3435 6 2 29.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59425 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34589 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28832 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings